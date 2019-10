Rocío Flores estalla contra su madre: "Jamás perdonaré las cosas que le ha hecho a mi hermano"

Rocío Flores (23 años) no ha podido guardar silencio cuando se le ha preguntado por la relación con su madre y Fidel Albiac (46). Tras ocho años sin hablarse, la nieta de Rocío Jurado ha dejado muy claro en el plató de Gran Hermano VIP que ella tiene la conciencia muy tranquila: "¡Qué lástima! Yo tengo mi conciencia muy tranquila, ella no lo sé".

Rocío confesaba que en su día intentó recuperar la relación "varias veces" y en la última llamada que realizó a su madre recibió una respuesta muy desagradable para ella: "Sí me cogió el teléfono, pero vino a decir 'Hasta luego, Mari Carmen'". Además, la hija de Antonio David Flores (43) mantiene que su madre debería haberles invitado tanto a ella como a su hermano a su boda con Fidel: "No hubiera estado mal la invitación, por cortesía, pero la boda sería lo de menos, han sido 17 años de mi vida".

Pero lo que más le duele a la nieta de 'la más grande' es el desprecio de su madre a su hermano pequeño, David Flores (20), algo de lo que no quiere dar detalles pero que confiesa que nunca podrá perdonar: "Por mí paso, por mi hermano no, porque ese me duele a mí", se lamentaba emocionada.

Rocío Flores ha lanzado dardos a su madre en varias ocasiones desde el plató de 'GH VIP' Mediaset

Además, la joven ha vuelto a poner el foco sobre el marido de su madre, Fidel Albiac, al que culpa, en parte, de la falta de comunicación entre ambas: "Fidel Albiac no me ha ayudado para nada. Nos ha separado más de mi madre y es probable que si mi madre estuviera con otra persona, a día de hoy tendríamos relación". Aún así, para Rocío la mayor responsable de toda esta situación es 'Rociíto': "Al fin y al cabo él no es mi madre".

También defendió a su padre de las críticas que está recibiendo por contar cómo es su relación con la madre de sus hijos: "Me guste o no me guste, es una relación pública. Cuando habla dice verdades como puños", y añadió: "Si yo no supiera como es mi padre, el padre que tengo y la persona que es, te garantizo al cien por cien que yo no estaría aquí sentada y lo estoy con la cabeza bien alta porque no dice ni una sola mentira".

La nula relación con su madre llevó a Rocío Flores, tal y como desvelaba ella misma, a requerir una ayuda psicológica que ahora se plantea retomar: "Llevo mucho tiempo ya asimilándolo, tuve ayuda en su momento y luego no quise retomarla, pero no lo descarto, creo que me vendría bien".

