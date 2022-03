Polonia se corona como Miss Mundo 2021 en un certamen marcado por la polémica

Karolina Bielawska (23 años), la representante de Polonia, se ha coronado como Miss Mundo 2021 en una gala celebrada en Puerto Rico y marcada por la polémica. El puesto de primera y segunda finalista ha sido para la representante de Estados Unidos y la candidata de Costa de Marfil, respectivamente.

La ganadora estudia un Máster en Administración y durante el concurso mostró su compromiso con las causas sociales. Karolina Bielawska compagina su carrera con trabajo de voluntariado que le permite "enriquecer la vida de otras personas". En la ronda de preguntas, la joven modeló expresó: "Si queréis descubrir algo nuevo, intentad aprender a ser más ricos en empatía, gratitud y compasión".

Miss Polonia ha sido coronada por la jamaicana Toni-Ann Singh (26), quien permaneció como soberana de la belleza desde 2019 por la cancelación del certamen en 2020 a causa de la pandemia. La gala de 2021, prevista para el pasado mes de diciembre, también se canceló a último momento por el aumento de contagios entre las participantes y el equipo del certamen. No fue hasta este miércoles 16 de marzo de 2022, tres meses después de aquel imprevisto, cuando pudo celebrarse el Miss Mundo en Puerto Rico.

Hasta la isla caribeña se desplazaron 40 de las 97 participantes, quienes desfilaron en un escenario amenizado por la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico y en una gala en la que se rindió homenaje a Ucrania. El grupo de 12 finalistas, fue en esta ocasión de 13 mujeres por un empate. A este top se sumaron las representantes de Vietnam, México, Irlanda del Norte, Filipinas, Polonia, Somalia, Estados Unidos, Colombia, República Checa, Francia, India, Indonesia y Costa de Marfil.

A la siguiente fase pasaron las candidatas de Estados Unidos, Polonia, Indonesia, México, Irlanda del Norte, y Costa de Marfil. Un cuadro que llamó la atención de muchos por solo tener una representante latina, quienes suelen estar entre las favoritas del certamen. Sorprendió la ausencia de las principales favoritas, según los expertos: Miss Venezuela y la local, Miss Puerto Rico. Desde el público, incluso, hubo abucheos por la falta de estas dos modelos en el top.

También se escucharon críticas hacia varios organizadores y patrocinadores del concurso, debido a una controversia protagonizada entre una compañía local y Miss Mundo 2016.

La empresa Puerto Rico With a Purpose (PRwaP) demandó por presunto fraude a la Miss Mundo 2016 y presidenta de la organización Reignite Puerto Rico Inc., Stephanie Del Valle (25). La compañía reclamaba el pago de 1.225.000 dólares, una suma de dinero proveniente de fondos públicos que supuestamente no había devuelto la exreina de belleza, quien sin embargo demostró que hizo el pago correspondiente. La modelo contrademandó, requiriendo una cantidad mayor a 31 millones de dólares por daños morales, y anunció que no participaría de los eventos de la final de Miss Mundo 2021.

