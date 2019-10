Así es Cristina Soria, la coach de 'Sálvame': de su drama personal a su debut como presentadora

Es habitual ver a Cristina Soria (44 años) en los programas de La Fábrica de la Tele. En concreto, en Sálvame y Sábado Deluxe. Junto a los colaboradores, se ha convertido en una figura indispensable. Ella, como coach, siempre está ahí para intentar explicar lo que los famosos intentan esconder a través de su comunicación no verbal. Cada desaguisado televisivo o entrevista que se precie es diseccionada por Soria con su habilidad para hacer aflorar los sentimientos más oscuros. Pero, ¿quién es Cristina Soria?

Es de esas personalidades que pone paz y comprensión en plena guerra en plató. No en vano, Cristina Soria es una de las coachs más reputadas y se ha convertido en una persona muy solicitada que compagina su activa vida laboral con su papel como madre de dos hijos. Lo cierto es que desde que se aventuró en el mundo de la televisión, su carrera no ha hecho más que ascender de forma meteórica. Así se describe a sí misma en su página web: "En todos estos años he aprendido a aceptar que el guion de nuestra vida no está escrito sino que lo completamos con distintas decisiones que en algunos casos elegimos y en otras nos vienen impuestas. Que a pesar de que tenemos nuestro futuro diseñado y organizado la vida nos puede sorprender".

Ya lo deja claro su perfil de Instagram: "Periodista, coach, formadora, conferenciante y escritora". Y, desde hace unos meses, ha presentado su propio programa en Telecinco, Ayuda-te, cambia tu vida, donde ha recibido a espectadores que necesitan contar con su colaboración para combatir cualquiera de los problemas cotidianos. "El programa de 'coaching' en el que sabemos que todo el potencial está dentro de vosotros, que tenéis la respuesta a todas vuestras preguntas, solamente tenéis que saber cómo sacarlas", narraba ella misma.

Además de las conferencias que lidera y de los nueve libros que ha publicado y de su colaboración en la revista Semana, Cristina ayuda personalmente a muchos de sus compañeros de profesión, como Terelu Campos (54), Mila Ximénez (67) o Anabel Pantoja (33). Lo que no todo el mundo conoce es que Cristina Soria está felizmente casada con uno de los directores de Sálvame, Alberto Díaz. De hecho, junto a él vivió el mayor drama de su vida por la salud de su hija. Fue este duro pasaje de su vida lo que le cambió la forma de pensar y decidió dedicarse al coaching.

Así lo ha contado ella misma en más de una ocasión: "Llegué al mundo del coach por una experiencia personal dolorosa. Al nacer mi segunda hija, el médico le provocó una hemorragia cerebral en el parto (…). El pronóstico era bastante negro. Pasé un año a su cuidado. Me cogí una excedencia en el trabajo. Mi hija ha sido un milagro. No ha tenido ninguna secuela. Lleva su válvula de por ida que la mantiene bien y hace una vida totalmente normal". Cristina Soria ha contado que al intentar volver al trabajo le ofrecieron un despido con indemnización. Entonces, fue su marido, Alberto Díaz el que la animó a que estudiara coaching: "Hice el Máster y al terminar pensé que quería vivir de esto".

