Raquel Salazar arremete contra Belén Esteban por hablar mal de su hija en 'GH VIP 7'

Belén Esteban (45 años) tiene demasiados frentes abiertos, pero, como de costumbre, la colaboradora no se arredra. Si su relación con Jorge Javier Vázquez (49) -al menos la televisiva- no está pasando por un buen momento, ha tenido que hacer frente a unas declaraciones de Raquel Salazar criticándola por haber hablado 'mal' de su hija en el debate de GH VIP 7. Lo cierto es que, como se ha defendido Belén, nunca ha llegado a hablar mal de Noemí Salazar; simplemente ha dado su punto de vista y ha asegurado que es un mueble dentro de la casa. Y esto, parece, ha molestado soberanamente a su madre.

Raquel aprovechó el debate de GH VIP 7 para poner historias en su perfil de Instagram y arremeter contra Belén Esteban por las cosas que estaba diciendo de su hija. "Pues, si no ha cogido nunca el autobús olé por mi hija que no tiene vida corrida y no está despendolada", decía la madre de la concursante y, lejos de callarse, se encendió hasta tal punto que empezó a descalificar a la colaboradora con adjetivos como "falsa", "niñata" o "pesada".

Belén Esteban, indignada tras escuchar las palabras de la madre de Noemí. Mediaset

"Mejor cómete el pollo. Si tú por tu hija matas, yo por mi hija muero", seguía diciendo Raquel y además le recriminaba que la hubiese dejado de seguir en Instagram. Belén ha aprovechado este pasado lunes para contestar a la madre de Noemí Salazar en Sálvame y lo cierto es que no ha perdido los nervios: "Te dejé de seguir porque lo que pasó con Jorge Javier me pareció una falta de respeto, no por vengarme".

En esa línea, empezaba a hablar y mirando a cámara aseguraba: "¿Que estoy despendolada? Preocúpate de ti, pero, Raquel, da vergüenza verte diciendo esto". Además, aprovechaba para decir que le estaba haciendo un flaco favor a su hija con la defensa que estaba haciendo de ella y enfrentándose a todos los colaboradores por ella.

La bronca de Raquel con Jorge Javier

Jorge Javier discutiendo con Raquel Salazar. Mediaset

Fue al comienzo del reality show cuando Raquel Salazar ya se enzarzó en una tremenda bronca con el presentador. Fue después de que la madre de Noemí considerase que estaba excluyendo a su hija con los vídeos. "¿Cuál es tu problema?", le preguntó el catalán. Salazar no se quedó callada: "El problema es que veo que es todo siempre igual. Se le da el protagonismo siempre a los mismos". El presentador, entre tanto, trató de quitarle hierro a la situación con humor: "Hombre, decir siempre cuando llevamos dos galas..." Pero Raquel siguió con su discurso de la discriminación: "No, es que yo sé que a ti como te dé por uno...".

En ese momento, ambos se enrocaron en una ristra de reproches y Raquel terminó asegurando lo que sigue: "Todos somos iguales. Todos somos familiares de colaboradores. He venido con mucha ilusión, de un reality -Los Gipsy Kings-, de un espacio totalmente distinto. Vengo a ayudar a mi hija, porque es su sueño y no es porque sea el mío. Pero no me siento apoyada, no me siento que me dan mi sitio. No estoy cómoda. Y creo que las bromas están bien, pero estoy súper aburrida".

No contenta, remachaba: "Es como... ¿para qué me pongo el vestido rojo? Si no hablas conmigo ni con nadie. Mi hija, ayer, se hizo sangre en las rodillas y me dolió que nadie le preguntara...". En ese punto, Vázquez explotaba: "Eres una tramposa, se acabó. Ahora soy yo quien no quiere saber nada de ti. Jamás me hubiera imaginado esto de ti, con lo bien que siempre te he tratado". Sea como fuere, lo que es un hecho es que Raquel abandonaba el plató y no volvió.

