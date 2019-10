Rocío Flores lanza un nuevo dardo a su madre: "Llevo seis años sin recibir esa llamada"

Rocío Flores (23 años) sigue recibiendo felicitaciones por su cumpleaños desde el pasado día 13 de octubre. Jorge Javier Vázquez (49) le preguntaba a la defensora de Antonio David (43) si había echado de menos alguna llamada de teléfono en el día de su aniversario. La joven, muy sincera y tranquila aseguraba que no: "No la verdad es que no. Ya se por donde vas y no, llevo sin recibir esa llamada seis años y no la echo de menos".

El presentador le hacía esa pregunta para saber si su madre le había llamado o no en el día de su cumpleaños, pero Rocío, que ya conoce al presentador y que cada vez tiene más confianza con él, quiso cortarle de manera inmediata porque conocía el devenir de su pregunta. De esta manera ha confesado de viva voz ella misma por primera vez que hace seis años su madre no coge el teléfono para felicitarla en su día, algo que ya había desvelado su padre en anteriores ocasiones.

Rocío Flores y Jorge Javier Vázquez. Gtres

Rocío Flores es una de las protagonistas indiscutibles de esta edición, y es que aunque ella no está concursando, está haciendo una gran defensa de su padre. Una de las cosas que más se ha comentado de ella desde que cada jueves se sienta en el plató de GH VIP 7 es la capacidad que tiene para crear argumentos completamente coherentes y sinceros, con los que ha callado las bocas de muchos. En multitud de ocasiones Antonio David ha confesado públicamente la madurez que tiene su hija, y así lo demuestra en cada una de sus intervenciones.

