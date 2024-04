El drama de Maica Cabrera: la despiden tras 20 años limpiando por hacer vídeos de TikTok

Maica escurre el mocho con resignación, en el gimnasio del Colegio Gandhi de Madrid, cuando de repente empieza a sonar el mítico 'Disco Inferno', un temazo rompecaderas de los setenta que provoca que esa fregona se convierta en un micrófono y que esta profesional de la limpieza, a sus 61 años, baile con la felicidad de una adolescente. Este vídeo que Maica ha colgado en su perfil de TikTok, bajo el título 'Poniendo ritmo al mocho', lo han visualizado más de 104.400 personas, pero ha sido uno de los motivos por los que esta limpiadora ha sido despedida por su empresa.

"El trabajo de la limpieza es muy duro, siempre llegaba reventada a mi casa, y el gusanillo de grabar los vídeos me surgió porque estaba todo del día sola con la fregona, haciendo siempre lo mismo", reflexiona Maica Cabrera, a la que este lunes le entregaron una carta de despido, básicamente, por grabar unos vídeos que la han convertido en una limpiadora viral en TikTok. "Lo único que pretendía era darle vidilla a mi trabajo y animar a otras personas en sus obligaciones diarias a través del humor de mis vídeos".

Cualquier psicólogo suscribiría la idea que pretende trasladar Maica con sus palabras: un empleado feliz y que se divierte en su puesto trabajo, resulta más productivo para su compañía. De hecho, un estudio de la Universidad de Warwick en Reino Unido subraya que los trabajadores felices son un 12% más productivos, pero en la empresa de esta limpiadora se aferran a la legislación laboral para despedir a una profesional que tenía su jubilación a la vuelta de la esquina: solo le faltaban cuatro años.

"Estoy disgustada porque llevo toda la vida trabajando, deseando que llegara mi jubilación para poder viajar junto a mi marido", apunta Mari Carmen Cabrera, más conocida como @mayka.cabrera dentro de la comunidad tiktoker que en nuestro país suma más de 18.3 millones de personas. "A mí, TikTok no me daba de comer, yo era muy feliz en el Colegio Gandhi viendo todas las mañanas a los niños. Llevaba seis años trabajando en ese centro. Me dieron la carta de despido sin previo aviso".

- ¿Qué piensa hacer después de ser despedida?

- Maica Cabrera: Me he reunido con el sindicato UGT porque voy a emprender acciones legales para que mi despido sea declarado improcedente. Llevo veinte años trabajando como limpiadora, me conozco todos los colegios del distrito de Ciudad Lineal en Madrid porque ya he pasado por seis o siete empresas, debido a que tienen que subrogar a toda la plantilla, cada vez que cambia el adjudicatario del servicio de limpieza.

Con esta empresa llevaba un mes y 22 días, pero nadie me dio por escrito el protocolo de trabajo, donde se recogieran mis obligaciones, lo que estaba permitido en mi puesto y lo que estaba prohibido. Además, cobraba de 737 a 760 euros, en función de que el mes tuviera 28, 30 o 31 días, cuando debería de haber ganado 100 euros me hacían tragar con la limpieza del patio del colegio. Ejercía una labor que es de otra categoría profesional, la de mozo de patio, cuando yo soy limpiadora. Tenía que vaciar 15 contenedores de basura, desinfectarlos... A mi edad: no tengo fuerzas para eso.

La empresa no opina lo mismo porque en la carta que este lunes le entregó a Maica y que incluye capturas de sus vídeos viralizados, se argumenta que su despido es disciplinario: "Con fecha 12 de marzo de 2024, la dirección de esta empresa ha tenido conocimiento de que por su parte, se han subido una serie de vídeos a la red social TikTok, en los que aparece usted en su puesto de trabajo, con el uniforme puesto, en los que incurre en una serie de hechos, constitutivos de un incumplimiento de sus obligaciones laborales de tal gravedad, que esta empresa no puede tolerar".

"En concreto, con fecha 7 de marzo, usted subió un vídeo a su red social de TikTok, en el que como se observa en las siguientes fotografías, se le podía ver con su uniforme de trabajo, en el centro en el que presta servicios, bailando con la mopa en la mano. En dicho vídeo aparecía el siguiente texto: 'Motivándome para empezar a currar y para enseñaros mi nuevo uniforme. Vamos, el sábado por la noche me lo pongo para irme de fiesta. ¡Ja,ja, ja,ja...!", tal y como prosigue exponiendo la carta de despido.

"En los citados vídeos, usted aparece en una actitud en la que se aprecia su absoluta falta de profesionalidad y en la que se dedica a hacer parodias, haciendo un mal uso de los útiles de limpieza, bailando y saltando en su puesto de trabajo que, recordemos, es un centro educativo [...]".

- ¿Usted grababa los vídeos durante su horario de trabajo?

- Maica Cabrera: Mi jornada de trabajo es de cinco horas diarias, todas las mañanas, de lunes a viernes, y no grababa los vídeos durante mi turno. Me ponía a grabar en mi tiempo de descanso o cuando había terminado de limpiar porque solo tardaba en hacerlo dos o tres minutos. Y luego, cuando llegada a mi casa, era cuando me ponía a editar los vídeos, les metía las canciones, filtros, efectos, escribía algún texto...

Algunas de las publicaciones, como el vídeo en el que baila el 'Disco Inferno', mientras hace playback con el palo de la fregona, iban acompañadas de mensajes como el siguiente: "¡¡¡No te preocupes jefe...!!! (si me estás viendo) Estoy dándole ritmo a mis neuronas, para coger el mocho y dejarlo todo reluciente. Vamos ya...". En otros hit que se han viralizado en TikTok, Maica toca el cubo de basura de su carrito como si fuesen unos buenos bongos o aparece luciendo los cuernos del mismísimo lucifer: 'Cuando me mandan al infierno y me encuentro al santito de mi jefe'.

"No me estaba metiendo con el encargado, no lo hacía con mala intención, solo bromeaba", se lamenta esta sexagenaria, de carácter impulsivo, y que después de sus clases de bachata, había encontrado en TikTok un nuevo pasatiempo que le ha costado su trabajo tras veinte años deslomándose con la fregona. "Siempre he tenido mala suerte en la vida: mi marido es chófer y también está en paro, no le contratan en ninguna empresa de mensajería por la edad", apunta con preocupación, ante la situación laboral que sufre este matrimonio justo en el ocaso de su vida laboral.

Esta limpiadora tiktoker ya ha denunciado su despido, a través de un vídeo publicado en su perfil donde cuenta con más de 3.700 seguidores y su caso ha saltado a los platós de televisión: al programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3. "No me esperaba tanta repercusión", admite con humildad.

El Instituto Nacional de Estadística alerta en un informe de que el 59% de los trabajadores españoles sufre estrés en el trabajo y Maica explica que solo se había refugiado en el mundo tiktoker como un incentivo psicológico para afrontar su rutina laboral: "Aburre un montón estar limpiando todos los días y hacer los vídeos me animaba".

- ¿Publicaba muchos vídeos a diario?

- Maica Cabrera: Nunca he sido de redes sociales. Tenía un perfil de Facebook y solo subía la foto típica de cuando haces algún viaje hasta que conocí TikTok. Me gustó, y en noviembre de 2022, comencé con los vídeos, pero había días que no publicaba nada. Los vídeos están en mi perfil y eso se puede comprobar. La mayoría de los que colgaba se hacían virales: tengo uno con 200.000 visualizaciones, otro con 300.000... La gente me escribía: 'Me has alegrado la mañana', 'Qué alegría ver a una trabajadora así'...

- ¿Qué le dice su familia?

- Maica Cabrera: Les gustaban mis vídeos. Tengo dos hijos, de 37 años y 23 años, pero son muy vergonzosos y no quieren grabar conmigo. No todo el mundo vale para hacer TikTok.