El cordial inicio de 'curso' de Malú y Albert Rivera: un gran gesto como padres y la ilusión de ambos con sus proyectos

Fue el 24 de junio de 2023, hace algo más de un año, cuando se oficializaba la ruptura entre la cantante Malú (42 años) y el expolítico Albert Rivera (44), tras cuatro años juntos y una hija en común. Un quiebre amoroso que acontecía después de semanas de intensísimos rumores y de rotundos desmentidos por parte del entorno de la dupla.

Ahora, tanto la artista como el exlíder de Ciudadanos encaran, con gran ilusión, otro inicio de 'curso'; el segundo mes de septiembre de su nueva vida. Hoy, la realidad de ambos es otra muy distinta, desde que tomaron dispares rumbos a nivel afectivo.

Sabido es que Albert está enamorado de la influencer Carla Cotterli. Ambos protagonizan un romance que ya cuenta con una gran solidez. Cotterli ya conoce a las dos hijas del que fue líder de la formación naranja, como confirman a EL ESPAÑOL, y es más que habitual ver a Carla haciendo vida cotidiana con la hija pequeña de Rivera, Lucía (4).

Por su parte, el pasado mes de junio este periódico se hizo eco de la gran "felicidad" de Malú. Así lo hacía constar el informante. La cantante vive un momento único, marcado por la serenidad y la tranquilidad.

Se descartó -y se sigue haciendo- que la excelsa travesía de Malú tenga que ver con la existencia de un hombre en su vida. Eso sí, Malú, así lo expresa una buena amiga, "hace vida de soltera" y "claro que ha conocido a personas, pero nada serio".

En otro renglón, aquel mes de junio también se habló a EL ESPAÑOL de la cordialidad existente entre Malú y Albert. Una información que hoy este medio está en disposición de reafirmar a través de un gesto clave que denota cómo es, en realidad, la relación entre ellos. Explica quien bien lo sabe que son fluidas y discretas las reuniones de Malú y Albert, en aras del bienestar de su hija.

Sobre todo, desde que Albert se trasladó a vivir a un edificio próximo a la zona donde vive Malú. En esa línea, apunta la fuente que Malú y Albert habrían sido vistos, estos primeros días de septiembre, acompañando juntos a su hija en su primer día de colegio, en un centro educativo próximo al domicilio de la cantante, situado éste en la madrileña urbanización La Florida.

En otro orden de cosas, en estos días del nuevo curso, Malú ha retomado sus compromisos profesionales con las grabaciones de La Voz. Sostiene una de las fuentes que Malú ha pasado los últimos días de verano -y de las vacaciones escolares de su hija- junto a la menor, apurando el tiempo al máximo. De hecho, es frecuente ver a Lucía en los estudios de Atresmedia.

El nuevo hogar del expolítico está situado en la zona de norte de Madrid. Rivera deseaba vivir cerca de su hija pequeña, y finalmente encontró esta casa. Albert y Carla siguen sin vivir juntos oficialmente, pero ella pasa muchas noches en casa de él.

Están felices y, de momento, se especifica que no han hablado de boda. No entra dentro de sus planes ni a corto ni a medio plazo. Ella estuvo a punto de contraer matrimonio hace un tiempo, antes de conocer a Rivera. Así se publicó en la prensa, aunque este medio no ha podido confirmarlo.

El abogado, por su parte, huye de esos compromisos: "Albert no es de bodas. Entiende el amor de otra forma". Son dos personas discretas, que ni les gusta vender su vida privada ni dan cuenta de ella, desde el plano conyugal, en sus redes sociales. Se ven cuando sus agendas lo permiten, aunque sus encuentros en los últimos meses han sido más frecuentes.

Como bien reza el titular, más allá de cuestiones personales, Malú y Albert se enfrentan, con gran ilusión, a una nueva temporada en sus carreras. La cantante, por su parte, tiene por delante varios recitales en este mes de septiembre; el primero de ellos, en Huesca, el próximo día 14. Le siguen ciudades como Santander, Oviedo, Córdoba y Madrid.

En efecto, la hija de Paco Lucía (66) promete llena de nuevo el WiZink Center el 18 de diciembre. Especial mención merece el trabajo musical que van a compartir Prince Royce (35) y la intérprete de Ahora tú.

Rivera, por otro lado, es socio director de la consultora RV+. Esta empresa, según reza la web, "supone una renovación del tradicional concepto de Consultoría Empresarial. (...) En RV+ trabajamos junto a nuestros clientes comprometidos con la apertura de nuevos nichos de mercado, convencidos de las posibilidades de cientos de empresas y compañías de crecer y expandirse dinamizando sus sectores, generando negocio y riqueza".

A finales de 2023 también se conoció que, además de este trabajo en la consultora, Albert está ilusionado con otro proyecto. En esta ocasión, vinculado con el mundo de la educación. Así lo indicó él mismo en su cuenta de Instagram, donde compartió un vídeo en el que explicaba en qué consiste su nuevo proyecto educativo: un programa para aprender a hablar y comunicar en público.

Los dos amores de Rivera

En diciembre de 2023, Rivera habló de su descendencia en el programa 100% Únicos, el formato de Telecinco en el que rostros conocidos de diferentes ámbitos se enfrentan a una conversación muy humana y sincera con reporteros -personas con diferentes Trastornos del Espectro Autista (TEA)- que ellos mismos se denominan "únicos".

Allí departió, además, del amor y de Malú. "Parece un tópico, pero la conocí en un concierto en Barcelona, en 2015 o 2016. Me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos amistad en ese momento y la mantuvimos, pero no teníamos relación (sentimental), cada uno tenía pareja", detalló Rivera.

Sobre sus hijas, deslizó: "Yo tengo dos amores en mi vida, que son Daniela y Lucía. Los demás, aunque también han sido muy bonitos pero ahora mismo mi corazón está con mis dos hijas. (...) Me gusta jugar con ellas. A Daniela le gusta el fútbol, está en un equipo; a la pequeña el escondite, meterse debajo de los cojines, tras una pizarra... Se adoran entre ellas y quiero que sigan viéndose".