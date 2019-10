"Exigimos el despido de Jorge Javier": ¡su último favoritismo en GH VIP es indignante!

Este martes viendo Gran Hermano VIP Límite 48 horas he flipado bastante con Alba Carrillo (33 años), pero mucho más, muchísimo más, con la actitud de Jorge Javier Vázquez (49). Ay si lo que ha hecho Alba lo hubiera hecho, qué decirte, El Cejas, ¡la que le habría caído al pobre! De entrada, bronca oficial, tirón de orejas con arenga populista y vuelco de votos en su contra. Pero, claro, estamos hablando de la Carrillo. Una fuerte. Vaya por delante que me considero un cobarde y un ser pusilánime cuando se me presentan en la vida momentos complicados o convulsos; quizás por eso me fascinan tanto esas personas, tan valientes como Alba, que plantan cara y se enfangan sin temor a las consecuencias. Es su caso en la casa de Guadalix de la Sierra.

Alba es sabedora de que no está haciendo un concurso de altura, ni mucho menos. Lo sabe porque la considero alguien inteligente y capaz, casi culta y con un bagaje vital y dialéctico a tener en cuenta. Una mujer preparada, vaya. Y toda persona así hace autocrítica. Por ese motivo me ha decepcionado Alba y desde este martes ya no puedo verla igual. Querida mía, tú no puedes ir contra el mundo, intentar manejar a los demás cual títeres; y no, no puedas tampoco morder la mano que te da de comer. Es decir, Telecinco, Zeppelin, Gran Hermano VIP y toda la flora y fauna. Alma de cántaro, se te ha pirado bastante.

Carrillo despotricando contra 'GH VIP' y Telecinco. Mediaset

Voy a empezar, si les parece, por su desproporcionado, desafortunado, duro y peligroso ataque a la cadena de Fuencarral que se ha marcado la que fuera maniquí y exmujer de Feliciano López (38). Sin que le tiemble una pestaña, va y se marca tamaño suicidio que estoy convencido que le va a pesar bastante. Este martes Alba ha comprado la pala y el terreno para su destierro mediático. Virgencita, que me equivoque. Lean: "Son unos tendenciosos" (los que hacen el programa, Telecinco y toda la parafernalia), "Voy a seguir siendo responsable, pero no tengo ilusión", "Nos graban 24 horas y tenemos momentos de todos, pero solo sacan los que les interesa", "Hay gente a la que han apretado de más y a otra, menos".

Ojito, Alba, que yo te entiendo y que, así con la boca pequeña, a modo de murmullo cobarde y pusilánime, te digo: Tienes razón, menuda panda de buitres. Que sí, que todo eso y más. Que olé por ti, pero es muy peligrosa esa cruzada que has emprendido contra GH VIP y los que, te recuerdo, te están dando de comer. Y, permíteme, creo que holgadamente. Yo, si fuera tú, me andaría con más ojo y tino. Que no eres una imberbe que acaba de destetarse en este mundo: tienes callo. Pero parece que no aprendes, y sigues liándola: "Me da igual, me explicaré en el programa donde no se tergiversa" (en Ya es mediodía, donde colabora).

Jorge Javier lamiéndole el culo a Alba para q este contenta junto a su Mila #GHVIPLímite6 — Sandra (@PiedraHotm) October 22, 2019

Jorge javier Vázquez, ya sabemos hace tiempo que Alba es tu amiga , pero no intentes meternosla por los ojos , pesadez ya con alba la víctima eterna... si es un bichooooo de mujer !!!! Ella es su peor enemiga,por eso enfermo de depresión "#GHVIPLímite6 — veronicarofa (@veronicarofa) October 22, 2019

Jorge Javier intentando que queramos a Alba, que no pesados, que me da igual su vida, que es mala gente. #GHVIPLimite6 — A. (@soulofmysoul__) October 22, 2019

Aquí, viendo como Jorge Javier le hace la pelota a Alba. #GHVIPLímite6 pic.twitter.com/ieyMpGj3u8 — Fratelli (@Fratell31437443) October 22, 2019

Jorge Javier defendiendo a machistas como Kiko Matamoros, Rafa Mora, Suso o Tejado



Jorge Javier defendiendo a xenófobas como Alba Carrillo



Jorge Javier defendiendo el acoso, insultos y faltas de respeto de la mugre en GHVIP7



BIENVENIDOS A TELECINCO #GHVIPLimite6 — CANARION🔞🎱🇮🇨 (@Canarion__) October 22, 2019

Y una vez más, cuando creíamos que le iban a dar un toque de atención a Alba, JJ forza al sacar el lado "divertido" de Mila. 🤮 Qué aburrimiento. #GHVIPLímite6 #SomosLaAudiencia22O — Angie (@angelaguichardo) October 22, 2019

Creí que JJ le iba a dar caña a Alba por los continuos ataques al programa..qué ilusa soy...#GHVIPLímite6 — Mepidomuerte (@mepidomuerte) October 22, 2019

Mira que me cae mal el Cejas, pero Alba ha faltado el respeto al programa y a la audiencia y, como castigo, debería ser expulsada este jueves. #GHVIPLímite6 — ➫Aηdrες ℳαυrı🎈 (@Andr3sMau) October 22, 2019

Es que no ha hecho buen concurso ,y ahora pone excusas para ella quedar de buena ,a la calle Alba que no vales un duro #GHVIPlimite6 #AdaraEsGH #AdaraGanadora — ✈Inma✈ (@Igg240287) October 22, 2019

Ay, querida. Que Sonsoles Ónega (41) será muy maja; que, probablemente, el director de ese programa lo sea y todos tus compañeros también. Que seguro que te tratan de fábula, pero nunca debes olvidar, amor, que si sales por una puerta, a un pasillo y subes unos cuantos pisos... ¡te topas con los suelos enmoquetados! Y ahí habita quien manda de verdad. Y si lo mosqueas, puede que entone eso que las redes se han hartado de postear esta noche de martes: "Lo pagarás muy caro", "Que no vuelva a Telecinco", "¿Dónde se piensa que trabaja?", "Qué vergüenza que muerda la mano que le da de comer".

Ya sé que eres así, Alba, de prontos, de arrebatos, que te subes como la espuma, pero que luego te quedas en nada, como han recalcado tu madre, Lucía Pariente (56), y el propio Jorge Javier. Este le ha puesto algodones extra a la situación y mucho humor. Ahí, desengrasando que da gusto. Bah, son calentones tontos. Qué poca profesionalidad. Te mereces, Jorge, como mínimo el despido. Un presentador ha de plantarse cuando corresponde y tú no lo has hecho. Una vez más; llueve sobre mojado, con la única diferencia que en esta ocasión te has echado piedras sobre tu propio tejado.

Ojo, ten cuidado, Jorge, que me ha llegado a mi teléfono un grupal nuevo que se llama Exigimos el despido de Jorge Javier. Por algo se empieza, yo temería. Un colega de la profesión ha sido el primero en hablar: "Alguien tenía que decirlo, lo mismo si corremos la voz se nos hace caso". Yo, que soy un buenazo, he escrito: "Hombre, quiénes somos nosotros para quitarle el pan a nadie".

Y Alba, te has equivocado. Ah, termino las frases memorables de Alba: "Sé que habrá un porcentaje bajo de personas que piensen como yo, pero es gente que no ve estos programas" (Agg, ese tono peyorativo), "Si el concurso me hubiera tratado de otra forma, sacando las cosas buenas...".

Alba en plena discusión con Gianmarco en 'GH VIP'. Mediaset

Alba, no, por ahí no. Sabías que no entrabas en Saber y ganar, de La 2. Eras consciente de que estabas entrando en un concurso de convivencia y en un reality. Que debías luchar, pelear, cabrearte, alegrarte, llorar, reír... Vamos, lo que es la vida. Vamos, lo que es tu vida. Total, seguimos con Alba un poco más porque no entiendo qué le pasa con Gianmarco. Sí, ese italiano que entró en Guadalix y que se ha dejado ver esta semana por primera vez. Resulta que Alba, Gianmarco y El Cejas constituían un núcleo contra el resto de la casa. Es decir, Adara, Estela, Joao y cía. El problema es que Gianmarco se ha acercado a Adara y, en opinión de Alba, alejado de ella.

Y esto ha provocado que Alba suelte por su boquita lo más grande. Otro error, craso. Te han linchado en redes, amore. Y no es para menos, ¡cómo se pueden decir esas burradas! Ahí van: "Falso de mierda", "Estos vienen de otro país y no te entienden", "Se agarran aquí por cuatro perras". Juro que mi imaginación en ese momento se ha desplazado a Telecinco, al suelo ese enmoquetado del que os hablaba antes. Y, como que hay Dios, he notado su temblor y una furia con acento italiano. Pero sigue Carrillo en su descargue más vulgar y reprocha a Gianmarco que hace esas cosas en el baño con mucha frecuencia -piensen mal- y que teme quedarse embarazada un día de estos. Créanme, lo he dulcificado. No, Alba, claramente no ha sido tu noche.

Alba más clasista y no nace que asco da #GHVIPLimite6 — la romana (@MJRuizRomaSPQR) October 22, 2019

TOOOOMA QUE LE VAN A PONER LOS VÍDEOS A GIANMA #GHVIPLímite6 — Taniia (@taniat_2) October 22, 2019

Salvado de la nominación: Pol Badía

Nominados: El Cejas y Alba Carrillo

