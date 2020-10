El verdadero motivo por el que Shaila Dúrcal ha regresado a España: sus ambiciosos proyectos

Shaila Dúrcal (40 años) ha regresado a España y para quedarse. Después de muchos años afincada en Estados Unidos -ella misma ha reconocido en una reciente entrevista que la familia que forma con su marido Dorio Ferreira es muy "nómada"-, la hija de Rocío Dúrcal vuelve a casa, al país donde se crio. Asegura retornar para estar más tiempo con su familia, para arropar a su hermano Antonio Morales de las Heras (46), que ha pasado la Covid-19. Toca ocuparse y preocuparse de la familia tras años brincando entre países, sostiene.

Sin embargo, más allá de estos intereses, JALEOS ha podido confirmar que existen otras razones en el regreso de la familia Dúrcal-Ferreira a España. La información que se desliza a este medio es la que sigue: Shaila está creando con sus hermanos "un museo en memoria de su madre Rocío Dúrcal".

Shaila Dúrcal en una imagen de archivo. Gtres

Un proyecto, avanzado por Lecturas, que, sin duda, emotivo y muy merecido dada la talla como artista de la Dúrcal tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de un proyecto que se barajó, se explica, en otros momentos a lo largo de los últimos años, pero que finalmente ha tomado forma ahora. Tanto Shaila como sus hermanos, Carmen (49) y Antonio, "están muy implicados" en la causa.

Este periódico ha podido conocer que en la actualidad todo se encuentra "muy bien encarrilado" y el museo podrá ver la luz, de no encontrar ningún escollo en el camino, a finales de 2021. Nadie de la familia quiere desvelar excesivos datos, su intención es comunicarlo, con luces y taquígrafos, en unos meses. Desliza una persona cercana a Shaila que "está realmente feliz con este proyecto, hacía tiempo que no la veía tan ilusionada".

Ahora, su día a día pasa por seleccionar los vestidos más emblemáticos de su madre que lucirán en el museo. No solo habrá vestidos; también se estudia la posibilidad de que se expongan otros objetos de valor. Se advierte que no es el único proyecto que los hermanos Dúrcal-Morales están barajando en torno a la memoria de su madre: hay más, pero este medio no ha podido conocer más detalles al respecto. Para terminar, se informa que Shaila tiene otra ilusión laboral en ciernes: sacará un nuevo disco próximamente, "el más innovador hasta el momento".

El drama de Antonio con la Covid

A mediados del pasado mes de mayo, Antonio Morales anunció que estuvo muy grave por culpa del coronavirus. "Hoy se cumplen dos meses de mi ingreso en la UCI del hospital Puerta del Sur, y aunque aún no esté recuperado ni al cien por cien, le doy las gracias a Dios por poder seguir. A mi familia y a mis amigos, y a todos los que sé que me habéis apoyado y animado de alguna u otra forma... ¡GRACIAS!", fueron sus palabras.

Antonio llegó a temer por su vida, pero sintió el gran apoyo de su familia y amigos, todo un estímulo para batallar: "Gracias a todos los que con sus ruegos y ánimos habéis estado apoyándome a mí y a Bárbara Suances en estos días 'complicados'". El hijo de Dúrcal se abrió en canal y confesó que había sufrido al ver la cantidad de personas que han fallecido: "Está siendo una primavera muy complicada y muy dura para todos, empezando por los que han perdido a alguien, los que están graves ingresados, y los que hemos estado bastante malitos... En mi caso, hoy empiezo a ver un poquito de luz".

Además, el empresario reconoció haber experimentado una catarsis a causa del Covid-19 que le recolocó los valores: "Al final todo vuelve a lo mismo, el círculo que cada uno tiene y que le acompaña en lo bueno y lo malo de la vida, y que por desgracia a veces se nos tiene que dar un toque de atención para que nos enfoquemos y no perdamos la perspectiva de lo verdaderamente importante en este universo. Sin duda, a mí me lo ha dado, y lo sabía y tenía presente, pero nunca está de más que te lo recuerden, aunque haya sido con un susto que gracias a Dios, no ha llegado a más".

En todo momento, a través de las redes sociales, Antonio ha contado con el férreo apoyo de toda su familia. Su hermana Shaila no se ha separado de él en ningún momento. Ella se convirtió de nuevo en noticia a finales de 2019 cuando reapareció con un gran cambio físico y explicaba que el motivo principal era que había dejado de fumar: "Me tomo la vida de otra manera. He dejado de fumar y también estoy más hermosa".

No era la primera vez que la hija de Rocío Dúrcal hablaba sobre su cambio físico. En julio de 2019, la artista ofreció una entrevista a Bertín Osborne (65) desde su casa en Houston donde explicó que tras dejar de fumar había engordado 20 kilos. "Me da igual, no me importa, lo gano en salud", matizó en su momento.

La tragedia llegó a la vida de Shaila en agosto de 2018, cuando a través de su red social compartió que había sufrido un accidente: "Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho", comenzó escribiendo la artista, "solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero". Más tarde, terminaría reconociendo que fue uno de sus perros el causante del accidente.

