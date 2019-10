Massiel, convertida en 'Trending topic' por sus declaraciones sobre política en 'Sábado Deluxe'

Este sábado por la noche se sentaba en el plató del Deluxe la cantante Massiel (72 años), aunque lo hacía con una pierna en alto debido a una reciente operación. Sin embargo, nada le impidió hablar claro sobre su vida, sus miedos y algunas de las personas que ya no están a su lado. Además, también ofreció su visión acerca de la actualidad española en varios sentidos informativos que la convirtieron en Trending Topic de la noche.

"Se va muriendo la gente que más he querido", reconocía una emocionada Massiel, que desvelaba que estaba muy afectada por la reciente muerte de su de sus mejores amiga, la mujer de Antonio Molina. Define este hecho como "uno de los mayores palos que me ha dado la vida". Una pérdida a la que se suma la de otro buen amigo, Camilo Sesto. La cantante ha asegurado que Camilo "solo quería estar con su hijo", pero apunta a que "a lo mejor el hijo no salió como él quería".

Sobre su propio futuro, Massiel ha declarado: "Me dan miedo los años y sobre todo si me quitan la memoria". Ante esto, la cantante sacó su carácter y humor más característico con el que sentenció: "Espero que la eutanasia sea legal pronto para poder irme cuando me de la gana".

La cantante acudió a 'Sábado Deluxe' para hablar de diversos temas de actualidad.

Massiel también ha reconocido que no ha tenido una vida fácil y que es ahora más feliz que hace 30 años, a excepción del nacimiento de su hijo. La cantante también ha jugado al misterio del por qué se retiró de la música y aunque no ha querido desvelarlo para reservárselo para sus memorias, ha apuntado que: "El motivo se debe a dos personas íntimas amigas".

Criticada por su opinión política

Aunque la artista fue a plató a hacer principalmente un recorrido sobre su vida, también quiso ser clara sobre varios temas de actualidad y sobre todo ofrecer su visión acerca de la política española. Fue muy tajante sobre la exhumación de Franco y su vida en esa época; también desveló que votará al PSOE aunque fue muy crítica con el partido; y opinó sobre varios episodios de la Historia de nuestro país con los que los tuiteros no están muy de acuerdo.

Las críticas hacia sus declaraciones y sus contradicciones consiguieron que se convirtiera en uno de los temas de la noche en Twitter, lo que se conoce como Trending Topic.

Llego a casa, pongo la "tele" y salen #Massiel y #KikoMatamoros diciendo, no solo que van a ir a votar, también que lo van a hacer por el @PSOE 👏👏🌹🌹 — Miguel Angel Martín (@mikihoyos) October 12, 2019

Que dice Massiel que las 13 rosas “eran niñas menores de edad que no tenían ni para zapatos”. No, Massiel, cuando cometieron los crímenes por los que fueron condenadas a muerte, las 13 rosas tenían entre 18 y 29 años. Y sí, eran asesinas. #Sálvamedeluxe — Rocío ॐ 🇪🇸 (@RocioN) October 12, 2019

#Massiel :“antes s podía comprar 1piso con 1sueldo /ahora no.. antes acababan la carrera y tenían trabajo/ahora no .”😱aclárate chica,se vivía mejor antes ó ahora XD!!la socialista q vive de PM🙄mientras mayoría no llega a fin d mes Q POPULISTA 🤮#damassiel — patyvalle🇪🇸 🇪🇺 (@patyvalle1) October 12, 2019

Massiel recordando lo buenitas que fueron las 13 rosas, violadas al parecer. Se olvidó de las Madres Concepcionistas, violadas, ultrajadas, escupidas y humilladas por ese ejército rojo con el que tanto simpatiza. Massiel, Massiel, que anís del mono te ve. pic.twitter.com/KYtW4GBSjr — Carlos (@Carlos188540605) October 12, 2019

[Más información: El drama de Massiel tras anunciar que se quedará ciega: así vive su día a día]