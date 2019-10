Estela recibe un 'regalo envenenado' de Diego y Gianmarco le hace una curiosa petición a Adara

Estela Grande (23 años) está haciendo un concurso lleno de subidas y de bajadas. Sus conflictos con el resto de concursantes le ha hecho situarse, según algunos, entre una de las posibles ganadoras de esta edición de Gran Hermano VIP. La mujer de Diego Matamoros (33), sin quererlo o queriéndolo, ha vivido discusiones, amistades, decepciones y una 'historia de amor' no reconocida con Kiko Jiménez (27) que la han convertido en una de las inquilinas de Guadalix que más visibilidad tiene.

Estela se puso a llorar cuando recibió el regalo de su marido.

Este miércoles, Estela Grande ha recibido una bolsa con dos jerséis de su marido y esto ha hecho que la concursante se derrumbe al recordar a su pareja, de la que asegura que está locamente enamorada: "No sabes cómo necesito estas cosas porque estoy fatal. Tengo una sensación de agobio, no sé si estoy bien aquí, si voy a poder con todo si no voy a poder... Estoy en un momento muy malo, el peor que he tenido hasta ahora". A pesar de no poder hablar por la emoción que sentía en ese momento, la modelo ha querido agradecer el detalle a su novio y ha confesado que no se encuentra en un buen momento.

Lejos de hablar de lo triste que se quedó cuando supo que Kiko Jiménez no sería uno de los repescados, Estela ha asegurado que está baja de ánimo: "Recibir estas cosas me da muchas fuerzas porque sé que Diego está fuera, que me quiere y me manda toda su energía. Me encuentro muy mal de cabeza, no me siento fuerte y me siento indefensa. Recibo esto y recibo mucha fuerza porque quiere que Diego esté aquí, esté fuerte y que sea yo. Ahora mismo siento que no puedo corresponder a eso y me hace sentir peor de lo que ya me siento".

Gianmarco le propone a Adara cambiarse de cama

Adara (26) y Gianmarco (22) también están siendo unos de los principales protagonistas de estas semanas en GH VIP 7. Si ella ya lo estaba siendo por su carácter incansable y luchador contra todos los concursantes del reality, ahora, su carpeta con el italiano está dando mucho de qué hablar. Aunque la participante todavía no ha dicho nada en cuanto a sus sentimientos hacia su amigo, el modelo se ha encargado de que toda la casa sepa que algo está pasando entre los dos ya que le ha confesado a Antonio David (43) y muchos otros más, la preocupación que tiene por su 'amistad'.

Esta madrugada, Adara y Gianmarco han protagonizado una conversación que ha dejado con la boca abierta a la audiencia y es que los dos estuvieron distanciados durante todo el día y cada uno tiene versiones distintas de por qué ocurrió eso. La concursante asegura que no tiene la mayor importancia y que será por culpa de la prueba general que tienen que realizar. Sin embargo, el italiano asegura que Hugo Castejón (47) está malmetiendo entre ellos dos y que no quiere que dejen de tener esa bonita relación por culpa del que puede que sea el repescado.

Gianmarco y Adara ya comparten cama y él se ha declarado.

Además, Gianmarco ha asegurado que no sabe qué le esta pasando: "Esta casa me está volviendo loco". Una conversación con muchos silencios interminables que se zanjaba cuando el modelo se metía en la cama. Horas más tarde, el concursante se levantaba al servicio y volvía al mismo sitio y ahí, se producía el segundo diálogo.

Lo cierto es que es bastante complicado de descifrar ya que el italiano no tenía el micrófono puesto pero parece ser que Adara no entiende qué le pasa a su amigo y este, continuamente le hace referencia a la relación tan bonita que tienen. El caso es que el concursante terminaba la conversación diciéndole: "Adari, mañana te cambias de cama" y ella le decía: "Vale".

¡Gianmarco y Adara han tenido una charla! 😱 Ambos creen que están raros, ¿qué pensáis vosotros? https://t.co/sQv33JRqlP #GHVIP30O pic.twitter.com/zcS87NAQJI — Gran Hermano (@ghoficial) October 30, 2019

