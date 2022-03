Carmen Morales, sobre la invasión a Ucrania: "Contra Putin no se puede competir más que rezando"

La invasión a Ucrania por parte de Rusia se ha convertido en el gran tema de actualidad mundial. Para contrarrestar la crudeza de las imágenes que llegan cada día desde el país europeo, millones de personas de todo el mundo se han unido para intentar poner su granito de arena y colaborar en lo posible. Una oleada de solidaridad a la que también se han sumado famosos de todo el planeta, aportando no solo su parte de ayuda, también dando más visibilidad al conflicto.

Carmen Morales (51 años), hija de la recordada Rocío Dúrcal, desveló el pasado 11 de marzo a través de su cuenta de Instagram que había colaborado en una recogida de productos que se enviaron al país del este. "Ojalá pudiéramos hacer más por ayudar… Nunca es suficiente cuando un desalmado decide jugar a los soldaditos, llevándose tantas vidas por delante… ¡Toda mi fuerza a Ucrania y a los ucranianos!", escribía la actriz junto a una imagen en la que se la puede ver apoyada en un coche que tiene el maletero lleno.

EL ESPAÑOL ha hablado con Carmen sobre esta iniciativa, una charla en la que la intérprete ha desvelado cómo surgió la idea y también sus próximos planes para seguir aportando en todo lo que pueda.

Todo comenzó tras la intermediación de una amiga, explica: "Fue porque un matrimonio amigo de una amiga fueron para Ucrania y nos movilizamos 'a lo bestia' para llevar cositas, sobre todo para niños pequeños y bebés", cuenta Carmen, que en ese momento optó por recaudar productos que pudieran servir a los menores, los grandes perjudicados en esta guerra.

Tras el éxito de la recogida, Carmen decidió seguir movilizándose para que el flujo de ayuda no se detenga. Pero no solo ella, según cuenta a este medio, su marido, el empresario Luis Guerra, ha puesto al servicio su cadena de gimnasios, Holiday Gym, que se encuentran recaudando fondos junto a Mensajeros de la Paz y la Sociedad Benéfica Cuerpo de Bomberos de Madrid para colaborar con los refugiados ucranianos.

Sin embargo, Carmen Morales no solo quiere contribuir aportando en la recolección de objetos que puedan hacer falta, quiere ir más allá. "Estamos mirando para acoger a una familia", asegura a este medio. Una decisión que ha tomado junto a su marido y que todavía están viendo cómo abordar. "No sería para ya porque como es una situación que no va a solucionar pronto, estamos mirando cómo ayudar a largo plazo. Tengo que esperar a que se calme un poco para ver cómo se desarrolla todo", explica a este digital.

"No solo quiero acoger a niños. Para no romper los núcleos familiares, me gustaría acoger a una mamá con hijos o algo así, dado que los papás desgraciadamente no pueden venir...", añade, matizando que la acogida que tiene planeada no se limitará a niños durante los meses del verano "si no a familias enteras, que puedan venir todos y que la madre esté con ellos. Esa es nuestra la intención, pero estamos esperando un poco porque ahora hay mucha gente que está colaborando. Queremos ofrecer una ayuda que sea para largo".

Carmen Morales ha explicado que su marido, el empresario Luis Guerra, ha puesto al servicio de la recaudación de fondos su cadena de gimnasios, Holyday Gym. Gtres

La que fuera protagonista de Al salir de clase no termina de creerse lo que está sucediendo. "Me parece horroroso lo que está ocurriendo, surrealista", asegura. "Hay que rezar mucho porque esto no tiene otra fuerza mayor. Contra ese ser no se puede competir más que rezando", dice sobre Vladimir Putin (69).

Ante eso, Carmen Morales apuesta por continuar poniendo su granito de arena en todo lo que pueda. También seguirá "rezando" para que termine todo pronto, consciente de que cuando la guerra llegue a su fin el pueblo ucraniano todavía tendrá que hacer frente a un largo camino, "hasta que se reconstruya ese país entero va a ser un horror", sentencia.

