Jorge Javier Vázquez desvela una inesperada complicación tras el ictus que sufrió

Jorge Javier Vázquez (49 años) llegaba este lunes a Sálvame Naranja con una noticia personal que comunicar. El presentador desvelaba que el pasado 10 de septiembre se sometió a una revisión rutinaria tras el ictus que sufrió en el mes de marzo. Los resultados de esas pruebas no fueron tan buenos como se esperaba: "De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%", confesaba.

El periodista afirma que deseaba mantener la información en secreto hasta tener "alguna certeza", pues este contratiempo podría implicar la necesidad de someterse a una segunda intervención. Sin embargo, Jorge Javier afirma que no se trata de una noticia alarmante y su estado no reviste ningún tipo de gravedad que conlleve una operación urgente, pues su próxima revisión está prevista para dentro de "más de un mes".

El presentador hace vida normal y está al frente de 'Sálvame', 'GH VIP' y 'Sábado Deluxe'. Mediaset

De tener que someterse a ese segundo paso por quirófano, la intervención consistiría en "colocar otro stent o una 'bolita' para abrirlo un poquito más". Jorge Javier ha insistido en que aún no hay nada seguro: "Todavía no sé si me tengo que operar". Además, asegura que estaba esperando el momento oportuno para hacer pública la noticia: "Lo sabía muy poca gente, entre ellos el consejero delegado de esta casa", desvela.

De esta manera, el presentador aclara cuál es su estado de salud después de que un portal publicara que tendrá que operarse de nuevo, lo cual le ha causado un gran enfado: "Hoy leo 'Jorge Javier tendrá que volver a operarse tras sufrir un ictus, pasados más de seis meses del suceso, para recolocar una válvula cerebral que se había movido'. Es mentira. Mentira", expresaba visiblemente molesto y advertía: "Voy a asesorarme y, si esto es demandable, voy a tomar medidas legales".

"Me siento decepcionado, muy defraudado, no entiendo cómo gente que se llama compañeros compran informaciones y no llaman, porque yo hubiera contado lo que pasa", aseveraba el presentador.

Jorge Javier regresaba a la televisión un mes después del ictus para presentar 'Supervivientes 2019'. Mediaset

Lo cierto es que, desde que sufriera el ictus el pasado 16 de marzo, Jorge Javier Vázquez siempre ha tratado de restar importancia al asunto y ha detallado públicamente la evolución de su salud, explicando en qué consistió aquella primera intervención de urgencia y cuáles son los pasos a seguir tras la grave dolencia que alarmó a familiares y amigos. El periodista hace gala de poder llevar una vida normal, sometiéndose a revisiones rutinarias para comprobar que todo va bien y, como en este caso, corregir a tiempo las posibles complicaciones.

