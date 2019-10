El gran cambio físico de Shaila Dúrcal: "He dejado de fumar y estoy más hermosa"

Shaila Dúrcal (40 años) ha acudido este miércoles a la presentación de la X Edición Land Rover Discovery Challenge, y ha sorprendido a todos por su gran cambio físico. La artista ha dejado caer a JALEOS que parte de su transformación se debe a que ha dejado de fumar.

La cantante ha explicado que tomó la decisión de llevar una vida más saludable tras el accidente que sufrió hace un año, cuando se cortó parte del dedo índice de la mano derecha. "Me tomo la vida de otra manera. He dejado de fumar y también estoy más hermosa", ha afirmado a este periódico entre risas, al tiempo que se señalaba la figura, "no me importa, es un proceso".

Shaila Dúrcal ha acudido a presentar la X Edición Land Rover Discovery Challenge.

No es la primera vez que la hija de Rocío Dúrcal habla sobre su cambio físico. En julio de este año, la artista ofreció una entrevista a Bertín Osborne (64) desde su casa en Houston donde explicó que tras dejar de fumar había engordado 20 kilos. "Me da igual, no me importa, lo gano en salud", matizó en su momento.

Continúa en rehabilitación

Shaila Dúrcal también ha explicado cómo se encuentra su dedo, tras el accidente que sufrió en agosto de 2018. "Ahí estoy, todavía haciendo rehabilitación e intentando cerrar el puño. Pero ya casi lo logro, pero poco a poco".

La artista no ha querido explicar cómo fue el accidente en el que perdió parte del índice: "No, bueno, no hablo de cómo fue porque para qué. Fue un accidente, son cosas que pasan", ha asegurando de nuevo esquivando las preguntas de la prensa al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Rehabilitación time!!! #SDPapadaIncluida 🤣 Una publicación compartida por Shaila Dúrcal (@shailadurcal) el 6 de Sep de 2019 a las 11:30 PDT

"Creo que es importante poder compartir lo que estoy viviendo, porque ha sido un trauma muy fuerte, y hay muchísima gente que ha pasado por lo mismo. Estoy ayudando a muchos fans en ese sentido, me he conectado más profundamente con gente que está pasando por lo mismo, y te sensibiliza un poco más", ha afirmado a este medio.

La hija de Rocío Dúrcal ha hablado sobre el proceso de rehabilitación, que comparte de forma asidua en sus redes sociales. "Tengo que hacer estiramientos, y luego tengo que hacer los ejercicios típicos para fortalecer, porque mi muñeca también fue parte de toda la operación para reconstruirme el dedo y todo eso. Por eso, todo tiene que funcionar y tengo que hacer esos ejercicios para volver a tener la movilidad al cien por cien. No sé si la recuperará del todo, pero no importa. Estoy bien".

Ver esta publicación en Instagram 🤙🏼💜 Una publicación compartida por Shaila Dúrcal (@shailadurcal) el 6 de Feb de 2019 a las 12:22 PST

La tragedia llegó a la vida de Shaila el pasado mes de agosto de 2018, cuando a través de su red social compartió que había sufrido un accidente: "Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho", comenzó escribiendo la artista, "solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero".

Un mensaje muy alarmante que recibió numerosas muestras de cariño por parte de sus fans que, muy preocupados, inundaron la publicación de comentarios transmitiéndole ánimo y fuerza y deseándole una pronta recuperación. Su hermana Carmen Morales se trasladó a México para estar arropándola en tan aciagos momentos. Otro de sus grandes apoyos ha sido su marido y representante, Dorio Ferreira, quien publicó una imagen donde se ve a la cantante comiendo tranquilamente un sándwich después de su terapia: "¡¡¡Shai agarrando fuerza después de su terapia!!!".

Centrada en su carrera y en su familia

Shaila Dúrcal es una cantante de lo más querida fuera y dentro de España. La hija de la desaparecida Rocío Dúrcal ha seguido sus pasos en el mundo de la música cosechando muchos éxitos en América. Justamente, ha explicado a este medio que ha tenido que hacer un parón en la gira para poder acudir al evento de este miércoles.

Ver esta publicación en Instagram Domingos de paseo con mi familia...! #DurcalFamily #DurcalLifestyle Una publicación compartida por Shaila Dúrcal (@shailadurcal) el 11 de Ago de 2019 a las 8:15 PDT

"Ahora mismo estoy muy contenta, la verdad, porque estoy de gira tanto en Estados Unidos como en México. De hecho, he tenido que hacer una pequeña interrupción para venir a esto", ha asegurado.

Cuando no está viajando por motivos profesionales, le gusta estar en Houston donde vive con su marido Dorio Ferreira y con la hija de este, fruto de su primer matrimonio. "Estoy feliz disfrutando de esta vida más mami, aunque tenga muchos viajes y giras. Me encanta pasar tiempo con ella", ha explicado matizando que la joven ya ha empezado el nuevo curso escolar: "En Estados Unidos que hacen estas fiestas especiales de Homecoming, que se tienen que poner todas guapísimas y todo... pues feliz. Es mi muñequita".

En este sentido, Dúrcal descarta la posibilidad de convertirse en madre dentro de poco. "No me animo. Soy como mamá de todos los niños, todos son míos, pero un ratito y luego con mamá y papá. Soy la tía perfecta, la que los consiente y luego los devuelve".

