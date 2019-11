La curva de la vida de Gianmarco: una infancia marcada por el 'bullying'

Gianmarco Onestini (23 años) comenzaba su andadura en GH VIP 7 como el gran desconocido para la audiencia española. Pero el modelo italiano ha conseguido imponerse ante sus compañeros y poco a poco ha ido ganando protagonismo en la casa, sobre todo en las últimas semanas en las que su romance con Adara (26) está acaparando toda la atención.

Sin embargo, hasta ahora apenas se conocían aspectos de su vida personal más allá de su pasado televisivo en Italia y su carácter seductor. Por ello, su relato en La curva de la vida ha sido una gran oportunidad para acercarse a la audiencia y tratar de salvarse ahora que está nominado junto a Alba Carrillo (33).

Gianmarco ha confesado que su hermano es la persona más importante de su vida. Mediaset

El 'balalaica' comenzaba su relato con una fecha vital para él pese a ser anterior a su nacimiento: 1993, el año en que nace su hermano Luca, la persona más importante de su vida, tal y como confesaba. Tres años después llegaba al mundo Gianmarco en el seno de una familia feliz. El italiano contaba los mejores años de su infancia hasta que en 2004 se inicia la peor etapa de su vida debido al bullying que sufrió en la escuela: "Empiezo a engordar porque mis compañeros me gastaban bromas como mearme en los zapatos". El joven entraba entonces en un bucle de sufrimiento en el que su autoestima desapareció: "Estaba muy gordo y me desahogaba comiendo", confesaba.

El otro momento que marcó su vida ocurre en 2008, cuando su tía muere con 35 años: "Antes de irse me dijo que debía disfrutar del momento y hacer lo que sentía", explicaba. Por ello, Gianmarco decidió tomar las riendas de su vida refugiándose en el deporte y los estudios: "En 2010 empiezo a ir al liceo y empiezo un nuevo deporte. Mi entrenador me puso enfrente del espejo y me dijo que la persona que tenía enfrente era mi máximo enemigo. Es un punto de subida, empiezo a adelgazar y a sentirme seguro de mí mismo". En 2016, Gianmarco comienza sus estudios de Derecho y en 2019 decide mudarse a España: "He tomado la decisión de dejar mi familia y mi país, pero estoy feliz porque España es un país que amo", afirmaba.

Por último, el italiano sorprendía asegurando que su participación en GH VIP es uno de los momentos más felices de su vida gracias a dos de sus compañeros: "Mi momento más feliz creo que es la amistad real y pura que tengo con Adara y con Joao".

