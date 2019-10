Kiko Jiménez rompe en directo con Sofía Suescun por sus reproches

La séptima entrega de GH VIP: Límite 48 horas ha estado a la altura de cualquier gala de jueves. Y es que a la habitual ceremonia de salvación, esta semana se sumaba la intriga por saber quién de los tres concursantes candidatos a la repesca, Hugo, 'El Cejas' o Kiko, sería el descartado para volver a la casa.

Pese a que los posibles repescados sólo llevan dos días en la casa, los conflictos no han tardado en surgir. Hugo Castejón (48 años) ha sido, una vez más, quien ha revolucionado la casa, sacando de quicio a compañeros como Mila Ximénez (57) o Estela Grande (23).

Además, la vuelta de Kiko Jiménez (27) a la casa ha reavivado su supuesto romance con la mujer de Diego Matamoros. El ex de Gloria Camila (24) le confesaba a Gianmarco que había sentido "mariposas en el estómago" en la casa, provocando de nuevo el gran enfado de Sofía Suescun (23) en plató.

Parece que Kiko reconoce por primera vez que se sintió atraído por Estela. ¿Qué te parece?



🔄 Estaba claro

❤️ Solo sería una confusión#GHVIPLímite7 pic.twitter.com/Yzl4AIPx2G — Gran Hermano (@ghoficial) October 29, 2019

Finalmente, para sorpresa de muchos, Kiko era el menos votado para quedarse en Guadalix como concursante de pleno derecho, por lo que debía regresar a los estudios de Mediaset y enfrentarse a los reproches de su pareja y de Diego Matamoros (33), que reapareció como defensor de Estela y fue especialmente duro con Kiko, llamándole "machirulo" y "rastrero", entre otros calificativos.

Pero el momento más tenso se producía cuando Sofía Suescun, con su novio ya en plató, aprovechaba para reprocharle su confesión en Guadalix: "Has reconocido que te gustaba Estela cuando a mí siempre me lo has negado. No me parece normal que me mientas", le espetaba.

Kiko intentaba explicar sus palabras, pero la de Pamplona no se conformaba con ninguno de sus argumentos, por lo que él acababa dando por rota la relación: "Si me consideras un mentiroso, se acabó. Hemos roto", exclamaba el andaluz. Unas palabras por las que Sofía acababa abandonando el plató disgustada: "Si tú estás harto de dar explicaciones yo estoy harta de comerme estos vídeos", sentenciaba.

Tras la expulsión de Kiko Jiménez, Hugo y 'El Cejas' protagonizarán el duelo para entrar de nuevo como concursantes el jueves, mientras que Alba Carillo (33) y Pol Badía (25) son los candidatos a abandonar la casa después de que la audiencia salvara a Gianmarco este martes.

[Más información: El gran motivo económico por el que Alba Carrillo no abandona 'GH VIP']