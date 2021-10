Así es Sarah Loinaz, la candidata que representará a España en Miss Universo 2021

Con cinco palabras definía Sarah Loinaz (23 años) su estado horas después de ser coronada Miss Universo España 2021 este sábado 16 de octubre: "No me lo puedo creer". Esta modelo guipuzcoana será la representante española en el certamen Miss Universo que se celebrará el próximo mes de diciembre en Israel.

Sarah es una joven veinteañera, de padre español y madre marroquí, cuyos exóticos rasgos le han valido este triunfo. Precisamente para su madre tiene unas bonitas palabras de agradecimiento: "Sin ti, nada de esto habría sido posible. Eres la persona en la que me inspiro. Gracias por haberme educado en los valores de la humildad, el trabajo y el espíritu de superación. A mi familia y amigos, gracias. Me siento muy afortunada por teneros en mi vida", revelaba la flamante ganadora.

Y es que la modelo sabe que el éxito no es fruto del azar, conoce lo que es el trabajo duro y así lo ha querido trasmitir: "Detrás de esta foto hay una historia. Se me cerraron muchas puertas, me caí cientos de veces llegándome a cuestionar todo, pero decidí levantarme y luchar sin importar las dificultades con las que me iba encontrando en el camino. Cada caída fue una lección. Pasé noches estudiando, buscando constantemente la motivación en mis sueños y viviendo con maleta en mano, preparada para salir de casa sin saber cuándo iba a volver", así define la vasca el camino que le ha llevado hasta el triunfo.

Sarah Loinaz, en un evento de trabajo. Redes sociales

La carrera de modelo no es fácil, pero en su caso el mérito se multiplica. Y es que Sarah ha sabido compaginar su andadura sobre la pasarela con sus estudios de administración y dirección de empresas. Además, esta modelo domina cuatro idiomas, gracias en parte a su herencia multicultural. Según cuenta ha pasado largos veranos en el país norteafricano donde creció su madre y tiene especial cariño por la mujer que crio a su progenitora a la que se refiere como abuela: "Recuerdo que siempre iba a su casa para coger los caramelos que me escondía debajo del sofá", cuenta en Instagram.

Siendo una adolescente tuvo claras sus prioridades y comenzó a desfilar a la corta edad de 14 años. Desde entonces ha participado en importantes concursos de belleza como Miss Mundo España 2015 y Reina Hispanoamericana 2016.

Loinaz ha vivido y trabajado en las mejores capitales del mundo y lo ha hecho para firmas de moda tan prestigiosas como la de cosméticos Revlon o joyería Lisi Fracchia y Swarovski, en la que ha sido el rostro protagonista de esta última marca en los países de Oriente Medio. También ha formado parte de editoriales de moda para revistas como ¡HOLA! o Grazia. Todos ellos han sido pasos previos hasta llegar a su mayor éxito, el que consiguió el pasado sábado.

Sarah con la mujer que crió a su madre, a la que considera su abuela. Redes sociales

Por si todo esto fuera poco, Sarah es una mujer implicada en causas solidarias. "Alzo mi voz por la integración social", le contaba a EL ESPAÑOL, cuando solo era una candidata a conseguir la corona.

Y no es algo que se quede solo en palabras. En su cuenta de Instagram se hace eco de diferentes iniciativas, algunas con pequeños objetivos como recaudar dinero para poder comprar uniformes escolares a estudiantes de Kenia. Otro proyecto solidario que refleja en sus redes sociales tiene como premisa erradicar la discriminación racial y social a partir de la educación de las nuevas generaciones.

