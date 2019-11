Quién es Luca Onestini, el hermano de Gianmarco que hizo estallar a Jorge Javier

Era mediados del mes de septiembre. Un pletórico Jorge Javier Vázquez (49 años) volvía de sus vacaciones y tomaba el timón de la séptima edición de Gran Hermano VIP 7 con su gala inaugural en directo. Entre los celebérrimos concursantes, la figura de un desconocido para el gran público español, Gianmarco Onestini (23 años): italiano, esbelto y el perfecto fichaje para formar una carpeta amorosa.

En la grada de defensores, su hermano, Luca Onestini (26): tan atractivo como polémico. Esa mezcla mediterránea con el componente de show televisivo hizo que en algunos momentos Luca y Jorge Javier tuvieran guiños de complicidad en plató (a pesar de la barrera idiomática). El italiano incluso empezó a seguir al catalán en redes sociales y publicó una foto con el presentador: "Gran noche. Nos divertimos muchos. Pero... ¿No os recuerda a alguien el gran Jorge Javier Vázquez?".

Luca Onestini y Jorge Javier Vázquez en una de las galas de 'Gran Hermano VIP'. Instagram

Pero este jueves todo se rompió. La expulsión de Gianmarco Onestini de la casa de Guadalix de la Sierra y la relación soterrada entre el de Milán y la madrileña hizo que Luca, desde el plató, manifestara su repulsa por la forma en la que el programa, a su parecer, estaba tratando a su hermano pequeño. La llegada de Gianmarco a plató fue el detonante: el presentador preguntaba al entrevistado por sus sentimientos y Luca Onestini se levantaba de su asiento exigiendo respeto para Gianmarco: "¡Respeta a mi hermano! ¿No estás viendo cómo está? Esto parece un interrogatorio de la Policía".

El de Badalona, atónito, le invitaba a volver a su sitio o, de lo contrario, se vería obligado a expulsarlo. En ese instante, Gianmarco advertía: "Si mi hermano se va, yo me voy con él". Jorge Javier Vázquez contuvo la paciencia, pero al final del programa terminaba estallando: "Luca, muy mal que en tu último programa actúes así, muy mal. El trato que nos has dado creo que no nos lo merecemos". Apenas minutos después de que concluyese el programa, Luca Onestini se tomaba su venganza personal: dejaba de seguir en Instagram a Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez, Luca Onestini y Gianmarco Onestini en la última gala de 'GH VIP'. Gtres

Pero, ¿quién es Luca Onestini?

Luca Onestini es uno de los rostros más conocidos de la televisión de entretenimeinto en Italia. Nació el 1 de enero de 1993 en Castel de San Pietro Terme (Bolonia) y desde pequeño era un gran apasionado del fútbol, deporte que todavía hoy sigue practicando. Cuando cumplió 3 años, nació su ojito derecho, su hermano Gianmarco. Su diferencia de edad fue más que suficiente para que Luca se convirtiese pronto en el mayor defensor de su hermano ante el bullying que algunos compañeros del colegio infligían al Gianmarco por padecer sobrepeso.

Luca Onestini cuando se alzó con la corona de Mister Italia 2013.

Modelo de profesión y ganador de Mister Italia 2013, el joven aprovechó su título de guapo oficial para dar el salto en 2015 al reality Temptation Island. Luca acudió al programa en calidad de 'soltero' y allí tenía que intentar poner en peligro otras relaciones de pareja supuestamente sólidas y afianzadas.

Un año más tarde, Onestini se abría paso en Mediaset Italia convirtiéndose en uno de los tronistas más recordados de (Uomini e donne, la versión italiana de Mujeres, Hombres y Viceversa). A continuación, aceptó la invitación para participar en Il Grande Fratello VIP (Gran Hermano VIP), donde conoció a su actual pareja: la modelo Ivana Mrazova (27).

Junto a ella lleva dos años de relación. En la noche del pasado jueves, Luca Onestini confesó en directo estar muy enamorado de su novia a la que precisamente conoció dentro de su casa de Gran Hermano VIP, tal y como le ha sucedido a su hermano Gianmarco con Adara. Los vuelos de ida y vuelta de Milán a Madrid para defender al italiano en el plató de Telecinco han terminado, así como su relación con Jorge Javier, a quien disgustó mucho la actitud de Onestini en su última participación en directo. ¿Se postula Luca Onestini como próximo concursante de Supervivientes 2020 tras haber despertado tanta expectación?

