Lourdes Ornelas rompe su silencio y relata su dura historia con Camilo Sesto

Lourdes Ornelas, la única mujer oficial en la vida del cantante fallecido Camilo Sesto, ha roto su silencio para relatar cómo conoció al artista español cuando solo tenía 18 años y cómo fue su relación, repleta de altibajos.

La mexicana y el artista español se conocieron cuando ella trabajaba como asistente de Lucía Méndez, pero no fue hasta años después cuando comenzó su romance. "Fue después de mucho tiempo. Yo iba con él a Londres, a sus giras... y empezó a haber mucho feeling entre los dos. Pasábamos horas hablando, y yo estaba ya perdidamente enamorada de él. Hasta que al final, pasó lo que pasó. Fue en Los Ángeles. Me enteré de que él estaba en Santa Mónica, y como tía Sofía (una hermana de mi madre) y mi tío Cayetano vivían en Los Ángeles, me fui a su casa. Entonces, por medio de unos amigos comunes, le hice llegar mi teléfono", ha explicado Ornelas a ¡HOLA!.

Kiosco rosa: A.O.

"Yo estaba loca. Loca, loca, loca. Además, él irradiaba mucha sensualidad: era muy alto, muy guapo, con esos ojos tan claros. Me llamó y me invitó a cenar en un restaurante italiano que había debajo de su casa. Yo fui en taxi, aunque vivía lejísimos. Cenamos juntos, y después de cenar me contó que estaba componiendo una canción para José José, Si me dejas ahora. Me preguntó si quería subir a su casa a escucharla", ha añadido.

Finalmente, Lourdes pasó la noche con Camilo Sesto en su casa y, meses después estando ya en México, descubrió que se había quedado embarazada. Algo inconveniente tanto para Camilo como para ella, por lo que tomaron la decisión de que abortara. "Me deprimí horrible. Aborté en febrero, casi de tres meses. Me di cuenta de lo que había hecho: ¡¿Qué hice?! ¡Cómo pude hacer lo que hice!... Me quedé en Los Ángeles con mis tíos, y Camilo no me volvió a llamar. Creí que no volvería a llamarme nunca".

Meses después, Camilo Sesto la llamó y le dedicó la canción Perdóname. La pareja retomó entonces su relación sentimental, de la que nacería el único hijo de Sesto: Camilín. ¿El problema? Él se mostró en todo momento distante y no se implicó en el embarazo.

Lourdes Ornelas y su hijo, Camilo, durante su visita a España tras la muerte del artista.

"Cuando estaba de un poco más de cuatro meses, él se fue a actuar a Los Ángeles y yo regresé a México. Él me dio mil dólares para que fuera al médico y me prometió que me llamaría. Pero pasaron los días y él no llamó. Así que viajé a Los Ángeles. Fui a su hotel, lo llamé desde la recepción y él no quiso recibirme. Las personas de su entorno me dijeron 'que estaba dormido'", ha explicado la mexicana.

"Entonces sentí un dolor muy grande. Un rechazo por su parte. El embarazo ya empezaba a notarse. Compré ropa para el bebé con el dinero que me quedaba, volví a casa y se lo conté a mi familia. Primero a mi hermana Elena y después a mis padres", ha relatado.

Lourdes Ornelas asegura que esta actitud continuó hasta cuando dio a luz al bebé. Tras varios años de relación, decidió regresar a su país natal junto a su hijo, y desde entonces la relación con el artista español fue sido fría y distante.

