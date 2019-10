El museo de Camilo Sesto en Alcoy, cada día más cerca: los objetos personales que se expondrán

Poco a poco se van cumpliendo todas las voluntades que Camilo Sesto dejó dictadas antes de su fallecimiento el pasado 8 de septiembre. Así, su hijo Camilo Blanes Ornelas (37 años) se ha convertido en su heredero universal y sus cenizas llegarán por fin a Alcoy el próximo 24 de octubre para que los alcoyanos puedan velar a su cantante más internacional. Ahora, el ayuntamiento de la localidad ha dado luz verde al museo homenaje que acogerá los objetos personales y los premios más importantes que recibió Sesto durante su prolífica carrera.

Este último proyecto, según ha podido confirmar JALEOS, está tomando forma de la mano del alcalde de Alcoy, Toni Francés, el cual ha concedido una rueda de prensa para aclarar todos los detalles del mismo. No hay nada que más ilusión haga a Alcoy que levantar una exposición en memoria de Camilo Sesto, ese que tanto hizo por su tierra natal y que llevó Alcoy en su corazón allá donde cantó. En esa línea, el ayuntamiento se encuentra a la espera de cerrar el presupuesto final del proyecto, una vez sea analizado el inventario que Cristóbal Hueto, administrador y albacea de Camilo, facilite. De hecho, Hueto es la persona en la que el intérprete de Vivir así es morir de amor legó un listado de bienes para esa futura galería.

Camilo Sesto durante la entrega del 'Disco de Diamante' en 2004. Gtres

Se apunta que las comunicaciones entre Cristóbal y el consistorio son constantes con el afán de no dejar ningún fleco suelto y que entre las partes "nunca hubo problema". Así y todo, este periódico ha podido conocer algunos de los objetos que presidirán esa exposición que inmortalizará aún más al cantante en su tierra natal. Desde el ayuntamiento se estima que todo quede "cerrado y aprobado" para final de año y que sea 2020 el año de la construcción del proyecto y 2021, el de la apertura de puertas. Con esa esperanza inquebrantable, se detallan los siguientes objetos y bienes, a la espera de la lista completa y oficial:

1. 70 discos de platino y oro: a lo largo de su carrera musical, Camilo obtuvo infinidad de galardones y distinciones. No en vano, grabó seis recopilatorios -el último, en 2018, Camilo Sinfónico- y más de 25 álbumes y un sinfín de temas a dúo y en otros idiomas.

2. Trofeos: en vida, recibió incontables, desde El cantante de moda de los años 60-70 hasta los últimos, como La Gaviota de Plata del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, de Chile.

3. Grabaciones: se apunta que existen "rollos de grabaciones" que el cantante siempre conservó. Se trata de ediciones inéditas de sus mayores éxitos.

4. Instrumentos: en concreto, y entre otras cosas, una guitarra y un piano. Dos objetos muy especiales para el intérprete, que lo acompañaron en sus años de mayor éxito.

5. Fotos inéditas: se desliza que existen cajas llenas de fotos listas para inmortalizarse en digital.

6. Vestuario: en el museo se expondrá parte del vestuario del artista, como las chaquetas estilo tactel que lucía en sus conciertos, de las primeras en salir al mercado.

7. Premio Ondas 2019: se trata del premio más reciente que ha recibido Sesto a título póstumo y que este medio ha confirmado que estará en la galería.

8. Botafumeiro: fue uno de los emblemas que marcó la época musical de Camilo con su Jesucristo Superestar, su recopilatorio de 2005.

El disco que prepara 'Camilín'

Según pudo confirmar este medio hace unos días, el hijo del cantante, Camilín, desea, por encima de todas las cosas, homenajear a su padre y centrarse en su carrera musical, la cual en los últimos años no habría gozado del éxito esperado, sobre todo allende los mares, en México. Por esta razón, en el ánimo de Camilín "está sacar a la venta un disco homenaje a su padre". Se deslizaba a este periódico que detrás de este proyecto se encuentra "una de las discográficas más potentes de la industria".

Esa no es, no obstante, la única novedad con respecto a Camilo Sesto. Además de ese homenaje en su tierra natal que anunció oficialmente el consistorio, JALEOS informó que habrá otro evento, con el mismo carácter, "organizado por el Padre Ángel (82) el próximo día 26 de octubre en San Antón". No hay que olvidar que la relación entre ambos era muy estrecha; de hecho, en 2016 el intérprete escribió una canción exclusiva para la fundación Mensajeros de la Paz, Padre Nuestro.

