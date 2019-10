Joao le lee la mano a Estela Grande en 'GH VIP': así será su futuro con Diego Matamoros

Todo el que ha pasado tiempo con el Maestro Joao en un concurso ha querido que el vidente le leyera el futuro o le sacase de dudas sobre ciertos temas que preocupaban a esa persona. Ese ha sido el caso de Adara y Estela, que han aprovechado un momento de tranquilidad en la casa de GH VIP 7 para que el Maestro les leyera la mano y les alumbrara acerca de cómo va a ser su futuro cuando saliesen del concurso.

"Te vienen cambios profesionales, dos cosas. Una cortita y otra más prolongada en el tiempo, vas a tener conflicto en tu casa por eso", le ha empezado a decir a Adara. Así, parece que la expareja de Pol Badía (25) va a tener una vida profesional muy activa cuando salga del concurso. El Maestro Joao ha asegurado que son cosas que tienen que ver con la imagen, por lo que puede que se vuelva a ver a la concursante en pantalla, una vez abandone la casa de Guadalix de la Sierra.

Maestro Joao junto a Adara y Estela en 'GH VIP'. Mediaset

Por su parte, Estela parece que lo va a tener mucho más fácil cuando salga del concurso, ya que a esta no le ha dicho nada de que vaya a tener momentos difíciles con su pareja -y lo cierto es que lo que se le viene encima a la mujer de Diego Matamoros es bastante potente-. Sí que le ha hablado de una posible maternidad. Ya lo ha explicado la concursante en más de una ocasión; quiere ser madre por primera vez: "Tú vas a tener muchas cosas hormonales, es decir, puede que te plantees lo de la maternidad y te va a costar".

Una de las cosas que más emoción le ha causado a la nuera de Kiko Matamoros (62) es que le hablase de su abuela, pues todo indica que esta familiar está siempre que lo necesita a su lado, aunque ella no lo sienta: "Estás muy protegida por el espíritu de una señora mayor con rasgos de bondad y dulces que está contigo y va a estar toda tu vida".

Además, el Maestro Joao le ha aconsejado a Estela Grande que retenga a Diego Matamoros (33) siempre a su lado porque eso le beneficiará en muchas cosas: "A Diego hazle el carrete, te conviene mantenerlo pero bien arriba". La concursante no ha querido hacer ningún comentario al respecto, y simplemente se ha limitado a afirmar con la cabeza. Más tarde, el vidente ha querido poner un poco de chispa al ambiente y ha querido bromear sobre la situación sexual de la pareja: "No sé sí alguna vez le has comido los pies o no, pero te digo una cosa, los pies en vuestra pareja funciona mucho".

