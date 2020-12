Los brutales insultos a Macarena Gómez por denunciar el "odio hacia los hombres"

La séptima entrega de Este es el mood, el formato de entrenemiento de Badoo que da respuesta a diversos temas de interés para la gente joven y que está presentado por Amarna Miller, ha estado dedicado a la infidelidad y ha contado con invitados como Macarena García y el rapero Kaydy Cain. Sin embargo, lejos de haber trascendido el contenido del espacio de forma genérica en las redes, ha sido una frase de la actriz la que ha agitado del avispero de Twitter.

Gómez ha profundizado en cuestiones como la práctica hegemonía de los hombres guionistas en la industria y sus consecuencias, abriendo así el debate sobre un necesario proceso de transición hacia un modelo más igualitario que ella apuesta porque sea lento, sin imponerlo, no como está haciendo ahora el feminismo según ella. "Me considero una persona muy feminista, pero creo que hay un discurso de odio hacia los hombres".

Macarena Gómez: "Estamos forzando el feminismo"

Añadió la actriz que "estamos forzando el feminismo, aunque me van a matar". Se refería, claramente, a que sus palabras no iban a sentar muy bien dentro del movimiento y no le ha faltado razón. Han sido centenares las feministas que han reprochado a Macarena que "no se ha enterado de nada" y que se ha quedado en los aspectos más superficiales porque es una "indocumentada":