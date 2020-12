El desconcertante vídeo del PP contra el 'Ministerio de la Verdad': Maduro y el 'Periscó'

El Partido Popular ha presentado un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra lo que han rebautizado como el Ministerio de la Verdad, la creación del comité de desinformación por parte del Departamento de Seguridad Nacional del Palacio de la Moncloa. En paralelo, ha iniciado una inusual estrategia en sus perfiles oficiales de redes sociales, que aparecen como si hubiesen sido censurados.

Su iniciativa "en defensa de la libertad" ha cogido prestada la denominación de la hipotética cartera ministerial del libro Gran Hermano de George Orwell, un departamento para manipular continuamente las informaciones que no coincidían con la versión oficial. Con el hashtag #MinisterioDeLaVerdad, tanto las cuentas oficiales como diversos mandatarios del PP están compartiendo una serie de vídeos donde denuncian la supuesta censura que pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En primer lugar, sus cuentas aparecen con una cinta amarilla con el rostro de Sánchez en negro y al lado se puede leer "contenido censurado" y "Ministerio de la Verdad". Sin embargo, lo que más ha llamado la atención este martes ha sido el vídeo protagonizado por Nicolás Maduro el que editan parte de uno de sus discursos para deslizar un paralelismo entre la intención del Gobierno y las políticas chavistas. El líder bolivariano carga contra diversas plataformas, como "Youtube" y "Periscó" [sic], porque "los jóvenes" se "informan" a través de ellas:

⚠️Esta cuenta ha sido censurada por el #MinisterioDeLaVerdad pic.twitter.com/79aZf6RHgv — Partido Popular (@populares) December 1, 2020

La denuncia al "ataque del Gobierno de Sánchez e Iglesias a la libertad de información" no se queda ahí, sino que el PP ha asegurado que les tendrán "enfrente en defensa de la libertad de información". De hecho, otro de los vídeos que han compartido presenta varios titulares en los que se van ocultando palabras. Los populares no creen que el comité se cree para perseguir campañas de potencias extranjeras contra España, sino que se empleará para ir en contra de las informaciones "que no gusten al Gobierno":

¿Te imaginas un país en el que el Gobierno controle los medios de comunicación?



🔴 Pedro Sánchez sí.#MinisterioDeLaVerdad pic.twitter.com/ThB9ORDblF — Partido Popular (@populares) December 1, 2020

Sin embargo, en Twitter esta nueva estrategia del PP en las redes sociales ha pillado a gran parte de los tuiteros con el pie cambiado, sin saber muy bien si era la cuenta oficial del Partido Popular la que estaba compartiendo esos vídeos o se trataba de un montaje. Tampoco, como es habitual, ha faltado el humor:

Que no es parodia, que es la cuenta de verdad.... https://t.co/OgSXxXnOcB — Tenshi-on de la bruma (@elrandomcat) December 1, 2020

Fíjate si os censuran que todos podemos ver esta mierda de tuit. — Mario Dramas (@dramario_) December 1, 2020

QUE PENSABA QUE ERA UN EDIT Y RESULTA QUE ERA DE VERDAD https://t.co/4FFY1qUE1I — Blancanieves de barrio💜 (@Chebritosa) December 1, 2020

El segundo partido de España, señores. Luego nos sorprendemos de lo que pasa en nuestra política. — Jorge (@jxrgemv) December 1, 2020

El PP dando la misma vergüenza ajena que daba Podemos me encanta.



PD: LEY MORDAZA. https://t.co/ZWxmNmswHF — Christian (@ChrstiIvn) December 1, 2020

el partido popular está cogiendo un ritmo de performance ridícula diaria. en dos semanas saldrá alguno desnudo practicando la escritura automática en rueda de prensa — Terreta (@PunishedTerreta) December 1, 2020

Los partidos políticos en países como Dinamarca tratan de implementar el bienestar de sus habitantes.

En España prefieren hacer performances. https://t.co/ShhsZJ6cNM — nach (@ignacioastorga_) December 1, 2020

Ayudad a esta cuenta de más de 800.000 seguidores que representa al partido principal de la oposición. Que les han censurado. O sea, el vídeo está ahí, y la cuenta, PERO ESTÁ CENSURADA por logos de redes sociales con la bandera de CUBAZUELA. https://t.co/eGnBfJUMHz — Quetzal (@slifante) December 1, 2020

Desde el PP avanzan que habrá nuevos vídeos en los próximos días, así que seguiremos atentos.