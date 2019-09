Qué hicieron los Fernández Ochoa hasta que denunciaron: 11 días con Blanca desaparecida

“Esperamos que hoy sea el día”. Es miércoles, por la mañana. Las batidas están a punto de comenzar y Adrián Federighi, portavoz de la familia de Blanca Fernández Ochoa, muestra un halo de esperanza que poco a poco se va apagando. Primero es un agente de la Guardia Civil, que sube a un coche con su perro a toda prisa. Luego otro vehículo de la Benemérita le sigue acelerado. Y después, el helicóptero. Algo huele muy mal y parece confirmarse: la familia, en la lejanía, empieza a abrazarse y a llorar.



Más tarde se supo. A las 12:30 de este miércoles aparecía el cuerpo de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa. Llevaba 11 días desaparecida. El cadáver se localizó en la zona de Collado del Rey, en torno a 1.800 metros de altura y al pie del pico La Peñota de la sierra de Cercedilla. Fue a tan solo cinco kilómetros de donde se encontró el coche de la deportista el pasado domingo. Estaba en una loma, en un lugar de ascendencia progresiva, pero apenas escarpado.



El cuerpo fue encontrado por el sargento de la Guardia Civil, Francisco Borreguero, y por su perra Xana, una pastor alemán de tres años perteneciente a la Unidad Cinológica Central de El Pardo. El sargento, que había participado en las batidas de estos días, se encontraba fuera de servicio y había salido a pasear con un amigo civil tras recibir la pista de un vecino que comentó que se había encontrado con Blanca y que le había trasladado su intención de ir por esa zona. Con este hallazgo se ponía fin a una larga agonía. Blanca llevaba 11 días desaparecida y el dispositivo de búsqueda, que arrancó el pasado domingo 1 de septiembre, ha sido el más grande de la historia de la Comunidad de Madrid. Al cierre de esta edición, el cuerpo permanece en el Anatómico Forense de Madrid.





Los agentes de la Policía Nacional, que llevan a cabo la investigación, no descartan ninguna hipótesis. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas al caso, su cadáver presentaba un golpe en la cabeza, llevaba entre siete y diez días muerta y se encontraba en avanzado estado de descomposición. En otras palabras, falleció en los días que transcurrieron entre el 25 de agosto, jornada posterior a la última vez que fue vista, y el 28 del mismo mes, un día antes de que su familia lo denunciara. Solo la autopsia determinará cuál fue la causa exacta de su muerte.

A lo largo de la semana, EL ESPAÑOL ha estado en contacto con distintos miembros de la familia de Blanca. A través de sus testimonios se construye esta cronología de los días previos a la desaparición, y los días posteriores a la misma.





Después de la denuncia

Sábado, 24 de agosto. Es por la tarde y elva a jugar contra el Valladoliden su casa de Aravaca, deciden subir al cuarto piso del chalé en el que viven para avisar a Blanca, la hermana de Lola. Quizás quería ver el partido, siempre seguía a su equipo de la niñez, el Madrid, por supuesto. Pero Blanca no estaba. No pasa nada, habrá salido, pensó. Blanca era mayor y aunque viven juntos tampoco se enteraban demasiado de la vida de cada uno. Ya avisaría a sus familiares si vuelve a casa para sacar los perros o los tienen que sacar ellos.Esa fue la primera vez que la familia dede 56 años, se dio cuenta de que la medallista olímpica no estaba.cuñado de Blanca y portavoz de la familia, atendió a EL ESPAÑOL antes del hallazgo del cuerpo en una pequeña entrevista para relatar esos días.“Ella vive con nosotros en nuestra casa de cuatro plantas”, relataba“La cuarta entera es para ella porque hasta hace unos meses fumaba y ahí hay una pequeña terraza que usaba”, añadía. “Entonces, normalmente, tampoco vemos si entra o si sale, pero tiene dos perros y solemos hablar con ella, cuando no viene, para ver si se los sacamos nosotros o no”, comentaba. “Ese día, más tarde, sobre las 22:00, como no teníamos noticias de ella llamamos a su hermano Juanma, que vive por aquí cerca, a ver si estaba con él. Y nada. Luego llamamos a su hija, Olivia, que estaba en Murcia y nos dijo que se había ido cuatro días al norte. Y ahí nos despreocupamos”, apuntalaba.