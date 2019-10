Belén Esteban confiesa en directo su gran enfado con Jorge Javier: "He llorado"

Belén Esteban (45 años) no está atravesando un buen momento, pues tiene un gran problema que mezcla su vida profesional y personal. La colaboradora está triste y seria, algo que no ha pasado desapercibido ni para la audiencia ni para el presentador de Sálvame. Este mismo miércoles, Jorge Javier Vázquez (49) le preguntaba en directo a la de Paracuellos qué le sucedía, algo que ella llevaba evitando explicar desde las cuatro de la tarde.

Aún así, después de muchos vaivenes, Belén confesaba que estaba molesta con el catalán, algo que él no entendió en un primer momento. Sin querer entrar en muchos detalles, Esteban intentaba poner en contexto al presentador y darle algunos datos de la razón de su enfado: "Voy a explicarlo, tú me quieres a tu manera, que es complicada, pero yo la respeto. Nuestro problema es que pasan cosas hace mogollón de tiempo y no las hablamos".

De esta forma, la colaboradora se mantenía prudente porque descubrir toda la verdad de su enfado destaparía el nombre de una tercera persona, algo que Belén no deseaba hacer ante millones de espectadores y delante de sus compañeros de profesión: "Tendría que contarte la historia entera y no lo voy a hacer porque perjudicaría a una persona".

La colaboradora no pudo contenerse más y estalló en directo contra su amigo.

Este enfado, que confesaba entre pequeñas píldoras y con cuidado, le ha llevado a Belén Esteban a pasarlo muy mal, como ella misma puntualizó en su cruce de palabras en directo con Jorge Javier: "Me altero en el momento y he llorado, pero ya estoy bien. Quiero que las cosas que nos pasen las hablemos, sean de hace diez, cinco o tres años. Seguro que a ti se te ha olvidado, pero a mí no".

De nuevo sin querer entrar en más detalles, la mujer de Miguel Marcos mostraba su gran enfado con su amigo y compañero de plató. Todo ello sucedía ante la incredulidad de Vázquez. El dueño del 'cortijo' de Telecinco daba a entender con su rostro que no era el momento ni el lugar de hacer público tal estallido. Además, el presentador aseguraba de forma insistente que no era consciente de ese dolor y le sorprendía la forma repentina con la que brotó este miércoles tal enfado tras años de silencio y supuestos problemas. Sin embargo, según el de Badalona, no existen problemas reales y de peso con ella, y le ha prometido que tendrán tal conversación para aclarar los posibles malentendidos.

