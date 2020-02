Shaila Dúrcal habla más claro que nunca de las causas de su sobrepeso

Shaila Dúrcal (40 años) ha decidido hablar sin tapujos sobre su drástica subida de peso. La intérprete, que vive en México y realiza contadas visitas a España, luce en la actualidad una imagen completamente diferente a la que presentaba antaño. Una situación que parece no importarle a la hija de la fallecida cantante Rocío Dúrcal.

La artista ha concedido una entrevista al programa Ventaneando de la Televisión Azteca. Entre la promoción de sus próximos conciertos y demás asuntos profesionales y personales a tratar, la también hija de Antonio Morales Junior ha querido pronunciarse sobre el revuelo que generan sus kilos de más.

"Estoy redondita, pero no importa. Estoy muy sana", ha respondido la artista. A Shaila no le preocupa que su nueva imagen sea objeto de críticas:"No me importa que me critiquen porque no tienen ni idea de lo que paso diariamente".

La intérprete ha atribuido su subida de peso a la depresión que ha vivido tras su aparatoso accidente doméstico, en el que se cortó parte del dedo índice de la mano derecha, así como un problema de tiroides que sufre y al hecho de haber dejado de fumar.

"Me tomo la vida de otra manera. He dejado de fumar y también estoy más hermosa", comentó hace unos meses a JALEOS entre risas, al tiempo que se señalaba su voluminosa figura, "no me importa, es un proceso".

La tragedia llegó a la vida de Shaila en agosto de 2018, cuando a través de su red social compartió que había sufrido un accidente: "Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho", comenzó escribiendo la artista, "solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero". A partir de ese momento, Shaila comenzó un duro y largo proceso de rehabilitación.

Ahora la artista se toma la vida de otra manera. Reconoce que está contándole salir hacia adelante: "He pasado un accidente, he dejado de fumar. Llevo dos años, apenas, de mi accidente; entonces, te recuperas emocionalmente porque claro que te da depresión; claro que te da bajón, es normal. Pero lo más bonito que tiene el ser humano es poder confrontar las cosas, así directo, y yo soy una mujer que me gusta confrontar las cosas directas: esto me ha pasado, pues vamos a intentar salir adelante. Es importante centrarse en la salud, no dejar de trabajar ni de hacer las cosas que a uno le encantan".

En 2014, la hija de la inolvidable Rocío Durcal alarmaba a sus seguidores por su extrema delgadez. De hecho, se llegó a asegurar que la artista padecía trastornos alimenticios. Hasta que ella misma lo confirmó en una entrevista en Lecturas en el año 2011.

"Hace un año y medio tenía serios problemas con mi alimentación. Llegó un momento en el que tenía la cara muy flaquita, no comía, es importante darse cuenta y cambiar de actitud". También en un programa mexicano confirmó los rumores: "Sí tuve anorexia, cuando era chiquitita, tenía 14 o 15 años. Es algo que conseguí superar", confesaba.

"La enfermedad ya es cosa del pasado. Gracias a Dios ya no tengo nada de esto. Estaba haciendo demasiado deporte y bajé mucho de peso, algo que veía normal. Ahora estoy bien y muy sana. Como demasiado, la verdad", añadía.

