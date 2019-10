Las redes acusan a Pablo Motos de que se le "ve el plumero": su relajada entrevista a Errejón

Con la celebración de las nuevas elecciones del próximo 10 de noviembre como telón de fondo, y una semana más, el espacio líder de Antena 3, El Hormiguero, capitaneado por Pablo Motos (54 años), continúa con su 'desfile político' y su objetivo de acercar el discurso de los dirigentes al pueblo votante, y humanizarlos si cabe.

Si bien el round lo inauguraba la pasada semana una polémica y comentada entrevista a Santiago Abascal (43), este martes ha sido Íñigo Errejón (35 años), líder de la nueva formación Más País, quien ha visitado el plató de las hormigas más célebres de la televisión.

Íñigo y Pablo Motos en el plató de Antena 3.

Con un atuendo informal compuesto por un pantalón jean azul oscuro y una camisa lisa en el mismo tono, Íñigo ha hecho acto de presencia en el plató muy sonriente y relajado y se ha fundido en un abrazo con el presentador. Lo cierto es que, desde las redes sociales, se ha puesto de relieve desde el minuto uno la relajación que ha hecho ver Motos en comparación con su encuentro de la semana pasada con Abascal. Es más, los cibernautas lo han subrayado rápidamente: en esta ocasión, ha habido más sonrisas, bromas y "feeling" entre entrevistador y entrevistado. De hecho, el público de plató, según las redes, "ha aplaudido bastante más que con Abascal" y Motos "se ha molestado" en preguntarle por su programa electoral más en detenimiento.

Se le ve muy relajado a Motos. ¿Le va a preguntar por Venezuela y la beca black? #ErrejónEH — Casanova 🇪🇸 (@BGCasanova) October 15, 2019

Igualita la actitud de Pablo Motos con Íñigo Errejón que con Santiago Abascal. #ErrejónEH — Juananttt (@juanvelamacias) October 15, 2019

Se te ha visto el plumero Pablito..... Al de VOX no lo abrazaste #ErrejonEH — jlltaz (@jolotaz7421) October 15, 2019

A Abascal le preguntó si era fascista, pero a este no le pregunta si es comunista #ErrejonEH — ALMIRANTE SIDERAL🇪🇸 (@JAFFARSG1) October 15, 2019

Entrevista masaje a #ErrejonEH — Señor Gañán (@eldempel) October 15, 2019

A ver si hoy le preguntas por sus ingresos fuera de la política , y su vida laboral. #errejóneh — Mel (@MelaniaCQ) October 15, 2019

"Igualita la actitud", ha sido la frase que más se ha repetido en la red. En un tono más distendido, incluso Pablo ha asentado las bases de su segundo face to face hablándole de su look con respecto a hace tres años: "Íñigo, estás igual que hace tres años, salvo que hoy no llevas las gafas". Errejón no ha dudado en aclararle este extremo, en tono de chanza: "Me he quitado las gafas porque en realidad veo bien de lejos y no las necesito. Lo cierto es que voy dejando un reguero de gafas y cargadores de móviles por la humanidad".

Eso sí, si bien el matiz de Motos ha sido ligeramente más "suave", "conciliador" o "menos agresivo" que la semana pasada con Vox, lo cierto es que durante la entrevista no ha dudado en hacerle ver a Errejón los 'flecos sueltos' de sus propuestas: "El programa electoral es pesadito, se puede hacer de menos líneas". Así, el presentador ha hablado con el político de economía, voto a los 16 años, cambio climático e impuestos, entre otras cosas. En un momento dado, a Pablo no le han faltado arrestos para interpelarle al líder de dónde consigue su sueldo, qué hará con el pequeño empresario para no hundirlo con su política de empleo, y ha calificado algunas de sus medidas como propias de "Alicia en el país de las maravillas".

Errejón en el plató de 'El Hormiguero'. Atresmedia

Además, Íñigo se ha sincerado sobre las motivaciones que le han llevado a presentar su candidatura, pocos meses después de haber sido elegido diputado autonómico en la Asamblea de Madrid, y de las perspectivas que augura a su formación para lograr obtener representación por primera vez en el Congreso de los Diputados. Como punto divertido de la noche, Motos se ha interesado por la legalización de la marihuana y si el propio Errejón fuma: "Probé de chaval los porros, pero no me gusta fumar. Además, en campaña los políticos acabamos mal de la garganta".

Pablo Motos aseguró la semana pasada con la visita de Abascal que todas las fuerzas políticas han sido invitadas al programa "porque hay seguidores de todas las ideologías y no nos casamos con nadie". Por eso, de aquí a las elecciones desfilarán por el plató todos los candidatos: "Hemos invitado a todos los partidos", aseguró, aunque criticó la negativa de Pedro Sánchez (47) para acudir al plató de las hormigas más famosas de la tele: "Siento que este programa no pueda tenerlo".

Así fue la tensa entrevista de Abascal

Tensión, incomodidad y preguntas punzantes fue lo que, según los espectadores, se respiró durante la interviú entre Motos y Abascal la semana pasada. De hecho, hubo quien habló de que el programa "había perdido la alegría y la diversión". Con un outfit desenfadado compuesto de un vaquero clásico y una camisa azul cielo, el político apareció en el plató de Antena 3 y, con cierto sentido del humor, regaló a Motos, nada más comenzar el programa, anti inflamatorios y aceite para combatir las duras críticas que recibió en las horas previas a la llegada de Santiago a plató, y posteriormente.

Sin embargo, aparte de ese momento inicial cargado de mera cortesía, los espectadores se percataron de la gran tensión que existió en todo momento entre ambos. Acusaciones, 'pullas', juicios de valor y respuestas punzantes fue la tónica del espacio desde el minuto uno. De hecho, la despedida de Pablo no pudo ser más fría, tanto en palabras como en gestos. Así, parece que Pablo no se divirtió.

Errejón, la vida privada que no ha hablado con Motos

Errejón y su pareja sentimental Mena en montaje JALEOS.

Lo cierto es que Íñigo Errejón siempre se ha caracterizado por mantener un perfil bajo a nivel mediático en cuanto a su vida personal se refiere. Pocos datos se deslizan del que fue mano derecha de Pablo Iglesias (40), pero lo que es innegable es que está viviendo un momento dulce junto a Glòria Mena (33), periodista de La Sexta. Su relación comenzó siendo profesional, ya que Mena era la encargada de cubrir la información de Podemos, antiguo partido de Errejón, para dicho canal. En ese momento algunos medios ya sugirieron que podría haber algo entre ellos, pero fue una idea que se quedó entre rumores y que nunca llegó a confirmarse.

Con el tiempo, y los encuentros habituales, la periodista y el político entablaron una amistad que se mantuvo cuando ella dejó de hacer la cobertura política de la formación morada. Una decisión con la que la cadena alejaba a la periodista de estos rumores y daba por zanjado el tema. Ahora, cuatro años después, el contacto continuo entre ellos ha terminado desembocando en un noviazgo.

Antes de Glòria, al político solo se le ha relacionado con su compañera de partido Rita Maestre (30). Ambos se conocieron en sus días universitarios, mucho antes de ser figuras de primera línea de la política. Durante este periodo el noviazgo se fue gestando no sin problemas, ya que Errejón tenía que viajar constantemente: Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otros. Fueron cinco años de relación llenos de altibajos. En septiembre de 2018 Rita Maestre cerraba esta puerta de manera definitiva pasando por el altar con el escritor Manuel Guedán (33) en Toledo.

[Más información: La primera vez que Pablo Motos no se divierte en 'El Hormiguero': críticas por su tensa entrevista a Abascal]