Antonio Morales, sobre el Covid-19: "He estado muy mal en la UCI"

La pandemia del coronavirus ha provocado, y continúa provocando, grandes estragos en la salud de los españoles y una de las personas que, afortunadamente, engrosa la lista de los curados es el hijo de Rocío Dúrcal y Junior, Antonio Morales de las Heras (46). El hermano de Carmen Morales (49) y Shaila Dúrcal (40) recuerda lo mal que lo ha pasado durante estos dos meses que estuvo aquejado por el virus: "Hoy se cumplen dos meses de mi ingreso en la UCI del hospital Puerta del Sur, y aunque aún no esté recuperado ni al cien por cien, le doy las gracias a Dios por poder seguir. A mi familia y a mis amigos, y a todos los que sé que me habéis apoyado y animado de alguna u otra forma... ¡GRACIAS!".

Antonio ha temido por su vida, pero ha sentido el gran apoyo de su familia y amigos, todo un estímulo para batallar: "Gracias a todos los que con sus ruegos y ánimos habéis estado apoyándome a mí y a Bárbara Suances en estos días 'complicados'". El hijo de Dúrcal se ha abierto en canal y ha confesado que ha sufrido al ver la cantidad de personas que han fallecido: "Está siendo una primavera muy complicada y muy dura para todos, empezando por los que han perdido a alguien, los que están graves ingresados, y los que hemos estado bastante malitos... En mi caso, hoy empiezo a ver un poquito de luz".

Tantos días de ingreso le han hecho a Antonio pensar en el valor de la familia: "Después de 15 días de hospital (8 de UCI), puedo decir, sin ninguna duda, que no hay nada como estar en casa con la familia. Es lo único y verdaderamente importante en este mundo junto con esos amigos que pasan la barrera de la amistad y se convierten también en familia".

El empresario ha experimentado una catarsis a causa del Covid-19 que le ha recolocado los valores: "Al final todo vuelve a lo mismo, el círculo que cada uno tiene y que le acompaña en lo bueno y lo malo de la vida, y que por desgracia a veces se nos tiene que dar un toque de atención para que nos enfoquemos y no perdamos la perspectiva de lo verdaderamente importante en este universo. Sin duda, a mí me lo ha dado, y lo sabía y tenía presente, pero nunca está de más que te lo recuerden, aunque haya sido con un susto que gracias a Dios, no ha llegado a más".

En su descargue en las redes sociales, Morales ha querido destacar el papel de su mujer, siempre a su lado en todo momento: "Te quiero, Bárbara Suances. Tú y mis tres hijos sois lo que da el sentido a las cosas". Sus hijos Aitor y Antonio, a sus 17 años, han sido un pilar muy fuerte estos días para Bárbara y la pequeña Abril. Por ello les ha querido dar las gracias: "Aitor y Antonio, gracias por cuidar a Bárbara y a vuestra hermana Abril en mi ausencia. Love you, guys".

Han sido 20 días de separación y ahora no puede dejar de abrazar a su familia: "¡Por fin! ¡20 días después de la cuarentena hoy puedo abrazar a lo que mas quiero!". Los resultados del pcr coincidían con la fecha de su aniversario de novios: "En el mismo día la revisión, el resultado del pcr (NEGATIVO) y aniversario de novios".

Shaila, su gran apoyo

En todo momento, a través de las redes sociales, Antonio ha contado con el férreo apoyo de toda su familia. Su hermana Shaila no se ha separado de él en ningún momento. Ella se convirtió de nuevo en noticia a finales de 2019 cuando reapareció con un gran cambio físico y explicaba que el motivo principal era que había dejado de fumar: "Me tomo la vida de otra manera. He dejado de fumar y también estoy más hermosa".

No era la primera vez que la hija de Rocío Dúrcal hablaba sobre su cambio físico. En julio de 2019, la artista ofreció una entrevista a Bertín Osborne (65) desde su casa en Houston donde explicó que tras dejar de fumar había engordado 20 kilos. "Me da igual, no me importa, lo gano en salud", matizó en su momento.

La tragedia llegó a la vida de Shaila en agosto de 2018, cuando a través de su red social compartió que había sufrido un accidente: "Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho", comenzó escribiendo la artista, "solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero".

Un mensaje muy alarmante que recibió numerosas muestras de cariño por parte de sus fans que, muy preocupados, inundaron la publicación de comentarios transmitiéndole ánimo y fuerza y deseándole una pronta recuperación. Su hermana Carmen Morales se trasladó a México para estar arropándola en tan aciagos momentos. Otro de sus grandes apoyos ha sido su marido y representante, Dorio Ferreira, quien publicó una imagen donde se ve a la cantante comiendo tranquilamente un sándwich después de su terapia: "¡¡¡Shai agarrando fuerza después de su terapia!!!".

La hija de Dúrcal ha hablado en diversas ocasiones sobre el proceso de rehabilitación, que comparte de forma asidua en sus redes sociales. "Tengo que hacer estiramientos, y luego tengo que hacer los ejercicios típicos para fortalecer, porque mi muñeca también fue parte de toda la operación para reconstruirme el dedo y todo eso. Por eso, todo tiene que funcionar y tengo que hacer esos ejercicios para volver a tener la movilidad al cien por cien. No sé si la recuperará del todo, pero no importa. Estoy bien".

