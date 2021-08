Shaila Dúrcal muestra su impresionante cambio físico: pierde 20 kilos en cuatro meses

Shaila Dúrcal (41 años) ha sorprendido a todos por su gran cambio físico. La cantante, según ha desvelado en su última publicación de Instagram, ha decidido apostar por un estilo de vida saludable que le ha permitido perder alrededor de 20 kilos en pocos meses. Un impresionante resultado que no solo se refleja en su apariencia física, sino también en su actitud.

"Este verano apuesto por una vida saludable. Llevo cuatro meses con mi método de adelgazamiento y estoy más feliz que nunca con mi resultado. Son casi 20 kg.", ha escrito la hija de Rocío Dúrcal junto a una imagen en la que se le ve en un entorno de mar y con un rostro que refleja su enorme alegría. "Para mí ha sido un aprendizaje fundamental en mi vida con el apoyo que me hacía falta para volver a sentirme feliz conmigo misma", ha añadido Shaila, haciendo referencia al equipo responsable de su cambio.

Su testimonio ha impactado a gran parte de sus seguidores, quienes no han dudado en dejarle comentarios para expresarle lo bien que luce. "Que bien te ves, felicidades", "Espectacular, me encanta verte feliz", o "Felicidades por tu logro. Antes te veías espectacular, ahora más todavía", son algunos de los mensajes que ha recibido Shaila Dúrcal en las últimas horas. Otros usuarios, sin embargo, le han advertido del conocido 'efecto rebote' de las dietas y le han aconsejado seguir otro plan de alimentación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shaila Dúrcal (@shailadurcal)

La cantante ha experimentado este impactante cambio tras haber ganado peso hace un par de años, cuando decidió dejar el tabaco después del accidente que sufrió en 2018, cuando se cortó parte del dedo índice de la mano. "Me tomo la vida de otra manera. He dejado de fumar y también estoy más hermosa", comentó Shaila a JALEOS en octubre de 2019, durante un evento celebrado en Madrid y al tiempo que se señalaba la figura. "No me importa, es un proceso", añadió la artista, quien meses antes, en una entrevista con Bertín Osborne (66) ya explicaba que tras dejar de fumar había engordado 20 kilos.

Nueva vida

Shaila Dúrcal ha conseguido recuperar su figura varios meses después de haberse mudado a España después de varios años viviendo en Estados Unidos. Fue el pasado mes de octubre cuando la artista volvió a nuestro país, acompaña de su marido, Dorio Ferreria, y la hija de este, Aitana, con quien mantiene una muy buena relación. Su objetivo, más allá de lo profesional, era dedicarle mayor tiempo a su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Morales (@carmenmoralesoficial)

Este verano se le ha visto disfrutar del Pirineo Aragonés y de una escapada a la playa junto a su hermana, Carmen Morales (50). Así lo ha mostrado la propia actriz en varias de sus publicaciones en cuenta de Instagram. "¡Qué bien lo pasamos!", escribió recientemente la intérprete junto a una bonita imagen que no solo muestra la complicidad entre ambas, sino también deja ver con mayores detalles la nueva imagen de Shaila Dúrcal.

[Más información: El verdadero motivo por el que Shaila Dúrcal ha regresado a España: sus ambiciosos proyectos]

Sigue los temas que te interesan