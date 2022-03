Luca Onestini anuncia su ruptura con Cristina Porta con un contundente mensaje

Llevaban días rodeados de rumores que apuntaban a que no estaban pasando por su mejor momento, pero nadie se imaginaba que Luca Onestini (29 años) y Cristina Porta (31) terminarían protagonizando una sonada ruptura con acusaciones de por medio. Si bien en alguna ocasión llegaron a reconocer que no estaba siendo fácil continuar con la relación, hace apenas unos días parecía que todo estaba bien después de dejarse ver en actitud muy romántica durante un evento.

Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente y el italiano ha anunciado el final de su historia de amor con la periodista. Lo ha hecho a través de un contundente mensaje que ha compartido en una storie de Instagram y en el que no duda en señalar a su ya exnovia.

Tras semanas de rumores, Luca Onestini y Cristina Porta han tomado caminos separados. Gtres

"Si mi presencia molesta, prefiero quitar las molestias. Estoy en el hotel desde ayer y no por mi decisión. Que quede claro", comienza escribiendo Luca, dando a entender que el hecho de abandonar la casa que compartían no ha sido decisión suya.

Sin referirse directamente a Cristina, a quien iría dirigido el texto, señala que se ha sentido ignorado, "tengo que aguantar que no se me conteste ni siquiera al móvil. Y si lo hace es solo para decirme de no volver a casa cuando era lo que yo más quería". "No tiene tiempo para contestarme, pero sí para escribir un tuit diciendo que se siente sola", continúa Luca, refiriéndose a uno de los últimos mensajes de Porta en Twitter, en el que además confiesa que a veces se ha arrepentido de entrar en la casa.

"Fue ella quien me dijo de no volver a casa antes de las cinco para evitar verme", continúa Luca, que asegura que no está bien: "Me duele mucho todo esto y no me lo merezco. Basta de mentiras", pide. Es entonces cuando sentencia su historia con Cristina Porta, reconociendo que tras una charla habían decidido "que así no se puede seguir" y que lo mejor es "que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado".

Por su parte, Cristina no se ha vuelto a pronunciar, pero si quien fuera su defensora durante Secret Story, su amiga Fátima Moreno. "Eres un machista maltratador, das asco. Espero que nadie te crea y mucho menos una mujer. Suerte con tu vida de postureo y colaboraciones gratis, qué pena", escribió la también periodista en un tuit que, si bien finalmente terminó eliminando, no pasó desapercibido para muchos usuarios de la red social -que capturaron el mensaje- y para Gianmarco Onestini (25), hermano de Luca, que le respondió así: "Son falsas y absurdas las tonterías que has escrito. Tranquila, que todo esto tendrá consecuencias legales".

Que Luca era un machista y agresivo (igual que su hermano) lo vimos todos con lo que le hizo a Gemeliers y Adara y lo denunciamos públicamente, pero interesaba apoyar una falsa carpeta por un puñado de RTs y seguidores



Ahora si es oficial, hasta nunca:

DEP CRISLU ⚰⚰⚰ pic.twitter.com/NmhYtubg5g — CANARION 🇮🇨📺 (@ElCanarionaso_) March 15, 2022

