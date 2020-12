Carmen Maura, linchada en las redes por defender la Transición: "Es una facha"

Carmen Maura, musa de Pedro Almodóvar, mujer moderna y progresista donde las haya, resulta que ahora es "facha" por obra y gracia de los tuiteros del triángulo. La actriz, otrora símbolo de la renovación de nuestro país, ahora está recibiendo todo tipo de críticas desde el sector de izquierdas de Twitter por haber defendido la Transición y criticar abiertamente a la actual clase política, de la que ha dicho que algunos no se han leído "ni un libro".

Maura acudía este sábado al plató de La Sexta Noche para presentar su última obra, La Golondrina. Como es habitual, la invitada también dio un repaso por la actualidad política haciendo hincapié en la gestión de la pandemia y en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Metida en materia, la actriz reconocía su rabia cuando escuchaba hablar negativamente de la Transición española, afirmando que aquellos políticos "pensaban en la gente" para que el país avanzase.

"Hay mucha gente ahora mismo que no tienen ni idea de lo que pasaba en la dictadura y lo que luego pasó. A veces se habla de la Transición de una manera insultante que me pone negra", aseguró, añadiendo que "por lo menos fueron gentes muy diferentes que lograron ponerse de acuerdo, cosa que ahora no consiguen. Son muchos más y cobran mucho más dinero y estamos en una situación mejor. No aguanto que se metan con eso y digan que se hizo mal".

"Bienvenida al team facha"

Maura acabó diciendo que los políticos de ahora "no habrían solucionado el problema ni de coña": "Hay gente que ni había nacido ni ha leído como algunos políticos, que nunca han leído un libro entero. Todos me caen fatal", sentenció Maura. También dejaba caer también que "les dejaba sin sueldo hasta que se pongan de acuerdo, y te aseguro que lo harían".

Tenemos a Carmen Maura entre las tendencias por su opinión sobre la Transición y sobre los políticos de ahora que dio en la @SextaNocheTV.



Como su discurso es conservador, las cuentas de derechas lo elogian y las de izquierdas lo critican. pic.twitter.com/1ndMbqHry6 — #PorQuéTT (@xqTTs) November 29, 2020

Como suele ocurrir en Twitter cuando alguien opina de política, inmediatamente los que se sienten criticados enarbolan la bandera del acoso y, en esta ocasión, ha sido la izquierda la más crítica con la actriz, a la que han llamado "facha" y han dedicado otras perlas como estas:

Carmen Maura está envejeciendo igual de mal que todos los protagonistas de la Movida, que no fue más que un movimiento estético sin ética de los niños bien del franquismo. Lo que te hace moderno es el modelo económico que defiendas, no tu vida sexual o teñirte el pelo de rosa. — Raúl Solís (@RaulSolisEU) November 29, 2020

Ya sabemos de que pie cojea Carmen Maura, es una señorita de clase media alta siempre estuvo con el régimen y ahora ya no lo disimula.

Este gobierno hace más por la cultura que todos los demás juntos .

En resumen es una facha. — luna lunera (@lunalun74298165) November 29, 2020

Carmen Maura piensa que la transición fue un problema que se solucionó.



Pero no digas que es facha porque los covadongos se ponen nerviosos. — Jorge Toqa ۞ (@JorgeToqa) November 29, 2020

Es la primera vez que escucho a Carmen Maura en una entrevista. No sabía que era tan básica. De pensamiento y de palabra. Y lo digo en el mal sentido de la palabra. #L6Nenalerta — Isabel Peláez (@bebel_pm) November 28, 2020

#L6Nenalerta ¿Por qué dice Carmen Maura que los políticos de hoy en día no se entienden? Hay que recordarle a esta señora que es el primer Gobierno de coalición de la historia y también es la primera vez que casi todos los partidos políticos de izquierda se han puesto de acuerdo. — Tomás Casas🔻♻️ (@tomascasascm) November 28, 2020

El problema de Carmen Maura no es que no piense como yo o como tú, es que no piensa. Una persona que dice que todos los políticos son iguales es como si va a una biblioteca y dice que todo los libros son iguales. Posiblemente no se haya leído ningún libro. — Raúl Solís (@RaulSolisEU) November 29, 2020

La transición no fue una negociación entre iguales ya que una de las partes venia de encabezar una represión de 40 años sobre el pueblo español y la otra transigió puntos que si no hubiese sido por el miedo a las derechas no se habrían aceptado. ¿Está claro Carmen Maura? — Paco Jones (@elgranpacojones) November 30, 2020

Carmen Maura me ha recordado en algún momento a Rosa Díez 🤦🏻‍♀️#L6Nenalerta — Esther🔻 (@AllSioux) November 28, 2020

A propósito de Carmen Maura ya son muchos los actores y actrices , cantantes y famosillos que no sabíamos que son gilipollas y lo estamos descubriendo gracias a la pandemia.

Pues ya sabemos cuando esto pase de que pie cojean, del derecho — miguel angel muñoz m (@MSpartako) November 29, 2020

Carmen Maura "Los políticos de hoy en día no se entienden".



Realidad: España tiene el primer gobierno de coalición de su historia. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) November 29, 2020

Aunque, por otro lado, Maura también ha cosechado infinidad de aplausos a su discurso, posiblemente también porque su hartazgo es compartido por buena parte de la sociedad:

No sé a qué tanto revuelo con lo que ha dicho Carmen Maura: que los políticos de ahora serían incapaces de ponerse de acuerdo como en el 78 y que muchos ni han leído un libro. Más razón que una santa. pic.twitter.com/ZZJ58ShSL8 — Dios (@diostuitero) November 29, 2020

Hostia, qué cabreada está la verdadera izquierda con Carmen Maura. Parasitan esas costras: viven de indignacioncillas con entrevistas en @SextaNocheTV. — Edu Galán (@edugalan) November 29, 2020

El pan nuestro de cada día lo resume "Carmen Maura" con: "Creo que hay políticos que no han leído un libro entero en su vida"! — ⬛ Severino Pontocorvo ☔ (@EquidistanteZen) November 29, 2020

Espera que los progres llaman a Carmen Maura "FASCISTAS" por decir que los políticos de la transición eran mejores que ahora.



Que asco de gente COÑO. — Anonymous Tabarnia ?￰゚ヌᄋ (@Anonymous_TA) November 28, 2020

Muy fan de #CarmenMaura defendiendo la Transición española y evidenciando la lamentable clase política que tenemos que tragar y pagar: " Estos? Estos no hubiesen solucionado nada... tenemos políticos que no se han leído ni un libro entero". — Isabel Rábago ?￰゚ヌᄌ (@RABAGOISABEL) November 29, 2020

Carmen Maura, sin lugar a dudas, lo mejor de La Sexta Noche. Cómo fastidia cuando, en una entrevista, el invitado no responde lo que quieres escuchar. pic.twitter.com/94IUvegknh — Jesús Álvarez /? (@jesusalvarezg) November 29, 2020

Pues yo en el tema transición estoy de acuerdo con Carmen Maura — Postigo carey? (@JuanPostigo13) November 29, 2020

Viendo a Carmen Maura en televisión, no se que tiene esa mujer..., bueno si... es una actriz como la copa de un pino, pero que me gusta...mucho, sobre todo me gusta la libertad que se otorga para hablar...dice mucho del nivel que tiene, comparta o no lo que diga, esa es la gente — Gil de Gálvez ?￰゚ヌᄎ (@GildeGalvez) November 28, 2020

#CarmenMaura, grande como #Actriz y todavía mucho más grande como persona: «Creo que hay políticos que no han leído un libro entero en su vida». pic.twitter.com/Ny0OqndELB — Juanma de la Poza (@JuanmadelaPoza) November 29, 2020