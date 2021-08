La enfermedad de Luca Onestini que no pasa desapercibida para sus seguidores de Instagram

Era 2019 cuando Gianmarco Onestini (24 años) atravesaba las puertas de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, la de Gran Hermano. El modelo y concursante de realities italiano impresionaba por su espectacular físico y su carácter abierto y así consiguió un hueco entre los rostros más solicitados de Mediaset. A su vez, en el plató de Telecinco aterrizaba desde el país trasalpino su hermano Luca (28), igualmente atractivo y con un desparpajo que fascinó a todos los allí presentes.

Al igual que su hermano, Luca ha labrado una popular carrera en su país de origen. El italiano realiza trabajos de modelo, de presentador y ha participado en algunos realities. Entre ellos, ha formado parte de la versión italiana de Mujeres, hombres y Viceversa. En este formato, protagonizó una emocionante final que fue muy esperada por la audiencia del programa.

Además de todo esto, el hermano de Gianmarco quiere abrirse a otro campo profesional que no tiene nada que ver con la televisión y se está formando para ser odontólogo. Desde sus stories da consejos para realizar un buen cepillado o cuáles son las propiedades de los diferentes tipos de dentífricos, entre otros temas relativos a este campo.

Luca también ha formado parte del casting de Gran Hermano Vip 2, en el país mediterráneo. Pero este rostro televisivo traspasa el plasma y su éxito llega también al universo 2.0. Acumula más de un millón de seguidores en su perfil de Instagram a los que deleita con espectaculares posados en los que muestra su trabajado físico. En esta aplicación, también comparte algunos momentos con su hermano Gianmarco, que son muy aplaudidos por sus seguidores.

Tampoco tiene reparo en mostrar en esta plataforma una enfermedad que se hace visible en su piel. Se trata de vitíligo, una afección que provoca zonas despigmentadas sobre la dermis. Esto se produce porque las células encargadas de dar color a la piel mueren o dejan de funcionar.

En el caso de Luca, la dolencia solo le afecta a la zona de las rodillas, pero eso no quiere decir que en un futuro no se pueda extender a otras partes, ya que suele ser lo habitual con el paso del tiempo. De cualquier forma, Luca lleva esta peculiaridad de su piel con mucha naturalidad y así lo demostró el pasado 25 de junio.

Durante esta jornada se conmemora el día de esta enfermedad y el reconocido influencer aprovechó su altavoz en las redes sociales para hacer un llamamiento en favor de la no estigmatización de las personas que, como él, la padecen. "Comparto esta foto para que tengan el coraje de mostrarse en su singularidad. A quien todavía me pregunta qué tengo en las piernas, le contesto sin vergüenza que tengo vitíligo. No hay nada que esconder", un valiente alegato que redactaba junto a una fotografía en la que lucía, sin reparos, sus rodillas despigmentadas.

