Sarah Loinaz, candidata a representar a España en Miss Universo: "Alzo mi voz por la integración social"

Una elegancia natural, una belleza sublime, cuerpo perfecto y un rostro con rasgos exóticos, herencia familiar con orígenes árabes. A sus tan solo 23 años lleva ya trabajando como modelo más de nueve. Y es ahora, con su carrera consagrada dentro y fuera de nuestras fronteras, cuando concentra todas sus energías en prepararse para la próxima edición de Miss Universo España 2021: ella es Sarah Loinaz Marjani.

"Soy Sarah Loinaz, tengo 23 años y soy de San Sebastián. Vuelvo a los certámenes de belleza, cuatro años después de haberlo intentado por primera vez, sintiéndome firmemente preparada y más segura de mí misma. Me considero una mujer muy luchadora que cree en las segundas oportunidades y por eso estoy aquí presentándome por segunda vez a Miss Universo España".

Así se presenta Sarah, modelo profesional, ante el comité de Miss Universo España. Esta vasca de armas tomar con una preparación física, psicológica y académica única, promete ofrecer un reinado único con valores centrados en la ayuda e integración social en el caso de coronarse como la nueva reina de la belleza nacional.

La modelo Sarah Loinaz. Alisa Andrei

A la crítica ya la ha enamorado y parece ser que al público también, pues las redes sociales la posicionan como la favorita de la mayoría de los usuarios. Y es que los valores y belleza que Sarah Loinaz representan podrían alzarla como la nueva Miss Universo España 2021. Valores que ella misma así explica: "Quiero asumir mi responsabilidad como aspirante a Miss Universo España alzando mi voz y apoyo a favor de la integración social".

Con una historia personal donde la multiculturalidad y la integración racial han formado parte de su vida desde que nació: "Mi madre es de Marruecos y criarme en una familia en la que han convivido dos culturas me ha hecho tener una visión más amplia sobre la vida. Es por esto y desde mi experiencia personal, por lo que me gustaría proyectar toda mi energía en trabajar por la integración social y el desarrollo de los colectivos y las comunidades en nuestro país y en el mundo entero", declara.

A nivel profesional, Loinaz ha vivido y trabajado en las mejores capitales del mundo y para firmas de moda tan prestigiosas como la de cosméticos Revlon o joyería Lisi Fracchia y Swarovski, donde ha sido el rostro protagonista de esta última marca en los países de Oriente Medio; y editoriales de moda para revistas como ¡HOLA! o Grazia, por citar algunas.

Primer plano de Sarah Loinaz. Alisa Andrei

Así lo narra la misma Sarah: "Estos cuatro años no he parado. Me considero una persona muy emprendedora y curiosa. Me gusta aprender, formarme y trabajar duro siempre encontrando nuevas metas que conseguir. He estado viviendo en Milán, ciudad en la que he trabajado en moda mientras compaginaba a la vez mis estudios de Administración y Dirección de Empresas. Salir de mi zona de confort y trabajar en la moda me ha reforzado mi personalidad y carácter".



El concurso Miss Universo España 2021 lleva ya su cuenta atrás y celebrar su gran final. Un año más, las candidatas a ser las más guapas de España, se han congregado en las pruebas previas al certamen como así lo ha hecho Sarah Loinaz junto a las otras 12 finalistas.

Todas ellas ansían obtener la corona y llegar a una buena posición en la final, que tendrá lugar en Tenerife en el próximo mes de octubre. La ganadora de Miss Universo España 2021 viajará posteriormente a Israel para representar a nuestro país en el concurso de Miss Universo 2021. ¿Logrará Sarah Loinaz ser la nueva reina de la belleza de España?

Sobre Miss Universo 2021

Miss Universo 2021 será la 70ª edición del certamen Miss Universo correspondiente a este año: 2021. Se llevará a cabo en Eilat, Israel, en diciembre del presente año. Candidatas de alrededor de 80 países y territorios autónomos competirán por el título. Al final del evento, Andrea Meza, Miss Universo 2020, de México, coronará a la que será su sucesora.

[Más información: La mexicana Andrea Meza gana Miss Universo: así es la ingeniera de software y activista de Chihuahua]

Sigue los temas que te interesan