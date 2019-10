Los dos años de 'crisis' de Verdeliss y su marido, Aritz: todos los motivos de su mal momento

Aritz y Verdeliss no atraviesan su mejor momento matrimonial ni familiar.

Este lunes Verdeliss (34 años) anunciaba que se encuentra en mitad de una crisis matrimonial de la que "no remonta". Según la youtuber, lleva inmersa en una especie de depresión desde el pasado verano: "Llevo unas semanas psicológicamente bastante mermada. Supongo que todos pasamos por 'crisis' y esta etapa se me está haciendo complicada. Presión, críticas, agotamiento, últimamente daba más tiempo a la tristeza, que a disfrutar lo maravilloso que tenemos".

Hasta hace un tiempo las muestras de cariño entre Estefanía Unzu -su verdadero nombre- y Aritz en las redes eran constantes, unos gestos que en la actualidad no se ven tan a menudo ni de forma tan cercana. "Lo estamos pasando muy mal... Todo esto va a acabar con nuestra relación de pareja y de familia", apuntaba Estefi -como se hace llamar en su entorno-. Gran parte del problema de su crisis deriva de una aventura en la que se adentran millones de parejas al año y que supone muchas veces un punto de inflexión en la relación: las reformas. Y así lo asegura la exconcursante de GH VIP 6: "Los retrasos de #CasaVerdeliss no ayudan a solucionar nuestra crisis, lo empeoran".

Y es que el dilema de Verdeliss y Aritz con su nueva casa modular comenzó a finales de 2017. Hace ya dos años que la pareja se presentó ante los arquitectos con una idea clara sobre el hogar que quería construir: "Verdeliss nos hizo llegar un dossier con todos los requerimientos. Y poco después ya estábamos en el taller viendo cómo poner en marcha la idea del papel sobre el terreno", cuenta a JALEOS desde la empresa.

Las casas de ese tipo, ecosostenibles y de materiales que aprovechan los elementos del medio ambiente, tardan en construirse entre 4 o 5 meses, pero, aunque la fachada y los muros comenzaron a verse en tiempo récord, finalmente los plazos no se cumplieron. Según cuentan a este medio surgieron varios parones en el proceso debido a que Verdeliss "tenía acordadas determinadas colaboraciones con marcas de diversos materiales de construcción y reforma -tal y como muestra abiertamente en sus redes- que ralentizaron todo".

El hogar ideal que había creado en su mente y dibujado en un papel se venía abajo, o más bien, no se levantaba, porque la casa no avanzaba. De hecho, la familia creía que podrían disfrutar de su nueva casa sin preocupaciones antes del verano de 2019, tal y como en un principio quedó pactado con los constructores y reformistas, pero en pleno octubre aún no han entrado a vivir en ella porque "aún están terminando las obras", se lamentaba la youtuber en una de sus últimas publicaciones en redes.

La familia al completo en una de sus visitas a la casa durante las obras.

Un revés que se alarga ya más de medio año y que ha supuesto grandes quebraderos de cabeza para los adultos de la gran familia. Todas las complicaciones con los proveedores, los retrasos, las modificaciones en el jardín, la falta de material y las exigencias que requiere crear el nido perfecto en el que se asentará para siempre la familia Seminario Unzu han sido las razones que han pesado en el núcleo del clan y los culpables de una crisis que en determinados momentos parecía que podía acabar en separación.

Crear su soñada mudanza al nuevo chalet era el motivo más claro y fuerte para sonreír tras el nacimiento prematuro de Miren el 1 de febrero. Verdeliss creía que cuando su hija recibiera el alta hospitalaria -que se produjo mes y medio después del parto- podrían inaugurar su nueva casa, pero nada más lejos de la realidad. Siete meses más tarde, la familia continúa viviendo en la casa del centro de Pamplona que ya se les ha quedado pequeña.

Sin embargo, a pesar del mal momento que atraviesa el matrimonio se están esforzando en sacar adelante su relación y la armónica unión que siempre han tenido como familia numerosa. Por eso, no es de extrañar que esta misma semana que Aritz cumplía años, Verdeliss le dedicara una publicación en su Instagram con un tierno y verídico mensaje: "Feliz cumpleaños al mejor amigo, amante, confidente, compañero de vida...y padre. Este año hemos vivido tantos momentos altos y bajos...¿pactamos quedarnos con los buenos? ¡¡Pactamos!!! Te quiero, Aritz".

Además, Aritz por su parte fue el que ideó el macroviaje en familia a Los Ángeles, lugar al que en un principio solo tenía que volar Estefi por motivos profesionales, pero que se convirtió en el mejor remedio para resurgir la magia del clan y sobre todo acercarse de nuevo como pareja viviendo nuevas aventuras en el lugar donde los sueños más imposibles se hacen realidad: Hollywood.

