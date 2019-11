Victoria Federica, totalmente entregada en el fiestón de su nuevo amigo especial, DJ Bárcenas

Victoria Federica Marichalar de Borbón (19 años) se ha convertido en toda una estrella mediática sin quererlo. Desde que naciera dentro del seno de la Familia Real española, hemos ido siguiendo todos sus pasos hasta que se hizo mayor y cumplió la mayoría de edad.

Hija de la infanta Elena de Borbón (55) y de Jaime de Marichalar (56), la nieta mayor de los reyes Juan Carlos (81) y Sofía (81), ha crecido y ha ido encontrando su hueco hasta el punto en el que ha conseguido cautivar a la prensa por su libertad, su personalidad y su estilo. Se dio a conocer como una persona discreta y tímida, y ahora a sus 19 años ha ido asumiendo con toda la naturalidad su 'fama'. Ella no hace nada por esconderse, pero nada tampoco para estar en el foco mediático. Sabe lo que conlleva ser parte de la familia reinante en España.

Captura del Stories de la discoteca en el que se puede ver a Victoria Federica junto a Jorge Bárcenas.

Victoria Federica, Vic o Vick para los amigos, hace lo que todos los jóvenes de su edad, estudia, se va de viaje y sale con sus amigos. Se interesa por la moda y se puede decir que su estilo es un boho chic muy casual.

Actualmente cursa Administración y Dirección de Empresas en The College for International Studies (CIS), una universidad americana situada en Madrid en la que también estudia su hermano Froilán (21).

Todo lo que hace, sin embargo, es noticia. Y como no, a la opinión pública le gusta saber si tiene novio o no. De sobra es sabido que es muy amiga del torero Gonzalo Caballero (27), que todavía se encuentra en el hospital ingresado desde que sufriera una terrible cogida el pasado de 12 octubre en Las Ventas.

Mucho se ha hablado de si Victoria Federica y Gonzalo han sido pareja. Ellos nunca lo confirmaron y su amistad es más que palpable. La joven se encuentra muy pendiente del matador de toros.

Este pasado 31 de octubre víspera de la noche de Halloween, Victoria Federica ha acudido a una fiesta en la discoteca Blackhaus, mítico Oh! Madrid y posteriormente Budha, en la carretera de La Coruña. Allí, ha disfrutado de la música de su amigo Jorge Bárcenas, con el que se la relaciona actualmente. Bárcenas se está abriendo camino en el mundo de la música y se le puede ver pinchando en las salas más punteras del momento entre los más jóvenes y ayer era el turno de la sala Blackhaus.

Los dos amigos, no han ocultado su amistad y se dejaban fotografiar y subían una fotografía a sus Stories en la denominada fiesta de las pellas. Vic y DJ Bárcenas aparecen sentados, agarrados de la mano, y Victoria Federica poniendo morritos a cámara, que no a él -para los que se planteen- para lanzar un beso. Vic, ligeramente maquillada y con una camisa blanca, vuelve a mostrar que es una chica que hace vida normal como todos los de su edad. Estas fotos no vienen a demostrar nada más que lo que se ve, al igual que le sucedía con Gonzalo Caballero con el que se la ha podido ver también agarrados de la mano y del brazo, normalizando la amistades.

