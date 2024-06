Albert Rivera y Malú, un año después de su ruptura: la gran "felicidad" de la cantante y una reunión familiar por su hija

Hace un año, en concreto el 24 de junio de 2023, la vida privada y sentimental de la cantante Malú (42 años) y el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera (44), daba un giro de 180 grados: tras meses de rumores de crisis, se confirmaba que la dupla rompía su relación tras cuatro años juntos y una hija en común.

Entonces se argumentó que la artista y el político habían tomado caminos separados por el "desgaste" de su historia de amor. Fueron semanas intensas y confusas en cuanto a la información que se facilitaba desde su entorno. Finalmente, Malú y Albert separaron sus caminos. Hoy, 365 días después de aquella separación, la vida de ambos es completamente diferente.

Albert está enamorado de una joven llamada Carla Cotterli, influencer de profesión. Ambos protagonizan un romance que ya cuenta con una gran solidez. Ella conoce a las dos hijas del que fue líder de la formación naranja, como confirman a EL ESPAÑOL, y es más que habitual ver a Carla haciendo vida cotidiana con la hija pequeña de Rivera, Lucía (4).

Malú y Albert Rivera, el día que salieron del hospital junto a su única hija en común, Lucía. Gtres

Hay que recordar que este periódico publicó en exclusiva, en octubre de 2023, que Albert se había mudado, en régimen de alquiler, a un edificio próximo a la urbanización donde vive Malú. El nuevo hogar del expolítico está situado en la zona de norte de Madrid.

Según detalla quien está capacitado para hacerlo, Rivera deseaba vivir cerca de su hija pequeña, y finalmente encontró este inmueble. Albert y Carla siguen sin vivir juntos oficialmente, pero ella muchas noches en casa de él.

Están felices, se dejan llevar sin pretensión y, de momento, se especifica que no han hablado de boda. No entra dentro de sus planes ni a corto ni a medio plazo. Ella estuvo a punto de contraer matrimonio hace un tiempo, antes de conocer a Rivera. Así se publicó en la prensa, aunque este medio no ha podido confirmarlo. El abogado, por su parte, huye de esos compromisos: "Albert no es de bodas. Entiende el amor de otra forma".

Albert y Carla son dos personas discretas, que ni les gusta vender su vida privada ni dan cuenta de ella, desde el plano conyugal, en sus redes sociales. Se ven cuando sus agendas lo permiten, aunque sus encuentros en los últimos meses han sido más frecuentes. En los últimos días, se han dejado ver en Ibiza, disfrutando del buen tiempo que comienza a reinar con la llegada del verano.

Albert Rivera junto a su actual pareja sentimental, Carla Cotterli. Europa Press

En lo que respecta a Malú, la fuente con la que se contacta habla de una gran "felicidad" en su vida. La cantante está feliz y viviendo un momento único. Eso sí, se descarta de pleno que esta excelsa travesía tenga que ver con la existencia de un hombre en su vida. Cuentan que la relación entre Malú y Rivera tan sólo existe por el bien de Lucía.

Hay cordialidad y mucho cariño entre ellos, pero aquel amor que los unió forma parte del pasado. El pasado 6 de junio, Albert y Malú se reencontraron, así lo afirman a este medio, en el cuarto cumpleaños de su hija en común, Lucía.

La cantante Malú en una fotografía de sus redes sociales.

En los últimos meses, a EL ESPAÑOL se ha destacado el papel de Albert como padre, y lo han calificado como un "padrazo". No suele hablar públicamente de sus hijas, Daniela, la primogénita, nacida de su relación con Mariona Saperas, y la pequeña Lucía, pero hace un tiempo hizo un alto en su recelo.

En concreto, en diciembre de 2023, cuando Rivera habló de su descendencia en el programa 00% Únicos, el formato de Telecinco en el que rostros conocidos de diferentes ámbitos se enfrentan a una conversación muy humana y sincera con reporteros -personas con diferentes Trastornos del Espectro Autista (TEA)- que ellos mismos se denominan "únicos".

Allí departió, además, del amor y de Malú. "Parece un tópico, pero la conocí en un concierto en Barcelona, en 2015 o 2016. Me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos amistad en ese momento y la mantuvimos, pero no teníamos relación (sentimental), cada uno tenía pareja", detalló Rivera.

Sobre sus hijas, deslizó: "Yo tengo dos amores en mi vida, que son Daniela y Lucía. Los demás, aunque también han sido muy bonitos pero ahora mismo mi corazón está con mis dos hijas. (...) Me gusta jugar con ellas. A Daniela le gusta el fútbol, está en un equipo; a la pequeña el escondite, meterse debajo de los cojines, tras una pizarra... Se adoran entre ellas y quiero que sigan viéndose".

El buen momento de Albert

En el plano profesional, Rivera vive un excelso momento. Junto a un gran amigo como José Manuel Villegas, Albert está centrado en la consultora RV+, enfocada en labores de asesoraría para empresas, inversores y emprendedores.

A finales de 2023 también se conoció que, además de este trabajo en la consultora, Albert está ilusionado con otro proyecto. En esta ocasión, vinculado con el mundo de la educación. Así lo indicó él mismo en su cuenta de Instagram, donde compartió un vídeo en el que explicaba en qué consiste su nuevo proyecto educativo: un programa para aprender a hablar y comunicar en público.

Por su parte, Carla es toda una it girl. En Instagram cuenta con más de 21.000 seguidores y que tiene su propia firma de ropa y accesorios, The Cotton Brand. Además, Cotterli es presidenta de una agencia de comunicación y eventos que lleva su nombre, Cotterli, y que trabaja con algunas de las marcas más prestigiosas de nuestro país.