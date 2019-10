'Camilín' ya tiene las cenizas de su padre: el lugar donde reposarán sus restos mortales

Justo un mes después del fallecimiento del cantante Camilo Sesto, y de las lucubraciones que se vertieron sobre el paradero de sus cenizas, por fin se ha conocido que su hijo y único heredero universal, Camilo Blanes Ornelas (37 años), ya ha recogido los restos de su padre del tanatorio San Isidro de Madrid, tal y como ha podido confirmar JALEOS. Lo ha hecho envuelto en cierta polémica por la tardanza en la retirada y por la cancelación del homenaje que estaba dispuesto para el pasado 23 de septiembre en Alcoy, tierra natal del autor de Perdóname.

Entonces se arguyó que Camilín paralizó todo homenaje hasta la apertura del testamento, dudoso de que ese fuera el ánimo de su progenitor. Él mismo lo aclaraba hace unas horas para Vanitatis: el retraso se debió a la inanición de terceras personas. Sea como fuere, la herencia se leyó y, además de conocerse que el joven era el heredero universal de todos los bienes del artista, efectivamente, en el deseo de Camilo Sesto estaba, entre otras cosas, que sus cenizas fuesen veladas por los alcoyanos. Por tanto, una vez con los restos mortales de su padre en su poder, Camilo Jr. deberá trasladarlos a Alcoy para que sus vecinos puedan darle el último adiós como es debido.

Camilo Blanes junto a su madre Lourdes Ornelas a las puertas del chalet de Torrelodones. Gtres

Eso sí, según ha podido conocer este periódico, ese no es el único deseo que Camilín deberá cumplir en nombre de su padre. Y es que, otra de las voluntades de Camilo -que, sin embargo, no secundaría su testamento y desvelaba Mujer Hoy- era el lugar donde querría descansar: bien que sus restos fuesen esparcidos en el río de Alcoy -algo que la ley no permite- o, en segunda instancia,"descansar junto a sus padres" en una suerte de mausoleo. El problema que se confirma en conversación con este medio es que hace unos años, en 2017, un familiar de Sesto "vendió ese mausoleo, obligando a Camilo a incinerar a sus padres y depositar sus restos en columbarios".

Así las cosas, todo hace indicar que Camilín tomará la decisión de colocar a su padre junto a sus abuelos en un mausoleo. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo se desconoce la decisión en firme del joven. Lo que es un hecho es que se ha dado luz verde al homenaje a Camilo Sesto en Alcoy, el primer paso de la hoja de ruta decretada: "Será dentro de unos días y acudirá parte de la familia y algunos amigos íntimos de Camilo". En esa línea, y continuando con las buenas noticias, se desliza a JALEOS que, por fin, se ha llegado a un entente cordial entre el representante de Camilo Jr. y Cristóbal Hueto, el que fuera administrador de Camilo y al que dejó por escrito el encargo de abrir un museo en Alcoy con algunas de sus pertenencias más emblemáticas: "Todo está ya hablado, aunque tardará en llegar".

Los planes de 'Camilín' tras la herencia

Hace unos días, este medio pudo conocer cuáles serán los planes de Camilo Jr. tras recibir la millonaria herencia de su padre: de momento, quedarse en España y no regresar a México. Además, a este medio llegaba la intención que pergeña la madre de Camilín y la única mujer de Camilo, Lourdes Ornelas: "Lourdes está buscando una casa cerca de la zona donde vive su hijo". De este modo, se aclaraba, "estará cerca de Camilín y evitará de paso las críticas que tendría si se hospeda en el chalé de Camilo". Cabe recordar en este punto que cuando se publicó que, a su llegada a España tras la muerte de Sesto, se hospedó, con maletas, en el chalé, rápidamente salió al paso de la información asegurando que hacía vida en casa de una amiga.

El objetivo de Lourdes es ayudar en todo cuanto pueda a su hijo "no solo a nivel personal, sino también profesional". Y es que, no hay que olvidar que Camilo Jr. probó suerte en el mundo de la música sin llegar a despuntar en exceso. Cuentan los que lo conocen que "no canta nada mal", pero le falta "cierta disciplina". Se desconoce si en el ánimo de Camilín está volver a cantar, aprovechando la coyuntura, pero lo que es innegable es que "las puertas de las discográficas ahora estarán más abiertas que nunca".

[Más información: La nueva vida de 'Camilín' junto a su madre tras recibir la millonaria herencia de Camilo Sesto]