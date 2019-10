Terelu revela cómo se encuentra María Teresa Campos: "Siente profundo dolor y grandísimo daño"

María Teresa Campos (78 años) está más que desaparecida de los medios de comunicación y, la verdad, es que no es de extrañar. La veterana presentadora ha dicho "hasta aquí", y ha preferido vivir su retiro con calma y sin hacerse demasiado eco de las polémicas que la rodean. Y es que día sí, día no, sale una noticia relacionada con ella o con sus hijas Terelu (54) y Carmen Borrego (53) o de su pareja, Edmundo Arrocet (69).

La última noticia a la que ha tenido que enfrentarse la periodista ha sido a su propia muerte... Esta semana, un medio publicaba que María Teresa Campos había fallecido, una noticia nada agradable y que no es la primera vez que una persona conocida se encuentra con su fallecimiento.

Pero este no ha sido el único varapalo para la madre de Terelu. Hace unos meses se hablaba de si su relación con Bigote seguía o se había truncado debido a que el chileno tuvo que viajar al otro lado del charco durante un par de meses. Los comentarios y los rumores no gustaron nada a la presentadora.

María Teresa Campos y sus hijas, Terelu y Carmen, en su última aparición pública conjunta con Toñi Moreno.

Antes de verano, el clan Campos rompía con el grueso de Sálvame tras un tartazo que poco gustó en casa y que supuso un antes y un después. Después de Gran Hermano Dúo, Telecinco proponía, el minireality Sálvame Okupa, donde entró Carmen Borrego y recibió un tartazo a manos de Payasín. Debido a ese golpe tuvo que pasar por quirófano de nuevo tras haber sido intervenida de la papada. Este tartazo, 'se lo ganó' ya que sus compañeros consideraron que había sido la más egoísta del minireality. Esto dinamitó ya la salida de las dos hermanas de Sálvame.

Carmen vio más claro que nunca que no era tan querida por sus compañeros de programa y que no se sentía nada querida: "Yo he pasado muchos meses muy malos y me ha quitado las ganas de vivir", confesaba Borrego.

"Hay comentarios que no me han gustado, que me he sentido vejada como mujer y creo que son inadmisibles a día de hoy", recordaba Borrego, que también condenó tener que escuchar comentarios fuera de lugar: "Inadmisible que un señor venga y hable de mi vagina o si mi marido está o no satisfecho sexualmente conmigo".

Durante estos meses de atrás, se pudieron ver diferencias entre Terelu y Carmen Borrego en televisión, algo que María Teresa no podía soportar y menos aún que la opinión pública sacara conclusiones erróneas de la relación de sus hijas.

El momento del tartazo de Payasín a Carmen Borrego en 'Sálvame Okupa'.

Teresa Campos veía que sus hijas estaban sufriendo y más tras la segunda recaída del cáncer de mama de Terelu por un nuevo tumor. La colaboradora abandonó el programa y sus compañeros hicieron una reflexión interior y exterior sobre cómo habían tratado a Terelu que, sin embargo, era de la más queridas del programa.

Llegó la boda de Belén Esteban (45) y allí se reencontraron con muchos de sus compañeros al igual que este sábado en la celebración de la boda de uno de los socios de Museo Chicote, Rubén Gómez Camero y su marido ya, Alex. Terelu abandonaba de hecho el plató de Emma García (46) en Viva la vida para irse de boda aunque la celebración había comenzado con un almuerzo.

Tras estos meses fuera de televisión parecía que Teresa Campos podía relajarse, pero la realidad es que sigue sufriendo por todo lo que afecta a su familia y a los comentarios que hagan sobre su vida: "Mi madre no está acostumbrada a las faltas de respeto", explicaba Terelu en el programa donde colabora. Allí ha querido recordar por qué su madre es conocida y lo que ha significado en el mundo de los medios: "Lo que tiene mi madre se lo ha ganado con su esfuerzo". Y ha dejado claro cómo está su madre y lo que vive actualmente: "Siente profundo dolor y grandísimo daño".

Terelu Campos contó en 'Viva la vida' cómo se encuentra actualmente su madre.

A pesar de intentar estar inmersa en la tranquilidad, Teresa Campos tiene que buscarse sus fórmulas para evitar los disgustos, así lo explicaba en declaraciones a su amiga Toñi Moreno (46) hace poco tiempo: "No veo lo que se dice de mí por salud, y les tengo dicho a todos que no me cuenten nada por el móvil. Soy una persona mayor y estas cosas me hacen mucho daño emocional y es innecesario porque lo único que he hecho en mi vida es trabajar". "Cada uno que haga lo que quiera, otra cosa es que puedan dormir tranquilos. Y ya estoy hablando más de lo que quería", se abría en canal Teresa. Sin embargo sorprendía con una espeluznante confesión: "Vivo asustada".

