Aldo Comas, marido de Macarena García, viajará a la frontera de Ucrania: los detalles de su iniciativa

Anónimos y rostros conocidos se han volcado en los últimos días con el pueblo ucraniano tras la invasión sufrida por parte de Rusia. Las redes sociales se han convertido en el gran hilo conductor de una gran oleada de solidaridad que no cesa y que intenta ayudar al máximo de personas posible. Cada uno lo hace como puede y con sus recursos, mientras que algunos han optado por abrir las puertas de sus hogares y convertirse en casas de acogida, otros están recaudando enseres básicos para los exiliados. Pero también los hay que han cogido su coche para recorrer los más 2.500 kilómetros que separan las fronteras de ambos países para prestar su ayuda in situ. Una de esas personas es el músico Aldo Comas (37 años), marido de la actriz Macarena Gómez (44), que tiene intención de partir en su propio coche hasta la frontera con Ucrania.

El polifacético actor se ha puesto al frente de un grupo llamado 'Do It Yourself Ukraine', una comunidad que ha creado y organizado él mismo y cuyo objetivo es asegurarse que todas las donaciones lleguen a sus destinatarios y regresar a España con el máximo número de refugiados posibles. Para ello, Aldo ha creado un perfil de Instagram dedicado en exclusiva a esta iniciativa a la que se ha referido como 'misión Ucrania'.

"Ha sido un poco a lo loco, pero bueno. Todo empezó porque el hermano de Macarena ha acogido a siete refugiados, que están en su casa de Madrid, y yo llevo tiempo queriendo ir a ayudar, tengo varios amigos que han ido a la frontera a hacer diferentes colaboraciones. Así que ya me he decidido", comienza explicando en el primero de los vídeos.

Será el próximo 4 de abril cuando Aldo Comas se ponga al frente de una caravana de vehículos, conduciendo él mismo su propio coche desde el municipio de Capmany, en Girona, con dirección a la frontera entre Rumanía y Ucrania. El motivo de que quiera ir en persona es, según cuenta, porque "la mitad de la ayuda humanitaria se está perdiendo por el camino, la están robando las mafias, se está vendiendo" y se quiere asegurar de que todo lo recaudado llegue a quienes lo necesitan. "Llevamos poco, pero nos aseguramos de que llegará todo", afirma.

El suyo no será un viaje con una única intención, pues la vuelta hasta España la harán con todos los refugiados posibles, preferiblemente familias para no tener que separar a sus miembros. "Va a ser un viaje rápido, de cinco o seis días", desvela Comas, orgulloso del éxito de una iniciativa que también hubiera emprendido en solitario.

El itinerario les hará cruzar Alemania hasta llegar a la frontera entre Rumanía y Ucrania, donde cargarán las donaciones en un camión que se internará en el país. Desde ahí, pondrán rumbo a la ciudad eslovaca de Ubla, donde se encuentra un centro de refugiados, para después volver todos juntos.

Además de las muchas horas al volante, aquellos que se sumen a la caravana creada por Aldo Comas tienen que costearse ellos mismos el viaje y estar dispuestos a hacer un importante desembolso. El empresario estima que harán falta unos 700 euros para gasolina y 200 para los peajes. "Pensad que estáis salvando, con un coche, tres o cuatro vidas. Si tuvierais que pagar sus billetes de avión sería más elevado, sale a cuenta. Estamos salvando vidas porque están a -20 grados y salen de haber perdido a familiares, se han quedado sin casas... Estamos en una misión humanitaria de emergencia", sentencia.

