Adara y Gianmarco no son los primeros: otros amores prohibidos que nacieron en 'Gran Hermano'

Que en Gran Hermano "todo se magnifica" es algo que ya sabe todo el mundo tras 18 ediciones anónimas, siete VIP y una DÚO. La convivencia entre las paredes de Guadalix aísla a los concursantes del mundo exterior hasta el punto en que a veces se olvidan de su vida anterior. "Es increíble cómo esto puede llegar a ser nuestro mundo. Para mí ahora solo existe esto", confesaba este domingo Adara (26 años) entre lágrimas, quizá consciente de que su historia con Gianmarco (22) empieza a suscitar comentarios y a causar estragos en su pareja, Hugo Sierra (45).

El culebrón de Adara y el italiano se suma al de Kiko (27) y Estela (23), quienes también hicieron saltar las alarmas en sus respectivas relaciones al protagonizar momentos de evidente complicidad en la casa. Pero esta no es, ni mucho menos, la primera vez que el roce hace el cariño en Guadalix. Son muchos los amores prohibidos que se han fraguado en la casa más famosa de la televisión y que, pese al sufrimiento de sus protagonistas, han hecho las delicias de los espectadores, siempre sedientos de nuevas 'carpetas'.

1. Adara, Rodrigo y Pol

Adara jugó a dos bandas con Pol Badía y Rodrigo en GH 17. Mediaset

Es necesario comenzar esta lista con el triángulo amoroso que protagonizó Adara Molinero en su participación en GH 17. Y es que la azafata ya demostró entonces su carácter pasional y enamoradizo cuando, mientras protagonizaba románticas escenas con su compañero Rodrigo (29), comenzó a tontear con Pol Badía (25), generando un triángulo amoroso del que 'Rodri' acabó desvinculándose para comenzar una relación con Bea (23), ganadora de la edición, con la que ha estado hasta este verano. Adara, por su parte, también siguió su noviazgo con Pol fuera de la casa hasta la polémica ruptura que se produjo un año después.

2. Laura Campos y Marcelo

Laura Campos no dudó en dejar en directo a su novio tras mantener relaciones con Marcelo. Mediaset

"Lo siento, Samu, pero esto es lo que hay". Con esas palabras rompía Laura Campos (35) en directo con su novio, con quien antes de entrar en Guadalix tenía planes de boda y una casa recién comprada. La polémica ganadora de Gran Hermano 12 no pudo dominar sus sentimientos y se enamoró perdidamente de su compañero Marcelo (29). Ambos protagonizaron una turbia relación en la casa con constantes discusiones, reconciliaciones y edredonings. El noviazgo acabó durando diez meses, mucho más de lo que muchos habrían apostado.

3. Hugo y María

Hugo rompió con su novia ante la evidente complicidad con María. Mediaset

Quien también rompía con su pareja desde Guadalix era Hugo Pierna (32) en GH 12+1. Ante la evidencia de sus arrumacos con María Sánchez (27), el concursante decidía abrir su corazón en el confesionario y comunicar su decisión de dar por finalizada la relación que mantenía antes del reality. "Como imagino que lo estará pasando mal, ahora no es el momento de estar con ella", dijo entonces. Aunque al salir de la casa parecía arrepentido y dispuesto a recuperar a su ex, lo cierto es que Hugo y María afianzaron su relación y actualmente ya son siete los años que llevan juntos.

4. Azahara y Juanma

Azahara y Juanma se declararon su amor con una conversación en clave. Mediaset

La historia de amor de Azahara (36) y Juanma (36) es probablemente la más bella que ha nacido en Gran Hermano. Todo en ellos era sutil, pero suficientemente revelador como para que el novio de ella y la "persona especial" de él decidieran desvincularse del concurso y no mostrarles su apoyo desde fuera. "Tú piensas en Tarifa y yo pienso en Nueva York" fue la frase en clave con la que Azahara declaró su amor por Juanma en la casa. Una relación de película que sigue viva a día de hoy con dos hijos en común.

5. Marta López y Coyote Dax

Tanto Marta como Coyote estaban casados cuando entraron en 'El Reencuentro'. Mediaset

Los VIP no se libran de las flechas de Cupido en Guadalix. Telecinco conmemoraba los 10 años de Gran Hermano en 2011 llenando la casa de famosos en El reencuentro: 10 años después. Allí, la colaboradora y ex gran hermana Marta López (45) y el cantante Coyote Dax (47) protagonizaron momentos de complicidad que estuvieron a punto de dinamitar sus matrimonios. "Mi marido me va a dejar y tu mujer me va a matar", bromeaba ella entonces. De hecho, ella misma acababa anunciando su separación un año después en Sálvame, aunque descartaba infidelidades. Coyote, por su parte, consiguió recuperar la confianza de su mujer y salvar su relación.

6. Isa Pantoja y Asraf

La relación entre Isa y Asraf nació en 'GH VIP' cuando ella era novia de Omar Montes. Mediaset

A la hija de Isabel Pantoja (63) le bastaron 14 días en GH VIP 6 para olvidarse de Omar Montes (31) y vivir un sospechoso encuentro bajo el edredón con Asraf Beno (23). Ella se empeñó en defender que no había pasado nada, pero él la delató afirmando que se habían dado "besos en la boca". Tras la expulsión de Chabelita (23), Omar entraba en la casa y ejecutaba su venganza liándose con Techi, entonces amiga de Isa. Aquella historia no fue a más, al contrario que la de Asraf y la hija de la tonadillera, que siguen juntos pese a sus constantes idas y venidas.

