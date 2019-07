Shaila Durcal confiesa el motivo por el que ha engordado 20 kilos en los últimos meses

Shaila Dúrcal (39 años) ha sido la última invitada de Mi casa es la tuya, programa de Telecinco conducido por Bertín Osborne (64). Allí confesó las consecuencias físicas que le dejó el accidente doméstico que le hizo perder parte de un dedo hace casi un año: "Dejé de fumar a raíz de todo aquello, y he engordado unos 20 kilos, pero me da igual".

Contenta consigo misma en la actualidad, la hija de la fallecida Rocío Dúrcal ha querido recordar cómo los problemas alimenticios le jugaron una mala pasada cuando era pequeña: "Tengo buenos recuerdos del colegio, pero pasé bullying porque siempre tuve problemas de peso y se metían mucho con eso. Es una época muy difícil para las mujeres, mis padres viajaban mucho... Toda mi vida he batallado con eso, hoy por hoy también, pero voy aprendiendo porque de adulto ya entiendes por dónde van los tiros".

Bertín Osborne y Shaila Dúrcal este viernes en 'Mi casa es la tuya'. Telecinco

"No lo contaba, hablaba muy poco. Era muy introvertida, cuando eres joven todo el mundo espera que estés perfecto. Mucho me lo comí yo sola" ha seguido explicando la cantante. Unas vivencias que sin duda marcaron la vida de Shaila y su adolescencia, en la que lo paso realmente mal: "mis padres no estaban y no tenía control de la comida. Me lo guardaba todo para mí y no se lo contaba", le ha contado a Bertín.

Ahora, y desde que tuvo el accidente, ha explicado que ha cogido bastante peso porque aprovechó y dejó de lado a uno de sus mayores vicios: el tabaco. Por ese motivo asegura que le da igual el peso que haya cogido porque ha ganado mucho en salud.

Shaila Dúrcal ha querido abrir su corazón para que se conozca mucho más sobre ella. Parece que no todo han sido sonrisas y buenos momentos para ella, y es que a pesar de haber tenido más facilidades y privilegios por ser quien era, ha sufrido en la vida como cualquier mortal, y en esta ocasión ha mostrado su lado más humano y sensible.

