Policías y guardias civiles sí son profesión de riesgo para los seguros: Antonio paga 820 € más que tú

Antonio es guardia civil. "Un disparate, un disparate", responde a EL ESPAÑOL cuando se le pregunta cuánto paga por el seguro de vida asociado a la hipoteca de la vivienda, que firmó hace cuatro meses y que comparte con su mujer. "Yo pago 1.200 euros. Mi mujer, 380. Un disparate". Es así porque las aseguradoras sí consideran que ser Guardia Civil, o Policía Nacional es una profesión de riesgo. Por eso las primas que pagan son superiores. "Entre un 40 y un 50% más que otro asegurado que no lo sea", precisa Pedro Carmona, portavoz nacional de la AUGC, la asociación que tiene mayor representación en España. Todo ello, teniendo en cuenta que un agente de estos cuerpos no es profesional de riesgo para el Gobierno... pero sí para los seguros.

Ana (nombre ficticio; el suyo es muy reconocible) es quien posa para la foto que abre este reportaje. Está casada con un guardia civil, y oculta su rostro con la póliza que acaban de renegociar. Accede a ser fotografiada en representación de un colectivo que por regla general no puede salir en los medios a título individual como profesional. Ana lleva años casada, los mismos que lleva pagando la hipoteca y también el seguro de vida asociado.

"Conforme cancelamos hipoteca, no se me olvida la letra pequeña y reducimos el seguro a la vez que vamos amortizándola". Han llegado a pagar 600 euros, que con los años han reducido hasta los 358. Eso sí, con su sobreprima por la actividad profesional de su marido: 30,88 euros, que no pagarían si no fuera Guardia Civil.

La demanda de los colectivos de guardias civiles y policías nacionales para ser considerados profesionales de riesgo por parte del Gobierno, a través de los ministerios de Interior y Trabajo, es histórica. El asesinato de los agentes en Barbate el pasado febrero, y el fallecimiento de otros dos agentes arrollados en un control de tráfico en Sevilla volvió a poner sobre la mesa la problemática que atraviesa estos colectivos en comparación con los Mossos, agentes de la Ertzaina y policías locales, que sí son considerados profesionales de riesgo.

La realidad en la calle es la que es. Les salta en la cara y les asalta el bolsillo. Las aseguradoras sí estiman, con baremos, que ser Guardia Civil o Policía Nacional entraña mayores riesgos que otros colectivos profesionales. Álex Mestre Perelada, miembro del Consejo General de Mediadores de Seguros, explica a EL ESPAÑOL que a la hora de hacer un seguro de vida lo primero que se hace es rellenar un cuestionario, que puede ser más o menos amplio en función de la aseguradora. "Cuando llega a la profesión, muchos ponen 'funcionario'". El quid es que no es lo mismo ser funcionario administrativo que policía o guardia civil.

Aun así, la siguiente pregunta es qué tipo de funcionario. ¿Policía Nacional? ¿Guardia Civil? "Pues bien, dentro de los policías o guardias civiles hay muchos destinos. Tampoco es lo mismo estar en una oficina que regular el tráfico o estar armado", precisa. Y es ahí "donde aparece la sobreprima, que afecta a esos destinos concretos, porque es un hecho objetivo y real que muchos están expuestos a mayores situaciones de riesgo".

En cuanto a las tarifas, "cada compañía las maneja distintas". Eso sí, advierte sobre los seguros de vida vinculados a la hipoteca a través de los bancos. "Recomiendo consultar a un mediador profesional". La edad, además, es un factor que determina el precio, "y por otra parte, el trabajo, la tarea profesional. Por eso hay un seguro de vida en el que el miembro de la pareja que es agente, va a pagar más", precisa Álex Mestre.

Convenios y ofertas

Pedro Carmona, portavoz nacional de la AUGC, destaca que es "una incongruencia" lo que ocurre entre esa realidad de los seguros de vida "y lo que estima el Gobierno a través de los ministerios de Trabajo e Interior: que no son profesiones de riesgo. Pero luego las aseguradoras sí que lo revierten".

No obstante, en la AUGC "hay convenios y ofertas... pero aun así, a los agentes les sale más caro un seguro de vida o uno vinculado a la hipoteca. Y si son guardias civiles destinados en Tráfico, por poner un ejemplo, más aumenta la prima".

J.A. es otro agente de la Guardia Civil. "Ni los seguros de salud", apunta. "Me han llamado dos veces por teléfono, como a todos, a horas intempestivas ofreciéndome seguros de salud. En cuanto me preguntaban la profesión y decía que era guardia civil, me respondían que no me podían asegurar. Ahora ya lo digo con antelación, para que nadie pierda el tiempo".

-¿Tiene seguro de vida vinculado a la hipoteca?

-Sí. Yo pago 400 euros y mi mujer ciento y pico. Eso, ahora. La tenemos desde el año 2012. Hemos pagado mucho más.

"Los recargos de las primas de los seguros de vida no van en igualdad. Ahora mismo, los que más pagan de España son los gruístas o los pintores en altura, que tienen sobreprimas desorbitadas", precisa un agente de seguros con décadas de experiencia a EL ESPAÑOL. "Y en el caso de los agentes, no vale precisar que se es únicamente 'funcionario'. Porque si pasa algo, el seguro pondrá problemas para cobrar. Ellos lo saben y exigen toda la cobertura, aunque tengan que pagar más".

Desde el Sindicato Unificado de Policía advierten también a EL ESPAÑOL que es cierto que los agentes se dejan más dinero en sus seguros de vida. "De hecho, algunas compañías hasta no aceptan asegurados ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni tampoco militares".

Por qué el no

Por su parte, Agustín Leal, secretario de comunicación de JUCIL, subraya que estos colectivos "suelen tener problemas con los seguros y con los bancos", y que "nos considera todo el mundo de riesgo, menos el Gobierno". Es algo significativo "cuando no lo hace básicamente por un motivo: porque si fuéramos profesión de riesgo no cobraríamos más, sino que nos podríamos jubilar a los 59 y no a los 65". Este dato "es fundamental cuando el catálogo oficial de la Guardia Civil, que se aprobó hace 20 años, habla de que hay un déficit de 10.000 agentes, aunque nosotros lo estimamos en 17.000".

Dos policías nacionales, durante los graves disturbios de octubre de 2019 en Barcelona. EFE - Toni Albir

La cifra es insuficiente "cuando actualmente hay más población, más delitos y menos plantilla. Todo ello pese a que el ministro Grande-Marlaska vende a bombo y platillo que la tasa de reposición es de 2.000 agentes al año. Y no quieren que nos jubilemos a los 59 por el déficit de agentes que hay".

Agustín Leal incide que ese déficit es lo que explica "que para este verano hayan ofrecido 1.200 euros para los agentes que renuncien a las vacaciones de julio y agosto, porque no tienen agentes para cubrirlas".

Por su parte la AUGC sostiene que están esperando a que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, les llame para informarles sobre los avances para declarar a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como profesionales de riesgo. "Sabemos que hay un grupo de trabajo entre Hacienda e Interior, pero a día de hoy lo desconocemos absolutamente todo. Nos consta que ha habido ya reuniones con el Estado Mayor de la Guardia Civil y con la Dirección General de la Policía Nacional".

El 15 de febrero, el PSOE, BNG, ERC, Sumar y Podemos rechazaron debatir al respecto en el Parlamento de la UE, alegando que es una competencia estrictamente del Estado. El 28 del mismo mes se aprobó una proposición no de ley en el Congreso, a propuesta del PP. El PSOE se abstuvo, advirtiendo que ya había un grupo de trabajo estudiando la medida. Pero el pasado lunes el Grupo Socialista en el Congreso registró para su debate en la Comisión de Industria y Turismo- en la que propone "que la profesión de camarera de piso sea considerada profesión de alta peligrosidad. Con todo el respeto al resto de profesiones, esto es una sinrazón", ultima Carmona.