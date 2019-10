Habla la decoradora de la boda de Rafa Nadal: "Querían una ceremonia sencilla y elegante"

Una semana después de que Rafa Nadal (33 años) y Mery Perelló (31) se dieran el 'sí, quiero' en una exclusiva boda en Mallorca, la encargada de la decoración del enlace, Helena Alomar Garau, ha ofrecido una entrevista en la que desvela cómo ha trabajado con los novios y cambiado su vida después de esta famosa boda.

"Ha sido la boda más importante de mi vida, pero no la más difícil porque eran una pareja encantadora que insistían en un evento elegante y sencillo. También ayudó la experiencia de Sophie Kors como wedding planner, con las que yo había hecho la boda de Malena Costa (30) y Mario Suárez (32)", ha asegurado al Diario de Mallorca.

Ser la encargada de organizar el gran día para Rafa Nadal y Mery Perelló ha sido todo un hito en su carrera, por el que ha recibido el reconocimiento de sus compañeros. Sin embargo, ha asegurado que esto no ha hecho que tenga más llamadas de nuevos clientes: "Ya tenía un volumen de bodas programadas para 2020 y 2021 antes de Nadal", así que la boda "no ha influido en el número, pero en mi gremio lo han sabido y me han dado la enhorabuena. Ahora podré elegir más, y subir en calidad".

Otro de los puntos sobre los que ha hablado la organizadora de eventos ha sido la novia, la gran desconocida para el público: "Es una persona muy sencilla, igual que su padre, que trabajó con el mío desde los 18 años. Lo más emocionante de la boda fue encontrármelo de nuevo tras unos años sin hacerlo, y después de verlo a diario. Acabamos llorando los tres. Mery Perelló es accesible y muy tímida", ha afirmado.

Rafa Nadal y Xisca Perelló contrajeron matrimonio el sábado pasado.

La boda del tenista logró reunir a numerosos rostros conocidos, entre los que destacó el rey emérito Juan Carlos (81). Garau ha asegurado que no fue difícil organizar la ceremonia con la presencia de un monarca, "porque la seguridad de los Reyes mostró un respeto absoluto hacia los proveedores sin dejar de ser escrupulosa en el control de matrículas y DNIs. No distorsionaron el trabajo ni nos sentimos vigilados. Tuve que reprimir mi impulso de fotografiar cada rincón que decoro, pero te lo explicaban tan bien que lo aceptabas".

Helena estudió arquitectura, trabajó en distintas ciudades europeas (como Roma, París y Londres) y en 2007 decidió fundar la empresa Enesencia S.L., dedicada a la decoración de eventos.

Una boda de ensueño

Rafa Nadal y Mery Perelló contrajeron matrimonio el sábado 19 de octubre en una exclusiva ceremonia celebrada en la finca Sa Fortalesa, en Mallorca, con la presencia de más de 500 invitados. Se trata de un enclave de más de 88.000 metros cuadrados, en los que se sitúa una lujosa y amplia mansión a la que se llega por helipuerto, por un acceso junto a la base militar de Pollensa o por sus calas privadas.

Rafa Nadal y Xisca Perelló celebraron una exclusiva íntima y emotiva en Mallorca.

Entre los invitados a la boda han destacado personajes de la talla del entrenador de Nadal, Carlos Moyà, con su mujer, Carolina Cerezuela; los tenistas Marc López (37), Feliciano López (38), David Ferrer (37) y el argentino Juan Mónaco, el entrenador Francis Roig, el médico Ángel Ruiz-Cotorro y los empresarios Manuel Piñera y Richard Mille.

La ceremonia religiosa ha tenido lugar sobre las dos del mediodía, y posteriormente se ha celebrado un cóctel de la mano de Tatel y un almuerzo al que le ha seguido una fiesta que duró hasta altas horas de la madrugada.

[Más información: Primeras fotografías oficiales de la exclusiva boda de Rafa Nadal y Xisca Perelló]