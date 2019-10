'Camilín' prepara un disco en homenaje a su padre Camilo Sesto: todos los detalles del proyecto

Finalmente, la vida del hijo de Camilo Sesto, Camilín, como se lo conoce en los medios de comunicación, vuelve poco a poco a su rutina habitual después de la muerte del cantante el pasado mes de septiembre. Cuando aconteció ese triste momento, fueron muchas las especulaciones que se vertieron sobre el joven, y que la apertura del testamento esclareció: se convertía en el heredero universal de todos los bienes del cantante y cerca de 8 millones de euros engrosan su cuenta bancaria.

Sin duda, la vida de Camilo Blanes Ornelas (37 años) ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas, las cuales las ha pasado en la que ya es legítimamente su casa en Torrelodones. Allí ha optado por el mutismo y nada se ha sabido del único vástago del cantante alcoyano -quien, de momento, ha declinado cualquier intervención mediática-, salvo sus decisiones filtradas por su despacho de abogados, como la que desliza la celebración de un homenaje a su padre en Alcoy el próximo 24 de octubre, después de su primera y polémica cancelación. Sin embargo, ¿qué ha estado haciendo Camilo Jr. todo este tiempo 'atrincherado' en el chalé?

Ver esta publicación en Instagram Y yo quiero decir ...🎶⏳🔆😂 Como estáis todos !!? Una publicación compartida de Camilo Blanes (@camiloblanesoficial) el 26 Ago, 2019 a las 11:13 PDT

Según ha podido confirmar JALEOS, el joven desea, por encima de todas las cosas, homenajear a su padre y centrarse en su carrera musical, la cual en los últimos años no habría gozado del éxito esperado, sobre todo allende los mares, en México. Por esta razón, en el ánimo de Camilín "está sacar a la venta un disco homenaje a su padre". Se desliza a este periódico que detrás de este proyecto se encuentra "una de las discográficas más potentes de la industria", si bien de momento es un misterio quién secundará este lanzamiento.

En esa línea, se apostilla que se tratará de una "recopilación de canciones; tanto inéditas por parte de Camilín, como de bocetos que su padre dejó en vida, así como canciones míticas del mismo". Será "algo bonito y sentido", un disco en forma de agradecimiento a su progenitor. Sea como fuere, esa es la idea que se está cerrando en estos días y que el joven lleva meses trabajando: "Camilín está muy ilusionado y quiere volver a la rutina rodeado de los suyos y bajo el cuidado de su madre, Lourdes Ornelas, que lo asesora en todo y está siendo su principal apoyo en esta nueva etapa en España, que se prevé larga".

Esa no es, no obstante, la única novedad con respecto a Camilo Sesto. Además de ese homenaje en su tierra natal que ha anunciado oficialmente el consistorio -y al que hace unos días este medio supo que acudirán familiares y amigos íntimos-, JALEOS ha podido confirmar que habrá otro evento, con el mismo carácter, "organizado por el Padre Ángel (82) el próximo día 26 de octubre en San Antón". No hay que olvidar que la relación entre ambos era muy estrecha; de hecho, en 2016 el intérprete escribió una canción exclusiva para la fundación Mensajeros de la Paz, Padre Nuestro.

El paradero de las cenizas de Camilo

Camilo Sesto durante la presentación de su disco 'Camilo 70' en 2016. Gtres

Fue hace unos días cuando se supo que el joven Camilín, por fin, había recogido las cenizas de su padre, más de un mes después de su fallecimiento. Por tanto, una vez con los restos mortales de su padre en su poder, Camilo Jr. los trasladará a Alcoy para que sus vecinos puedan darle el último adiós como es debido. Eso sí, según pudo conocer este periódico, ese no es el único deseo que Camilín deberá cumplir en nombre de su padre.

Y es que, otra de las voluntades de Camilo -que, sin embargo, no secundaría su testamento- era el lugar donde querría descansar: bien que sus restos fuesen esparcidos en el río de Alcoy -algo que la ley no permite- o, en segunda instancia, "descansar junto a sus padres" en una suerte de mausoleo. El problema que se confirmana en conversación con este medio es que hace unos años, en 2017, un familiar de Sesto "vendió ese mausoleo, obligando a Camilo a incinerar a sus padres y depositar sus restos en columbarios". Así las cosas, todo hace indicar que Camilín tomará la decisión de colocar a su padre junto a sus abuelos en un mausoleo. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo se desconoce la decisión en firme del joven.

[Más información: Camilo Sesto tendrá su homenaje en Alcoy: sabemos la fecha y la hora]