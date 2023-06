Malú y Albert Rivera rompen su relación tras cuatro años juntos y una hija en común

La cantante Malú (41 años) y Albert Rivera (43) han roto su relación sentimental tras cuatro años juntos y una hija en común, Lucía (3). Lo cierto es que los rumores de separación se habían incrementado en las últimas semanas. Ante tal revuelo, varias han sido las personas -que conforman el entorno de la ya expareja- que han tratado, hasta el final, de desmentir toda ruptura.

No obstante, finalmente el quiebre sentimental se ha confirmado este sábado, 24 de junio de 2023. Ha sido al filo de las 17:30 horas de la tarde cuando el espacio de Telecinco Fiesta ha anunciado la delicada información en directo. Luis Rollán (47), gran amigo de la intérprete de Blanco y negro, ha sido el encargado de confirmar la separación.

Según ha explicado el conocido colaborador, el motivo de la ruptura ha sido "el desgaste de la relación", y en ningún caso han tenido que ver posibles terceras personas o disputas de otra índole. "Ha sido algo reciente", ha apostillado Luis. Siempre según la versión de este colaborador, Albert ya ha abandonado el domicilio familiar. "Se ha ido hace muy poquito", ha aseverado.

Malú y Albert Rivera saliendo del centro médico tras dar la bienvenida a su hija, Lucía, en junio de 2020. Gtres

También se ha matizado en el espacio televisivo que se trata de la primera ruptura en la pareja, siendo falsos todos los rumores que ha habido a lo largo de estos años, desde que en 2019 Albert y Malú iniciaran su romance.

En esa línea, Rollán ha asegurado en el programa de Emma García (50) que en su opinión, y como persona cercana a la cantante, la ruptura es algo definitivo: "No creo que tenga solución, pero quiero que quede claro que entre ellos existe cariño y respeto, sobre todo por la personita que tienen en común". Y se destaca "la buena relación que tienen, no sólo entre ellos, sino con sus familias".

Una buena sintonía, pese a la decisión de tomar caminos separados, que EL ESPAÑOL pudo conocer hace unos días. El pasado martes, 6 de junio de 2023, día en que su hija cumplía tres años, la hoy expareja celebró unida y en la más estricta intimidad el aniversario de la pequeña.

Según deslizó la persona con la que se contactó entonces, ambos organizaron una especie de pequeña fiesta con familiares y algún amigo íntimo, en la que no faltaron los regalos para la gran protagonista del día. Antes de este festejo, de acuerdo a lo que se desliza a este medio, se vio a ambos en la terraza de un restaurante cercano a su domicilio.

Albert Rivera en su última imagen pública, el pasado miércoles día 21, en Madrid. Gtres

Días más tarde, el domingo día 11, hubo otro gran festejo en torno a la pequeña Lucía Rivera Sánchez y, según confirmó este periódico, Malú y Albert compartieron también ese momento tan especial. Durante estos cuatro años, ambos han tenido que lidiar con la sombra de la ruptura en su historia de amor.

Siempre con la seguridad que da el inalterable y férreo silencio en que se instaló la pareja durante su historia de amor, se especuló con el hecho de que no acudieran juntos a ningún acto público, ni tampoco él apareciera en las fotografías que Malú comparte en sus redes. Se puso el foco, también, en que no se seguían en Instagram, cuando, en realidad, ella nunca lo siguió a él.

A la luz de lo que ha publicado la propia Malú en las últimas horas, la cantante se encuentra en estos delicados momentos en su lugar de desconexión preferido: Algeciras. Así lo ha compartido ella misma en su Instagram con una fotografía y el siguiente texto: "Algeciras mare…".

Por sy parte, hace unos días Albert reapareció ante los medios y lo hizo, nuevamente, solo. Sin Malú. Fue el lunes 12 de junio cuando Rivera apoyó públicamente a Aldo Comas (38) en la presentación de sus obras de arte. Con esta nueva salida, el que fuera líder de Ciudadanos confirmó que estaba retomando su vida pública después de un tiempo alejado de los focos.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, el fin de semana previo también disfrutó del concierto de Rosalía en el Primavera Sound. Ataviado con una chaqueta de cuero, el abogado atendió a cada detalle del show. Ese mismo día, casualmente, también tenía recital Malú en Azuqueca de Henares, pero no hubo constancia de que Rivera arropara a su por entonces razón de amor en su espectáculo.

Cuentan quienes estuvieron en el evento de Aldo Comas que Albert no habló -ni fue preguntado- por la cantante Malú. "Estuvo muy amable y simpático, pero la verdad es que no se nos ocurrió preguntar", confió una fuente a este medio.

En lo que sí ha coincidido en este tiempo su entorno -y no ha errado- es que Albert es un "padrazo" con la pequeña Lucía. El 2020 le cambió la vida para siempre. No sólo bebe los vientos él con la niña, también la hija mayor del expolítico, Daniela (11), está encantada.

Una faceta, la de padre, de la que habló Albert en enero de 2023. Fue en el pódcast del argentino Marco Peña. En esa suerte de capítulo, Albert habló abiertamente de su ascenso y caída en la política, a la vez que dibujó un perfil íntimo revelando algunos aspectos más personales como la relación con su familia, sus hijas y las parejas que ha tenido hasta ahora.

Daniela, fruto de su romance con la psicóloga Mariona Saperas, y Lucía, nacida de su relación con Malú, son lo más importante para el expolítico catalán. "Mis hijas son el motor de mi vida", comenzó expresando en el pódcast. "A nivel personal si yo tuviera que poner un punto de inflexión en mi vida más allá de la política y que te convierte en mejor persona eso sería sin duda la paternidad. Se coloca ahí una primera prioridad. En la escala de valores siempre van a estar tus hijos lo primero", manifestó.

"Fui padre por primera a vez los 31 años. Creía que era entre normal y mayor, pero viendo ahora la media española creo que fui padre joven. Y luego he sido padre a los 40 años, en otra etapa más madura. Ahora tengo más tiempo que antes. A los 11 días de nacer mi hija Daniela me tuve que ir a hacer una campaña municipal en la que yo no era candidato pero tenía que apoyar a todos los candidatos de mi partido", agregó.

Y remachó: "Es muy duro irte de tu casa y no verla ni de día ni de noche y perderte tantas cosas. Por el camino hemos ido recuperando terreno y ahora somos uña y carne a pesar de que ella vive en Barcelona y yo en Madrid".

El 20 de febrero de 2019 se oficializó la llegada de Albert a la vida de la cantante. Una revista del corazón publicó entonces que el entonces candidato a la presidencia del Gobierno y la cantante de temas como Blanco y negro eran "más que amigos". La información era cierta, pero debía primar la prudencia ya que, si acceder al entorno de la hermética pareja era complicado, fotografiarlos juntos era una misión imposible.

Un año y medio después de que se conociera su romance, en junio de 2020, la intérprete de Aprendiz y el expolítico traían al mundo a su primera hija en común -la segunda para él-, una pequeña a la que pusieron de nombre Lucía por tradición en la familia de ella. El verdadero nombre de Malú es María Lucía, que a su vez es hija del cantaor Pepe de Lucía y sobrina del mejor guitarrista flamenco de todos los tiempos, la leyenda Paco de Lucía.

