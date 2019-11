Adara y Hugo Sierra, una relación casi rota antes de 'GH VIP': los motivos de su crisis

Hugo Sierra (45 años), pareja de Adara (26), está destrozado. El novio de la concursante de GH VIP se derrumbó el pasado jueves cuando vio los últimos vídeos de su novia y del italiano Gianmarco Onestini. La química evidente que existe entre ambos ha dejado en un segundo plano el flirteo que tuvieron en la casa de Guadalix otros dos concursantes, Kiko Jiménez (27) y Estela Grande (23), mujer de Diego Matamoros.

Adara, a Joao: "Está siendo esto muy fuerte, no pensaba que fuera así. Tengo miedo de que me pueda cambiar la vida esto" https://t.co/wnt711AviU #GHVIP1N pic.twitter.com/gOfbFywCib — Gran Hermano (@ghoficial) November 1, 2019

Ante la evidencia de este coqueteo, Hugo Sierra se mostraba derrotado y hundido en el plató de Telecinco. Sin saber cómo actuar, el ganador de GH Revolution aseguró que "poco pintaba ya en el concurso" si su pareja y madre de su pequeño Martín había empezado a sentir algo por otra persona.

Y es que como se ha podido saber, la relación entre los dos grandes hermanos ya estaba tocada antes de entrar en el reality. "Ella está muy rallada desde hace varios programas porque estaba muy serio, muy seco. No captó mi último mensaje de amor. Tuvimos momentos de tensión por nuestros negocios. Quizás la he descuidado un poco. Yo soy de darlo todo, pero en esos últimos meses estaba más pendiente del trabajo", así lo explicaba el propio Hugo haciendo balance de su relación.

.@HugoGHRV asegura que ve lo mismo entre Adara y Gianmarco que Adara con Pol y Joao ¿Qué opinas tú?



🔄 Opino como él

❤️ No quiere ver lo que hay #GHVIPGala9 pic.twitter.com/MjImzUWnd1 — Gran Hermano (@ghoficial) October 31, 2019

Por su parte, quiere que ambos concursantes sean claros para evitar así esta situación tan triste que está viviendo: "Cuando vengo aquí lo hago con amor. Hago un esfuerzo mayúsculo para estar todos los días aquí. Me gustaría subir y que si hay algo, que me lo dijese. Sigo confiando en ella. Preferiría que él fuese claro y ella decidiese".

Aún así, por las palabras del argentino se nota que siente que su relación está casi terminada: "Ella no dice que esté pillada. Antes me parecía que ella lo considera un amigo, pero me parece que me he equivocado".

La rotunda decisión de Hugo

Tras ver todos los vídeos en los que Adara y Gianmarco se muestran cómplices entre ellos y confusos por separado, Hugo pidió al programa y a la productora subir a Guadalix a hablar con la madre de su hijo. "Si se confirma lo que se ve en los vídeos, mi participación aquí, en plató y en el concurso, ha terminado, porque no tiene sentido".

De ahí, que los días próximo al pasado jueves, Hugo desveló que no volverá a plató y que será la madre de Adara la que asista a partir de ahora como su defensora.

Hugo, pareja de Adara: "Creo que ya se ha terminado el concurso para mí si me confirma lo que dice ese vídeo" #GHVIPGala9 pic.twitter.com/py1w3QDD2T — Gran Hermano (@ghoficial) October 31, 2019

[Más información: Estela recibe un 'regalo envenenado' de Diego y Gianmarco le hace una curiosa petición a Adara]