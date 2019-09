Los grandes amores de Camilo Sesto: la complicada relación con las mujeres de su vida

El cantante Camilo Sesto ha fallecido en la noche de este sábado 8 de septiembre a los 72 años de edad. A pesar de que el artista era famoso gracias a sus canciones llenas de romanticismo e historias de amor, su vida personal era casi un misterio. Hermético en todo lo relativo a su intimidad, solo se le conoció una relación con Lourdes Ornelas, con la que tuvo un hijo llamado Camilo y al que él mismo llama Camilín.

La historia de amor del cantante español y esta periodista mexicana se remonta a la década de los 80, una época en que la familia era una parte fundamental en la vida de los personajes públicos. En mayo de 1984, Camilo Sesto bajó de un avión procedente de México, en el aeropuerto de Barajas, junto a una joven mexicana de belleza exuberante llamada Lourdes Ornelas y un bebé de tez muy blanca de pocos meses, su hijo.

Camilo Sesto y Lourdes Ornella posando en la portada de la revista '¡HOLA!' para dar a conocer a su hijo.

La prensa describió ese momento como un hito en la vida de Camilo Sesto: el "soltero de oro" de España por fin había decidido formar una familia a los 38 años de edad.

Sin embargo, lo que en las portadas de las revistas parecía tan idílico con el tiempo ha terminado desmoronándose. Destaca el testimonio de la periodista Pilar Eyre, quien afirma en uno de sus blogs de la revista Lecturas que Camilo Sesto solo estaba con Ornelas para tener un hijo.

"Un día, Camilo presentó en exclusiva a su hijo de seis meses y a la madre, una misteriosa Lourdes Ornelas. Y a la semana siguiente, me contó los entresijos de esta historia: 'Lourdes es una buena amiga, que ha accedido a gestar a un hijo mío… Primero abortó, lo volvimos a intentar (por el método tradicional), y se quedó de nuevo embarazada. ¡Es la elección perfecta, no quiere tener servicio y se ocupa ella personalmente de Camilín!'", aseguró Pilar Eyre.

La periodista añadió, además, que el cantante nunca estuvo enamorado de la mexicana. Su verdadero amor era Andrea Bronston, su novia desde hacía diez años (aunque nunca lo confirmaran de manera oficial), pero no había formado una familia con ella porque no quería tener hijos.

Camilo siempre había mostrado su interés por tener descendencia. Según el testimonio de Eyre, en esta mujer del paíz azteca encontró la solución perfecta: "Ella se quedará en mi casa mientras quiera. Pero el niño estará conmigo para siempre. Ese es el trato. ¡A mi madre se le cae la baba con él!"

Tras presentar a su nueva familia, la vida privada del cantante Camilo Sesto volvió a sumirse en un silencio hermético. A excepción de contadas publicaciones en la prensa rosa, donde el cantante aparecía jugando con su hijo o los tres posaban sonrientes, poco se sabía de lo que ocurría dentro del chalé de Torrelodones.

Al final, tras rumores de varias relaciones extramatrimoniales nunca confirmadas, Lourdes y Camilo se separaron. Habría que esperar hasta principios de este año para conocer la versión de la periodista mexicana.

Lourdes Ornelas se sentó a principios de este año en el plató de 'Sábado Deluxe' para relatar cómo había sido su vida con el cantante.

Ella vivía en Torrelodones con toda la familia de Camilo, pero con el tiempo decidió que tenía que marcharse porque "pasaban cosas que después yo pagaba las consecuencias". "Se ponía agresivo conmigo, me decía cosas", explicó en el plató de Sábado Deluxe, "él tiene su manera de vivir, que no era sana ni para un niño, ni para mí, ni para nadie. Muy malos hábitos".

"Yo le cedí la custodia obligada al final, porque él se lo trajo de México, nos podíamos pasar años peleando, y yo no le iba a recuperar", explicó la comunicadora mexicana. "No pensaba que era lo mejor, pero no tenía otra opción", concluyó.

Ornelas comentó, además, que cuando se separó de Camilo Sesto se afirmó que el artista le había dado una gran suma de dinero a cambio de que se fuera: "Él dice que me dio un piso en Madrid a cambio, pero yo digo que ojalá fuera yo tan lista. Él nunca me dio nada, ni quiero", aseveró.

Este domingo, y a pesar de que ya no existía relación alguna, la mexicana ha afirmado que siente una gran tristeza por el fallecimiento de Camilo Sesto. "Me da mucha tristeza, fuera de las broncas que hemos tenido, Camilo ha sido parte de toda mi vida, desde los 17 años", ha explicado al diario mexicano Quién.

Otras relaciones

Lourdes Ornelas fue la única mujer confirmada en la vida de Camilo Sesto. Sin embargo, fueron varios los nombres con los que se le relacionó, tanto hombres como mujeres.

Una de sus primeras relaciones fue con la artista Marcia Bell. El cantante español la dio a conocer en 1971, e inmediatamente se convirtieron en una de las parejas más populares de España. Fue un tórrido romance que terminó en una gran amistad y que sirvió de inspiración a Sesto para componer uno de sus grandes temas, Isabel. Aquella amistad finalmente se rompió cuando Marcia dio unas incendiarias declaraciones en Aquí hay tomate hablando de la presunta inclinación sexual de Camilo Sesto. Aquello "dolió mucho a Camilo y nunca se lo perdonó", según Lydia Lozano, amiga personal de Camilo y también de Lourdes Ornelas.

Portada de la revista 'Lecturas' en la que Marcia Bell desmiente su romance con Camilo Sesto.

Años después, la vida del artista volvía a salpicar las hojas de la prensa rosa tras los rumores de una supuesta relación con la bellísima Blanca Estrada. De pelo rubio y ojos claros, esta joven actriz concedió una entrevista a la revista Lecturas donde desmentía rotundamente su relación: "No somos novios", titulaban.

Tras ella vinieron otros nombres como Andrea Broston, una de las amantes con las que supuestamente estuvo más años; o Maribel Martín.

Además, hace años Norberto Lázaro, asistente de Camilo Sesto, se sentó en el plató de Materia Reservada y afirmó que había mantenido una relación sentimental con el cantante. "Entré en la vida de Camilo Sesto como pareja", aseguró, "yo vivía con él, estaba permanentemente con él y era una relación de pareja... Uno puede convivir con alguien, tener cariño, cuidar a alguien... Hay muchas parejas que no están enamorados los dos".

Muere a los 72 años de edad

Camilo Sesto ha muerto en la madrugada de este sábado a los 72 años de edad, según se ha anunciado en su cuenta de la Twitter. En un escueto pero directo mensaje, desde la citada red social han anunciado lo siguiente: "Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz", han escrito.

El cantante, según ha asegurado su mánager, Eduardo Guervós, en una entrevista para el canal 24 horas de Televisión Española, sufrió un fallo cardiorrespiratorio a las 1:40 horas de la madrugada, del que se recuperó, pero falleció a las 04:30 horas tras otra parada cardiorrespiratoria. "Tenía el riñón muy deteriorado", ha destacado su representante, quien sobre Camilo Sesto ha dicho que era "muy humilde y trabajador".

