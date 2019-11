José Bono Jr. se casa con Aitor Gómez tras cuatro años de relación

José Bono Rodríguez (35 años), hijo del exministro de Defensa, contraerá matrimonio con Aitor Goméz (24), su pareja desde hace cuatro años. La boda será en junio del año que viene, y será una emotiva ceremonia que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Toledo, ciudad en la que se ha criado y a la que guarda un cariño especial.

El hijo de José Bono ha optado por celebrar una boda que sea discreta, y es que ni a él ni a sus hermanos les ha gustado nunca estar en el centro del foco mediático. Los casará Milagros Tolón, alcaldesa del PSOE, y tras la ceremonia en el Ayuntamiento los felices novios se encontrarán con el resto de los invitados en El palacio de Galiana, situado a orillas del Tajo, según ha publicado ¡HOLA!.

La pareja celebrará la boda en el palacio de Galiana.

Se trata de una antigua almunia (palacio de recreo) que fue construida en el siglo XI por el rey Al Mamun y que hace años fue reformado en su totalidad para poder alojar multitud de eventos. El inmueble dispone de varias estancias perfectas para que José Bono Jr. celebre su boda con la elegancia propia de un lugar con historia pero sin perder la privacidad que tanto ansía el hijo del exministro de Defensa.

Bono Rodríguez vive desde 2009 en Madrid, donde posee un impresionante piso; y trabaja en Toledo como jinete profesional en el centro hípico familiar, La Almenara. Cuando tiene que competir en el extranjero pasa largas jornadas a bordo del camión de transporte de caballos, acondicionado para que sea habitable.

Aitor Gómez contraerá matrimonio con José Bono Jr. en junio de 2020.

Con solo ocho años de edad, José Bono empezó a montar a caballo, y a los 20 años decidió que iba a convertirse en jinete profesional. Pero sus padres le pusieron la condición de que antes tenía que estudiar una carrera universitaria. El hijo del político socialista se licenció en Periodismo y trabajó durante tres meses en un periódico de Toledo.

Cuando no está compitiendo, a José Bono Jr. le gusta pasar tiempo con su familia, especialmente con sus cinco sobrinos: los cuatro hijos de su hermana Amelia (38) y la niña de su hermana Ana (36).

José es el tercer hijo del matrimonio formado por José Bono (68) y Ana Rodríguez (61), que se separó en el año 2010 tras casi 30 años juntos, aunque siguen manteniendo una gran amistad. La mayor es Amelia, esposa de Manuel Martos, hijo de Raphael y Natalia Figueroa; y la mediana es Ana.

Ana María Rodríguez, Ernesto Manrique, el canante Manuel Martos, y Amelia Bono junto José Bono Rodríguez y Ana Bono Rodríguez en un acto en 2014.

La más pequeña es Sofía, a la que la pareja adoptó en Chile en el año 2001, cuando apenas tenía siete meses. Una niña por la que José Bono siente predilección. "Cuando Sofía llegó a casa, yo tenía 17 años, y un abogado me hizo una pregunta que no me había planteado: '¿Has pensado que tendrás que repartir la herencia con uno más?' Tardé un segundo en contestarle que, por supuesto, no me importaba. Ahora te aseguro que es la mejor herencia que me pueden dejar mis padres. Cambiaría toda mi herencia por estar siempre con ella".

