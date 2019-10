Así es el sofisticado vestido de novia de Xisca Perelló en su boda con Rafa Nadal

Rafa Nadal (33 años) y Xisca Perelló (31) están a punto de convertirse en marido y mujer. Pese a que no son muchos los datos previos que se han conocido sobre la celebración, ya se puede contar con detalles cómo es su vestido de novia, que es el secreto mejor guardado de la boda.

Rosa Clará, diseñadora internacional en el sector de la moda nupcial, ha sido la encargada de diseñar el vestido de novia con el que Perelló dará el 'sí, quiero' a Nadal. Y no sólo el vestido principal, sino que para el segundo vestido la mallorquina también ha confiado en esta firma.

Boceto del vestido de novia de Xisca Perelló.

La novia ha lucido un elegante y sofisticado diseño de alta costura de líneas puras y delicadas. El cuerpo, de escote caja y manga larga, está realizado en encaje francés, inspirado en el movimiento artístico Art Déco, compuesto por motivos gráficos y florales. Está bordado a mano, de manera meticulosa con micropedrería incrustada en el dibujo. La falda, de línea evasé, confeccionada en crepe de seda natural, incorpora una ligera sobrecola extraíble. Completa su look nupcial con un sutil velo de tul en seda natural. El vestido ha sido elaborado en el Atelier de Rosa Clará con un trabajo de excepcional técnica y artesanía.

Xisca no ha sido la única que ha confiado en Rosa Clará para una ocasión tan especial. Ana María Parera, madre del tenista, María Pascual, madre de Perelló, y Maribel Nadal, hermana del novio, han lucido diferentes diseños de Rosa Clará Cocktail.

Tras varias visitas al Atelier de la diseñadora en Barcelona, Rosa Clará ha creado para la novia dos diseños especiales. La diseñadora expresaba con estas palabras este momento tan especial que ha vivido: "me siento muy afortunada de haber conocido a Mery y diseñar el vestido de novia que ella siempre soñó. Formar parte de este momento me emociona y me produce cierto vértigo, es una gran responsabilidad en una boda de tanta repercusión internacional. La conexión con ella fue inmediata, así como con su madre y con la madre y hermana de Rafa, es una familia extraordinaria y ha sido muy fácil colaborar con ellas", ha declarado la diseñadora.

[Más información: De Feliciano López y Sandra Gago a Carlos Moyá y Carolina Cerezuela: todos los invitados a la boda de Nadal]