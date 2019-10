Sabemos la discográfica con la que 'Camilín' graba su disco y cuándo saldrá a la venta

Las cenizas de Camilo Sesto ya se encuentran en Alcoy, a la espera de que se levante un mausoleo en su honor en el que repose por siempre junto a sus padres, tal y como era una de sus últimas voluntades. Además, el homenaje que estaba previsto para que lo velasen los alcoyanos ya se ha celebrado y los restos del intérprete están a punto de descansar en paz. Detrás de estos acontecimientos se encuentra su hijo Camilín, Camilo Blanes Ornelas (37 años), quien ha tratado en todo momento de respetar los deseos de su progenitor y se ha desplazado a la ciudad natal de su padre en estos días. Las cosas, poco a poco, se han recolocado en su cauce tras semanas de incertidumbre e informaciones inexactas.

Una vez todo reposado y celebrado, comienza de verdad una nueva era para el heredero universal del cantante de Vivir así es morir de amor: su único hijo, Camilo Blanes. Hasta el momento, se había refugiado en la que ya es legítimamente su casa, en Torrelodones, ajeno a todo lo que de él se decía o especulaba. Optó por apartarse, enmudecer y dejar que el temporal amainase. Cuando ya comienza a hacerlo, JALEOS ha conocido que retomará su vida normal. Ya avanzó este medio que el joven está preparando un disco, y ahora está en disposición de avanzar más información.

Así, uno de los secretos mejor guardados hasta la fecha queda desvelado por este periódico: la discográfica que está detrás de la gran apuesta musical de Camilín será Universal México. En esa línea, se aclara un extremo que estaba inexacto: este proyecto no es nada nuevo. De hecho, ya llevaba tiempo gestándose y las conversaciones entre Camilo Jr. y la citada industria "existían desde hace bastante, solo que ahora se han retomado con más intensidad".

La intención del hijo de Sesto es labrarse un nombre musical aquí en España, después de que su estela en México no haya sido todo lo alargada como se esperaba. Pero, ¿cuándo verá la luz este trabajo?, se pregunta a quien bien lo sabe. "Está todo previsto para que tome forma y salga a la venta en 2020, pero todavía, lógicamente, no se conocen fechas ni nada por el estilo". De lo que no cabe duda es de que la vida sigue para el heredero universal de Camilo. Una existencia, por otro lado, holgada y sin estrecheces económicas a la luz de una inteligente administración del magno capital que Camilo legó a su descendiente.

Fue el pasado jueves, durante el acto homenaje a Camilo Sesto en Alcoy, cuando su hijo reapareció ante los medios, pertrechado de su madre y su representante. Visiblemente más delgado y con un atuendo oscuro, el joven habló del mausoleo donde descansarán los restos de su padre. Así, Camilo hijo se sintió "muy arropado" por los cientos de admiradores, amigos y vecinos se han acudido hasta el lugar para despedir a su padre.

El hijo de Camilo Sesto aseguró, a su vez, que "se hará un mausoleo de lo mejor que se puede hacer para él" antes de confesar que su padre "estaría impresionado con todo el cariño recibido a lo largo de los años de la gente alcoyana, de España y el mundo entero". Y es que, como se ha dicho anteriormente, una de las últimas voluntades más claras del cantante era el lugar donde quería descansar, pero tenía dos opciones: bien que sus restos fuesen esparcidos en el río de Alcoy -algo que la ley no permite- o, en segunda instancia,"descansar junto a sus padres" en una suerte de mausoleo. El problema es que hace dos años, en 2017, un familiar de Sesto "vendió ese mausoleo, obligando a Camilo a incinerar a sus padres y depositar sus restos en columbarios"; de ahí que se vaya a crear desde cero un gran sepulcro a petición del hijo de Camilo para que su padre descanse junto a sus progenitores.

Sobre el legado que ha dejado el artista, el joven manifestó que es "impresionante" tanto a nivel "musical, artístico, personal y, en mi caso, paternal", y al ser preguntado por los homenajes que Alcoy le rindió en 2016 al proclamarle hijo predilecto de la ciudad y medalla de oro, además de poner su nombre en una de las avenidas más importantes, Camilo Blanes Jr remarcaba que "no se puede pedir más y eso se lo dieron en vida".

Mientras hacía estas declaraciones, la fila de personas que querían despedirse de Camilo Sesto no paraba de aumentar. Al ver tal multitud de fans y el clamor con el que se acercaban a dejar estampados sus recuerdos y frases en el libro de dedicatorias para el fallecido artista, Camilín se mostraba convencido de que los admiradores "seguirán viniendo a Alcoy a lo largo de los años y posiblemente de las décadas".

